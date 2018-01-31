Студент Бауманки, покончивший с собой после расправы над 19-летней девушкой: Я убил свою соседку. Родители, простите!

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:31:44+03:00

О своих чувствах к Татьяне Артем рассказал в записке. И постарался себя выгородить. Фото: instagram.com/inthecarbehind, vk.com

Что на самом деле хотел сказать своей предсмертной запиской Артем Исхаков

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Это преступление потрясло всю Москву. Артем Исхаков, 19-летний студент МГТУ им. Баумана, убил сверстницу, с которой вместе снимал квартиру. Таня Страхова училась на дизайнера в Высшей школе экономики. Два года назад у них были романтические отношения - несколько раз сходили на свидания, на выставки. Но Таня выбрала другого. А Артему предложила... снимать вместе двухкомнатную квартиру. Мол, с чужими не хочется жить...

Исхаков - худенький субтильный юноша в очках, программист. В тот вечер Таня вернулась с учебы, а Артем на нее напал. Начал душить, а когда девушка потеряла сознание, изнасиловал. Потом перерезал горло и еще несколько раз изнасиловал. Все это студент описал в своей предсмертной записке. Перед тем как покончить с собой, он выложил свое послание в соцсети. Основной причиной Артем Исхаков назвал неразделенную любовь.

Текст записки мы попросили проанализировать врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, который в 90-е работал завотделением наркологии. Это - важно. Ведь в записке Артем Исхаков упоминает про некую «кислоту» и в тот вечер был пьян. Почему парень пошел на такой шаг? Кто виноват? Химические препараты? Или у молодого человека было психиатрическое заболевание?

«Она начинает остывать»

Из записки: «Я убил свою соседку. И ... (матерное слово, синоним - изнасиловал. - Ред.). Дважды. Возможно, сделаю это еще раз, но она начинает остывать...»

- Таких моментов в записке немало, - говорит Александр Федорович. - Почему он так подробно все описывает? Эпатаж. Он писал это, чтобы прочитали многие. Поэтому и выложил в соцсети. Весь его текст до кошмара циничен. И не потому, что он страдает психическим расстройством и не понимает, что делает. Наркотики меняют его восприятие, он неадекватно оценивает то, что происходит. Был ли у него психиатрический диагноз? По такой записке невозможно это утверждать.

Из записки: «Почему я это сделал? Потому что мне надоело слушать ее объяснения, почему она против того, чтоб пить со мной, и видеть, как она пытается подкатывать к моему другу, как они классно общаются, и осознавать, что я слишком не такой, чтоб у нас с ней были хоть сколько-нибудь похожие отношения».

- Все понятно как раз в этом отрывке. «Подкатывает к моему другу», «осознавать, что я не такой»... Здесь нет никакого сексуального подтекста. Он получил удар по своей самооценке. Ему предпочли другого, им пренебрегли! За это он и мстит. То, что он свою жертву изнасиловал, объясняется тем, что он в этот момент был оглушен веществом, а изнутри его в силу возраста распирали гормоны.

Предсмертная записка Артема Исхакова.

«Сижу и улыбаюсь»

Из записки: «Я вынашивал эту идею еще с первых чисел января и красочно в голове представлял, как это происходит».

- Я бы не стал верить всему, что написано убийцей. Четкого плана у него не было. Он сам пишет, как после убийства болтался по дому и не мог решить, что делать дальше. И решение о самоубийстве он принял уже после.

Из записки: «Родители, я сплошное разочарование для вас. Я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, хоть вы и делали мне только хорошее. Вы воспитали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда».

«Родители Тани, простите, что я лишил вас вашего единственного ребенка. Я любил ее, но Таня была слишком (вероятно, здесь пропущено слово «занята». - Ред.) собой, и поэтому так все сложилось».

- Это можно перевести так: вы считали меня человеком второго сорта. Здесь нет искренности. Он не говорит о своей вине. И даже в этот момент не хватается за голову: что я наделал!

Из записки: «Знаете, в данную секунду я осознал, какой же ... (матерное слово. - Ред.) я сделал. Мне стало холодно, и руки начали трястись еще сильнее. Хехе, боже мой, это же надо ... (матерное слово. - Ред.) труп. Теперь мне не остается ничего, кроме как собраться с силами и выпилиться (покончить с собой. - Ред.)».

- Цинизм продолжается. Он говорит якобы серьезные вещи, но потом сразу обесценивает их: «хехе».

Из записки: «Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно».

- Это правда, у него нет шока. Он не может осознать происшедшее из-за сильнодействующих веществ. Я абсолютно убежден, что двое этих молодых людей - очередные жертвы наркотиков, - резюмирует Федорович.

- В тексте Исхаков упоминает, что у него было общение с неким психологом. Специалист мог разглядеть проблему и предотвратить трагедию?

- Как? По нынешним законам это невозможно. Во-первых, психиатр не имеет права куда-то сообщать о том, что было сказано во время таких бесед. Во-вторых, у нас госпитализировать психически больного человека можно, только если он сам этого захочет или если он натворил что-то этакое. Возможно, кивать на систему советской психиатрии - уже моветон. Но она работала!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» и проводит доследственную проверку. Тело Исхакова отправлено на токсико-химическую экспертизу.

- Допрошен психолог, беседовавший с Исхаковым, - рассказал нам источник в следствии. - По его словам, ничего критичного во время этих встреч молодой человек не сообщал.

Параллельно следователи общаются с друзьями Артема. Оказалось, в последнее время он говорил о своих планах убить соседку. Друзья воспринимали это как неудачную шутку пьяного.

КСТАТИ

«На состояние клинической депрессии не тянет»

После этой истории в интернете пошла волна негативных откликов в адрес погибшей девушки. В соцсетях публикуют фотографии из Инстаграма Тани. Вот она лежит на кровати полуголая, вот демонстрирует сигарету, набитую какой-то травой. И еще очень много бутылок с алкоголем. Специалисты объясняют: Таня имела отношение к субкультуре «винишко-тян». «Тян» по-японски - «девушка». Основная эстетика этой субкультуры - читать философскую литературу, вести об этом беседы и стимулировать себя вином.

Параллельно Таня вела в интернете дневник, в котором сплошная безнадега. По нашей просьбе психотерапевт Федорович изучил и ее записи.

Из дневника: «Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь...»

- У предсмертной записки Исхакова и текстов девушки есть одно общее. И то и другое - самопрезентация. Строчки в «дневнике» написаны Таней не для себя, а для читателей ее странички. Да, депрессивный текст. Но на состояние клинической депрессии это не тянет.

- Новомодные субкультуры - очередная опасность для молодежи?

- Увлечение депрессивными течениями вообще свойственно молодым людям. Это не сегодня появилось - вспомните декадентство. Примерно то же было: собираться, читать стихи, употреблять запрещенные препараты. Правда, сегодня у субкультур есть четкие внешние признаки. В данном случае - замешанные на эстетике японских мультиков аниме. Но это не вопрос психологии. Новые субкультуры придумываются и распространяются маркетологами для продвижения тех или иных товаров.

- В записке Артем намекнул, что во всем виновата музыка. Песня под названием «Возможно» группы «Мы». Там не раз повторяются строки: «Прости, мне придется тебя убить...»

- Музыка здесь ни при чем. Приплетая сюда песню, Исхаков продолжает гнуть свою линию. Парень перекладывает ответственность на других - на девушку, на песню. Виноваты все, но не он!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Убитая студентом в дневнике назвала свою жизнь «хоррор-игрой»

Московские следователи продолжают разбираться в деталях кровавой трагедии в центре Москвы. На улице Казакова в районе Курского вокзала студент Бауманки убил и изнасиловал девушку, вместе с которой снимал квартиру. В предсмертной записке он написал, что любил 19-летнюю Татьяну Страхову, но та не отвечала ему взаимностью. (подробности)