Людмила Сенчина жалела о постельной сцене с Броневым

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:30:52+03:00

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В новогоднюю ночь мы видели Людмилу Сенчину по телевизору в «Огоньке». Она спела дуэтом с молодой певицей Юлией Савичевой. Выглядела хорошо, улыбалась... Но, оказывается, артистка выступала с четвертой стадией рака. Только сейчас стало известно, что певица последние полтора года мужественно боролась с недугом.

«С 3 января была в реанимации»

- У Люды был рак поджелудочной железы, - говорит Людмила Карчевская, бывший директор Яна Арлазорова. - Однажды я ее в больницу определяла с отравлением - все из-за поджелудочной железы. Люда мне говорила, что этот орган у нее болит. Но то, что это рак, я узнала недавно от ее мужа Володи. Он же от нее не отходил. Добрый и любящий, мы его за глаза называем добрым медвежонком.

- Мы, близкие друзья, знали, что Люда тяжело болеет, - вздыхает писатель-сатирик Семен Альтов, друг семьи. - Врачи делали все возможное, но организм уже не справлялся. Мы у нее были в гостях в сентябре, она показывала свою новую дачу - замечательный дом. Была в хорошем настроении. Не подавала виду, что ей плохо, что ей тяжело. Похудела, но приводила себя в порядок: косметика, улыбка...

- Люда не собиралась ехать за границу, лечилась здесь. Проходила курсы химиотерапии, - рассказала «КП» директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович. - Светлый, отзывчивый человек. Занималась благотворительностью. Один звонок - и Люда, несмотря на неважное самочувствие, ехала туда, где надо выступить перед больными. Сама болела и старалась поддержать людей с таким же диагнозом.

Третий муж Владимир Андреев заботился об артистке до ее последних дней.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Этим летом она долго лежала в больнице, - говорит композитор Александр Морозов. - Я ей звонил. Она чувствовала, что все серьезно. Даже всплакнула, сказала в сердцах: «Сашуля, не знаю, за что мне такое наказание? Так мне плохо, мочи нет...» Спустя пару месяцев ее выписали из больницы. Она приехала в Москву на запись программы, а потом у нее был концерт на Дворцовой площади. После химиотерапии выйти и петь сольную программу - это подвиг!

- Мне сложно говорить, - сдерживая рыдания, говорит супруг певицы Владимир. - У меня нервное истощение. Полтора года с Люсей мы бились, и вот... (вздыхает). На Смоленском кладбище в Питере рядом с Эдуардом Анатольевичем Хилем похороним, место уже есть (к моменту выхода этого материала похороны уже состоялись. - Ред.)...

В брак с Кобзоном не вступила из-за измены

Папа, дедушка и бабушка по папе Людмилы Сенчиной - молдавские цыгане. Возможно, цыганские корни сыграли свою роль, но на мужчин Сенчина оказывала гипнотическое воздействие. Буквально сводила с ума! У певицы была не только богатая творческая, но и очень бурная личная жизнь.

«Первого мужа она нашла в Театре музкомедии. Это был актер Вячеслав Тимошин, намного старше ее, - сообщает писатель Федор Раззаков. - На момент знакомства он был женат на киноактрисе Татьяне Пилецкой (прославилась главной ролью в фильме «Разные судьбы», 1956 г.).

На протяжении нескольких лет Сенчина и Тимошин встречались тайно. Людмила ругала себя за связь с семейным мужчиной, но ничего поделать с собой не могла. В итоге Тимошин окончательно ушел из семьи и женился на Людмиле.

В этом браке родился сын Вячеслав.

Иосиф Кобзон разбил Людмиле сердце после семилетнего романа. «Он был страшный бабник», - признавалась Сенчина. МАКСИМОВ/РИА Новости

«Во второй половине 70-х у Сенчиной была масса поклонников, среди которых был и Иосиф Кобзон, - пишет Федор Раззаков. - По словам певицы, у них был очень серьезный роман, красивая любовь: «Появился человек, который свел меня с ума. О нем ходила молва, что он страшный бабник, не пропускает ни одной юбки. Но как устоять?

Вначале я действительно была для него очередным увлечением, но в конце концов он меня тоже сильно полюбил. Наши отношения длились 7 лет. Бывало, на свидания друг к другу летали из одной республики в другую, а гастроли проходили в третьей! О нас ходили невероятные легенды: думали, что мы дни и ночи напролет проводим в страстных объятиях. На самом же деле это была не просто влюбленность, а очень серьезное, глубокое чувство. Я имела все, о чем только может мечтать женщина: дорогие подарки, трогательную заботу, романтические встречи. Кроме, пожалуй, самого главного - он не мог быть со мной постоянно! Когда нам удавалось встретиться, рядом все время находились какие-то люди. До пяти утра приходилось сидеть за столом с официальными лицами и их женами, а в восемь уже лететь на концерт. По пальцам можно пересчитать дни, когда мы с ним оставались наедине. Я страдала, мне хотелось отдаться любви полностью!

Он так органично вписался в мою жизнь, что порой казалось, будто мы из одной деревни - понимали друг друга с полуслова. Когда он заходил в мой дом, становилось светлее. Мы часто совершали бесшабашные поступки, например, шли гулять по улицам в три часа ночи. Запросто!

Вскоре он сделал мне предложение. И я уже почти согласилась, но случилась банальная история: он изменил. Правда, потом он пытался объяснить, что та женщина ничего для него не значит. Но я не смогла простить. Сегодня, наверное, так бы не поступила... Несмотря на то, что у нас с ним так ничего и не сложилось, моя собственная семья развалилась. Но виню я в этом только себя...»

После этого романа остались не только воспоминания, но и песни, которые Сенчина и Кобзон записали тогда дуэтом. Среди них - «А любовь тогда уже цвела».

«Игорь Тальков безответно ее любил»

После развода с первым мужем Сенчина вышла замуж за руководителя ВИА «Цветы» Стаса Намина. Они столкнулись в 1980 году во время концерта Александры Пахмутовой около гримерки, разговорились. Стас предложил после концерта покататься на машине. Сенчина согласилась. В итоге проездили до утра. Певица вспоминала:

«Стас сразу стал близким человеком. Мы могли проговорить на кухне до 8 утра, как две подружки. Вели здоровый образ жизни: без сигарет, без алкоголя, без мяса».

Какое-то время Намин управлял карьерой жены, крепко держа в своих руках весь творческий процесс - составлял репертуар, организовывал гастроли, набирал музыкантов. Но в середине 80-х его практичность стала раздражать Сенчину и она взбунтовалась - создала свой ансамбль. На место музыкального руководителя пригласила Игоря Талькова. Он тогда был мало кому известен, выступал в дешевых кабаках. Очень скоро Игорь влюбился в нее.

Из-за своих чувств Игорь Тальков не смог работать с Сенчиной. Поняв, что взаимности ему не добиться, он ушел из ее ансамбля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди, которые наблюдали за отношениями Сенчиной и Талькова, были уверены, что у них роман. Но, по словам певицы, ничего между ними не было. Они действительно проводили вместе много времени (даже занимались зарядкой по утрам и купались в море по ночам), но отношения у них были, как у брата с сестрой. Во всяком случае так утверждала Сенчина: «Игорь был моей подружкой. Благодаря этому человеку я, кстати, в первый раз серьезно занялась спортом и похудела с 75 до 54 килограммов. А расстались мы потому, что он, извините, меня... любил. Это очень трогательная история».

Завершились их отношения неожиданно. Тальков надумал делать сольную карьеру. Когда они встретились втроем дома у Сенчиной, Стас Намин спросил Игоря: «Почему ты уходишь?» Тот ответил: «Я люблю Люду». «Ну и что? Я тоже ее люблю, - сказал Стас. - Давай запишем диск, и проси что хочешь - все исполню».

Но уговорить Талькова не удалось.

Стас Намин ревновал

В самом начале 90-х годов распался ее брак с Наминым. Сенчина вспоминала:

«Стас оказался очень ревнивым человеком - по-человечески, творчески. Стас отвадил от меня очень многих людей, он решал, с кем мне общаться, а с кем нет. На фиг тебе, говорит, ездить на гастроли? Тебе что, деньги нужны? На этой почве мы и ссорились.

Кроме этого, я думаю, что наш брак распался из-за того, что я не захотела переехать в Москву. Я то на гастролях месяц, то в Ленинграде месяц, а мужчина живет один, ему же хочется тепла. Никто из нас никому не изменял, не заводил никаких романов на стороне. Просто прошло какое-то время, и, встречаясь, мы понимали, что вроде уже не о чем, собственно, говорить, потому что у него уже свои интересы, у меня - свои. У нас не было общего дома. А Стас - человек, который всю жизнь мечтал о том, чтобы у него был большой красивый дом, рядом с ним росло огромное дерево, в тени которого стоял бы огромный стол. И за этим столом сидел бы он со всей своей родней, со всеми друзьями, а вокруг бегало штук пятнадцать детей...

Стас Намин стал вторым мужем певицы. Супруги вели здоровый образ жизни - без сигарет, алкоголя и мяса. Фото: Александра ЧУМИЧЕВА/ТАСС

И все же к Стасу я очень нежно отношусь. У меня осталось его обручальное кольцо с надписью «Я тебя люблю». В свое время он заказал его для меня в Армении».

После развода с Наминым она вышла замуж за своего концертного директора Владимира Петровича Андреева. А сын певицы от первого брака Вячеслав, окончив Ленинградский университет, уехал в Америку. Там серьезно занялся компьютерами.

Обнажила грудь

Сенчина снялась в нескольких фильмах: «Шельменко-денщик», «Волшебная сила». В 1977 году вышел в прокат фильм «Вооружен и очень опасен», в котором была откровенная по советским меркам эротическая сцена. В кадре Сенчина обнажила грудь, после чего попала в секс-символы. Мужчины и юноши выстраивались в очереди в кинотеатры ради этого момента.

Оказывается, «обнаженка» вышла совершенно случайно. Сенчина вспоминала: «Моим партнером был Леонид Броневой. Он как раз только что женился. А тут - постельная сцена. Броневой весь красными пятнами покрылся. Спрашивает режиссера: «Ну как мне ее? Так?» От волнения вцепился мне в плечо и сорвал эту несчастную бретельку. Камера сняла... Долго кумекали на худсовете - оставить в таком виде или нет? Оставили». А потом жены завалили ЦК КПСС письмами с требованием наказать «распутницу»: «В то время как в Гондурасе голодают дети, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! А мы ей так верили!» И я подумала, что поступила опрометчиво. Потом что для людей я - Золушка».

В фильме «Вооружен и очень опасен» Людмила исполнила роль певицы из кабаре.Фото: кадр из фильма

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В клетку к тигрице

- Мы гастролировали в каком-то городе, концерт проходил в здании цирка, - рассказывала «Комсомолке» Людмила Сенчина. - После концерта, как водится, - банкет на полночи. Я девушка мало пьющая, в какой-то момент мне стало скучно за столом и я решила побродить за кулисами, на зверей посмотреть. Я животных просто обожаю, когда на дачу еду - вся нагружена сумками с едой для местных бездомных собак и кошек. Вижу - в клетке лежит совершенно очаровательная молодая тигрица. Я недолго думая пролезла прямо к ней, на корточки присела и давай ее, как кошку, гладить, за ухом почесывать. Ей нравится, она расслабилась, урчит. Через некоторое время у меня ноги затекли, я решила встать и уйти. Только приподнялась - вдруг она мне лапой как даст по плечу: сиди, мол! Хорошо хоть когти не выпустила. Вот тут я уже не на шутку перепугалась: кто знает, что ей еще в голову придет? Хорошо что музыканты заметили мое отсутствие за столом и пошли меня искать. Нашли в клетке, тоже перепугались, позвали дрессировщика, который меня и освободил. Он потом говорил: «Удивительно, как она вас не тронула - наши звери никого из чужих к себе не подпускают!»

КСТАТИ

Словно Фрося Бурлакова

Людмила Сенчина родилась в деревне Кудрявцы Николаевской области Украинской ССР 13 декабря 1950 года. В большинстве источников указана другая дата - 13 января 1948 года, но сама Сенчина объясняет это ошибкой ее отца. Практичный папа специально добавил пару лет, чтобы дочь смогла пораньше уйти на пенсию.

Людмила пела с детства. Решила ехать в Ленинград поступать на факультет музыкальной комедии. Мама была против ее выбора, но чтобы не спорить, повезла дочь в Ленинград в августе, надеясь не успеть на вступительные экзамены. Деревенская женщина боялась ездить в трамвае, поэтому с Людой пошли пешком в училище и добрались только к вечеру. А дальше все произошло, как в фильме о Фросе Бурлаковой. Сенчина так об этом вспоминала: «Помню, ходили мы с мамой по Ленинграду, спрашивали прохожих, где находится это училище, - никто не знал. Потом заявились на Моховую в театральный институт, и нам сказали, как Фросе Бурлаковой: «Приходите завтра». Я уже совсем было отчаялась, но вечером, под самое закрытие, мы все же добрели до Музыкального училища Римского-Корсакова. Входим, сидит вахтерша, а навстречу нам идут два человека - как вскоре выяснилось, старший педагог по вокалу и старший концертмейстер. И они согласились меня послушать. Я исполнила песню «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца», которую слышала по радио, и серенаду Шуберта - ту, что как раз пела Фрося Бурлакова в фильме «Приходите завтра». В общем, накануне 1 сентября меня против всех правил приняли, поселили в общежитии...»

5 лучших песен

● «Золушка»

● «Лесной олень»

● «Шутка» («Дайте музыку, скорее музыку...»)

● «Полевые цветы»

● «Белой акации гроздья душистые»

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