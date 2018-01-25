Удивительная жизнь Людмилы Сенчиной: «Кобзон в юбке» и кошачья-собачья мать

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:31:58+03:00

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И правда, иначе как удивительной жизнь певицы не назовешь. Все началось, только маленькая Люда появилась на свет в украинской глубинке. Не в больнице, а дома, на печи. Вместо акушерки - ветеринар. Первые четыре года у нее не было имени - родители звали ее «доцей», и не особо заморачивались над метрикой. К тому же, отец Людмилы решил сделать дочке царский, по его представлениям, подарок, прибавив ей в свидетельстве о рождении три лишних года - чтобы впоследствии она пораньше вышла на пенсию. И вместо официальной даты - 13 декабря 1950-го года выдал сельсовету, что она родилась 13-го января 1948-го. Все младенчество будущая певица сильно болела - так, что врачи уже сказали родителям готовиться. Но отец с крошечной Людой за пазухой пошел к цыганам, которые отпоили девочку своими травами.

То ли по причине крайних лишений, то ли от бойкости характера, то ли благодаря папе - директору дома культуры, но Сенчину влекли огни большого города. В Ленинграде она поступила в музыкальное училище Римского-Корсакова, хотя экзамены на тот момент уже закончились - девушку приняли из-за таланта, который не должен был пропасть. При знакомстве очаровала дирижера Ленинградского концертного оркестра Анатолия Бадхена, с первой же репетиции став его солисткой. Трудной дороги к успеху у Людочки не было - она всем нравилась, была трудолюбивой, обладала той самой идеальной «советской» внешностью - миловидность плюс задор и никакой пошлости.

Певица Людмила Сенчина - солистка Театра музыкальной комедии в Ленинграде, 1974 год. Фото Юрия Белинского /Фотохроника ТАСС/

Мужчины, конечно же, вокруг нее постоянно вились. Первый муж был на 21 год старше, стал отцом ее ребенка - в 1973-м году у пары родился Вячеслав. Тоже, кстати, поначалу был творческим человеком, создав альтернативную группу «17 пилотов в огне». Но потом уехал в Штаты, заниматься страхованием.

Вторым супругом стал Стас Намин. С одной стороны - пара удивительная - эстрадная певица и человек, сделавший очень много для популяризации поп и рок музыки в нашей стране. С другой - два красивых и неглупых человека, которым было о чем поговорить. Сенчина неоднократно говорила, что Стас - тот человек, который всегда есть в ее жизни и придет на помощь. Но и признавала его лютую ревность, однажды даже говорила о том, что Намин поднимал на нее руку. А вот к Игорю Талькову, тогда юному мальчику, игравшему в ее коллективе, почему-то не ревновал. Хотя они и много времени проводили вместе. Ей даже приписывали роман с Тальковым, но он так и не случился. Хотя его симпатию Сенчина неоднократно замечала. Но Намин ревновал не к нему, вхожему в дом, а ко всему миру. В итоге Людмила просто сбежала, иначе, по ее словам, все бы закончилось плохо.

Людмила Сенчина в середине 70-х. ФОТО Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС

Ее даже записывали в «роковые женщины» - и все благодаря рассказу популярного артиста, Сергея Захарова о том, что именно она стала причиной того, что его посадили в тюрьму. «Первый секретарь Ленинградского обкома партии приревновал меня в известной на то время певице Людмиле Сенчиной. Тогда для меня она была просто подругой, а он для нее — что-то вроде романа. Когда он узнал о нашей дружбе, ему это не понравилось — я был красив в те годы, обаятелен, он подумал, что я смогу увести у него эту женщину. Тогда он дал команду со мной расправиться. И со мной расправились. Спровоцировали меня на скандал, а потом раздули его до городских масштабов» - рассказывал Захаров в интервью «Комсомолке». Сенчина же говорила, что это все глупости, певец просто избил человека, и придумал красивую историю для пиара.

Это было логично - в то время Людмила Петровна была, как бы сейчас сказали, «в топе». После того, как она спела «Золушку» на Голубом огоньке, из подающей надежды певицы она превратилась в любимицу публики.

Песня Золушки. Поет юная Людмила Сенчина .

Потом уже случились песни, вошедшие в золотой фонд нашей эстрады - «Целую ночь соловей нам насвистывал», «Пока-по камушкам», «Лесной олень», «Аист на крыше» (ее первой как раз спела именно Сенчина, а не София Ротару, как принято считать), которые просто до дыр закрутили на трех кнопках советских радиоприемников.

Людмила Сенчина, середина 80-х. Фото Виталия Данильченко /Фотохроника ТАСС/

Белой акации гроздья душистые. "ДНИ ТУРБИНЫХ". Сенчина.КАДРЫ ИЗ К/Ф "ДНИ ТУРБИНЫХ". Людмила Сенчина, Белой акации гроздья душистые

Став олицетворением всего доброго и светлого, она активно гастролировала и выступала по всему миру - ее даже называли «Кобзоном в юбке». Выступала даже со знаменитым Мишелем Леграном - просто чудо для советской певицы. Самое смешное, что «Золушку» она категорически не хотела исполнять, отклоняя предложения исполнить эту простенькую песенку. А так, выходит, что именно она открыла ей все нужные двери.

Были в ее жизни и съёмки в кино - даже эротическая сцена, после которой ее начали травить в прессе: «Дети в Гондурасе голодают, а Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей!». Действительно, в картине «Вооружен и очень опасен» Людмиле досталась сцена с Леонидом Броневым. Для 1977-го года действительно смело: надо было обнажить грудь. Но певица очень стеснялась скромного размера, да и недавно женившийся Броневой переживал. В итоге все сняли с одного дубля, и, несмотря на критику, к Людмиле пришла слава «секс-бомбы советского кино».

Отрывок из фильма вооружен и очень опасен.

Людмила Сенчина в 1998 году. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.

Жизнь подкидывала этой артистке удивительные подарки. Казалось бы, где Сенчина, а где Джон Леннон? Тем не менее, несколько дней Людмила прожила в его квартире. Помогло, как говорится, несчастье - во время гастролей в Америке певица заболела, и ее к себе домой забрала лечиться Йоко Оно. Но знакомство со вдовой Леннона нашу певицу не впечатлило - она запомнилась ей «ледяной дамой», которая даже неохотно заботилась о котах, оставшихся после смерти «Битла».

Певица Людмила Сенчина у себя на даче.Фото: Тимур ХАНОВ

С Владимиром Андреевым, своим директором, Людмила прожила до самой смерти. Но иногда в интервью, совсем незаметно, жаловалась на одиночество, правда, называла его «уединением». Лучшими друзьями ее были кошки и собаки, которых она приютила на своей даче - коллеги называли ее «кошачье-собачей матерью». Иногда рассказывала о своих депрессиях, когда могла долгий период времени лежать без движения. И что никто, собственно, помочь ей в этом не может, потому что таких людей просто нет. Но до последнего она была востребована. Многие были в шоке, увидев в программах «Ты - Супер» и «Универсальный артист» Людмилу Петровну, где она, не теряя достоинства, со своим женским обаянием исполняла и современные песни, и советские шлягеры. Нам ее будет сильно не хватать - этой улыбчивой женщины с удивительной судьбой.

Людмилу Сенчину похоронят в Санкт-Петербурге на Смоленском клдбище, согласно ее последней воле.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Такой мы запомним Людмилу Сенчину

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