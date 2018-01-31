Шесть устаревших идей, которые мы напрасно вбиваем в головы своим детям

31 Янв. 2018 2018-01-31T07:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Любой маме хочется, чтобы у ее ребенка все сложилось как надо. Как положено. Как доктор прописал (а также бабушка и двоюродная тетя). Поэтому у каждой мамы есть набор лекал, по которым она выкраивает систему воспитания.

Но мало кто задумывается, что некоторые эти шаблоны безнадежно устарели.

- Мир быстро меняется, и взрослые не успевают в нем ориентироваться, - говорит детский психолог Регина Беседа. - Порой привычные правила могут оказаться вредными!

Мы составили список из шести псевдоправил, которых следует избегать. Вы все еще ими пользуетесь? Тогда мы идем к вам. С альтернативными советами.

«Запоминай, потом пригодится»

- Нынешним детям внушают знакомый с советской школы принцип «учиться, учиться и учиться», - объясняет Регина Александровна. - Но сегодня объем информации такой, что накопить его в голове невозможно!

Гораздо важнее научить детей ориентироваться в этом море информации - уметь добывать ее, отличать достоверную от лживой. Иначе ребенок только копит знания, но не в силах понять, когда и как их использовать на практике. И перестает проявлять интерес к учебе.

«Будь первым по всем предметам»

- Если ребенок будет стараться стать во всем первым, он всю свою энергию начнет направлять только на это. И вряд ли найдет время учиться общению с окружающим миром, - предупреждает психолог.

Важнее не развивать в ребенке синдром отличника, а будить в нем активного исследователя. Родителям надо учить свое чадо быстро определять, что нужно делать очень хорошо, что - приемлемо, а чему можно уделить минимум времени.

Например, ребенок принес кучу домашних заданий: по труду - сделать гербарий, по математике - упражнения, по литературе - сочинение... На что потратить больше сил? На то, что больше нравится. И если это гербарий - пусть усерднее делает именно его, нежели угробит массу времени на нелюбимые задания по математике. Беспокоитесь, что получит двойку? Но тут возникает эффект самостоятельности. Если родители эту самостоятельность допускают, если ребенок сам несет ответственность за свою двойку, то он приложит все усилия, чтобы ее исправить.

Помните: вам надо вырастить не просто хорошего специалиста, но и психически здорового человека, который умеет ориентироваться в окружающем мире.

Психолог Регина Беседа.Фото: facebook.com

«Замуж - вовремя»

- В современном мире сместились рамки возрастной категории, когда надо выходить замуж и заводить детей. Многие только после 30 - 35 лет приходят к этому. Почему? Потому что люди учатся сначала нести ответственность за себя, а потом за других.

Можно выйти замуж и раньше, но вот вопрос: для чего? Увы, мы не учим детей задаваться этим вопросом. Живем стереотипами - надо, и все. А ведь и мальчику, и девочке сегодня важно понимать: кто он, зачем и какую пользу может принести тем или иным поступком окружающим и себе. И, конечно, получать удовольствие от процесса жизни.

«Надо получить хорошую профессию»

- Это распространенное родительское убеждение. А ведь многие профессии могут скоро исчезнуть. Говорят, лет через 10 не будут нужны бухгалтеры, налоговики - их заменят машины... Поэтому не надо заставлять ребенка изучать то, что ему неинтересно.

Но, с другой стороны, никто не учит детей гибкому мышлению. Например: вашему сыну не нравится математика. А ведь эта наука может пригодиться не только бухгалтеру. Она будет нужна, например, чтобы изобретать новые гаджеты. Или для работы с медицинской аппаратурой. Это новые сферы, о которых родители не думают, а ведь такая перспектива может заинтересовать ребенка заняться предметом, который еще вчера он терпеть не мог.

«Карьера - залог успешности»

- Многие считают, что надо иметь хорошую карьеру, а значит, образование. Но важно опять-таки понять: для чего это нужно? Чтобы чувствовать себя лучше, чем другие? Чтобы жить безбедно? Чтобы приносить пользу окружающим?

Карьера может быть не только вертикальной, как мы привыкли: от рабочего до начальника цеха. Мир гаджетов требует появления новых профессий, например оператора, который станет из дома управлять новыми программами. Главное - преуспеть в каком-то деле. Под словом «преуспеть» надо понимать «успеть быть в ногу со временем», а не «быть лучше всех». Уникальных личностей вокруг нас много. Поэтому важно не быть «лучше всех», а уметь взаимодействовать с окружающими, работать в команде.

Среди детей нужна коммуникация - тренировка навыков, которые им пригодятся во взрослой жизни.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«Кругом опасности»

- Как правило, ребенок стремится к активному образу жизни. Но вот он с родителями выходит на улицу, а ему говорят: сюда не беги, туда не ходи, тут опасно. И у ребенка формируется стереотип: жизнь полна неожиданностей и проблем. И не надо пытаться что-то делать, выхода все равно нет.

Совсем другое дело, если родители отправляются на прогулку вместе с ребенком и такими же, как у него, удивленными глазами смотрят на мир, обсуждают его. Посмотри, мол, как здорово в парке (не сетовать на то, что тут всюду фантики разбросаны, а собрать их, выкинуть в урну и идти дальше). То есть учить ребенка по принципу «как прекрасен мир». А не «как он опасен».

Еще пример: вместо того чтобы запрещать и пугать, например, секс - это опасно, можно заболеть! - надо объяснять, зачем он нужен. Почему появляются отношения между парнем и девушкой, что это история про любовь.

НА ЗАМЕТКУ

Пять домашних правил для одной семьи

- Я часто встречаюсь с семьями, где каждый - игрок на своем поле: у мамы свои требования к ребенку, у бабушки - свои и так далее, - говорит Регина Беседа. - Нет единой стратегии. А в семье должно быть как минимум 5 правил, которые в ближайшие три месяца соблюдают все. Например, чтобы при входе в дом обувь стояла в определенном порядке, от большой к маленькой. С этого начинается порядок и в голове. Появляется тяга прибраться в комнате. Вообще бытовые вещи учат ребенка делать то, что ему по силам, а всех членов семьи - договариваться между собой.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРИЕМ

Пишем как слышим

- Мы с коллегами, готовя детей к школе, разрешаем им делать ошибки, - говорит Регина Беседа. - У нас такая методика: когда мы учим малышей читать, то сразу учим их и писать. Они записывают то, что слышат, и педагоги не исправляют их на первом этапе. Дети не боятся рисковать, писать неправильно, не боятся критики в свой адрес. Потому что после того, как ребенок научился писать с ошибками, он учится искать ошибки - например, сравнивая свой текст с напечатанным. Он сам себе критерий качества, сам видит, где исправить. И мы переходим к новому этапу обучения.

КСТАТИ

Что мы забыли взять из прошлого, или «Эффект Эдисона»

- Бич нашего времени - «эффект готовых решений», - продолжает психолог. - Это когда у ребенка нет никаких трудностей, которые надо преодолевать самому. Раньше у всех дома были какие-то обязанности: посуду помыть, мусор вынести... Теперь детей от этого ограждают - только учись! Но если чаду всегда завязывать обувь, он и в будущем станет покупать только ботинки на липучках, а не со шнурками...

Есть такой «эффект Эдисона». Когда он изобретал лампочку, у него было порядка 2000 попыток. То есть человек 2000 раз ошибался. Но он был настойчив в достижении цели!

Ошибка - это точка роста. Детям в современном мире надо учиться делать ошибки. И самим выходить из ситуации. Тогда человек развивает уверенность в себе. Ну, скажем, ты выгладил рубаху и сжег рукав. Да, жаль, но в следующий раз ты выставишь другой уровень нагрева.

Когда у ребенка отсутствуют трудности, он становится пассивным. Теряется природное любопытство, вкус самой жизни, способность принять решение и нести за него ответственность.