2018-01-31T18:20:05+03:00
Звезды

«Над ними ржет вся страна»: Бузова отреагировала на венчание Тарасовых

Певица не смогла не прокомментировать свадьбу бывшего мужа
Ольга АНТОНОВА
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Игрок «Локомотива» бросил Ольгу Бузову ради ростовской красавицыИгрок «Локомотива» бросил Ольгу Бузову ради ростовской красавицыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко уже несколько дней обсуждается не только в футбольных кругах. Тот факт, что игрок «Локомотива» бросил Ольгу Бузову ради ростовской красавицы, а спустя год сыграл с ней свадьбу, приковало к торжеству внимания многих поклонников и недругов бывшей в прошлом счастливой пары. Ну и конечно, многих волновало как отреагирует на новый брак Ольга Бузова и та не разочаровала. Звезда ответила на реплику своей подруги Томатин Саркисян, увидевшей публикацию, в которой обсуждалась статья с заголовком «Тарасов наплевал на жену на свадьбе», а также фото и видео с торжества. «Господи, как же я ржу», – написала та. Телеведущая согласилась с ней, написав, что над ними ржет вся страна.

Звезда ответила на реплику своей подруги Томатин Саркисян

Звезда ответила на реплику своей подруги Томатин Саркисян

К слову, некоторые гости мероприятия сравнили Анастасию Костенко с бывшей женой футболиста. Шоумен Павел Тележинский опубликовал фотографию молодоженов в сториз в Инстаграме, на которой отметил Бузову и написал: «Ты намного круче». Затем он выложил несколько роликов, в которых изобразил Дмитрия Тарасова.

Павел Тележинский опубликовал фотографию молодоженов в стори

Павел Тележинский опубликовал фотографию молодоженов в стори

«Слушай, я не знаю, что я сегодня натворил, ну ты же знаешь. Я до сих пор люблю Олю. Я хочу снять кольцо», – пошутил Тележинский от лица футболиста.

Но как бы не обсуждали свадьбу в отеле The Ritz Carlton критики, Тарасов и Костенко не просто закатили шумную свадьбу, но и обвенчались в храме, скрепив свои отношения перед Богом. Говорят, что Анастасия Костенко в скором времени станет мамой и это послужило поводом, чтобы сыграть свадьбу в январе, а не летом, как ранее планировала пара.

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Поздравляю брат. Будьте счастливы! @tarasov23 @kostenko.94 @vladayurkova #дневникхача
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Надо отметить, что брак с ростовской моделью стал для Тарасова третьим. Первый раз он был женат на гимнастке Оксане Осинкиной, которая подарила ему дочь. После знакомства с Бузовой футболист подал на развод и вскоре женился на звезде «Дом-2», в этом союзе он прожил четыре года и расстался с телеведущей, влюбившись в Костенко. Пара прожила в гражданском браке год прежде чем узаконить свои отношения.

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Как уже писала «Комсомолка», женился футболист 9 января 2018 года. А само торжество прошло три недели спустя накануне, 29 января 2018 года. Гуляли в банкетном зале пятизвездочной гостиницы «The Ritz-Carlton» недалеко от Красной площади. (подробности)

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