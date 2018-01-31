Итальянский кот получил в наследство 30 тысяч евро

31 Янв. 2018 2018-01-30T14:00:36+03:00

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Думал ли бездомный котенок Джерри, шатавшийся под дождем по улицам Северной Италии, что станет толстосумом и звездой новостей? Вряд ли. Он был рад любому объедку, а когда добрые итальянцы приютили беднягу, его ликованию не было предела. Он обрел семью, которая души в нем не чаяла. До такой степени, что хозяйка Джерри, которая покинула этот мир на 85-м году жизни, все свои денежные сбережения завещала именно коту. А это, между прочим, аж 30 тысяч евро (примерно 2,1 млн. рублей).

В завещании написано черным по белому: наследство может быть использовано исключительно на нужды Джерри и расходы на ветеринара. Кстати, другие наследники, чтобы получить свою долю, должны подписать обязательство продать доставшиеся им драгоценности и мебель, если коту понадобится дорогостоящее лечение и 30 тысяч не хватит. В завещании указан и другой кот, живший с Джерри под одной крышей, - Спартак, который мог бы получить свою половину наследства. Но он, к сожалению, умер раньше своей щедрой хозяйки.

Другие наследники, хотя и остались без денег, делают вид, что сильно не переживают. «Джерри был ее любимчиком, больше, чем сын, - рассказывают они. - Нам не остается ничего прочего, как проявить уважение к воле умершей. Она учила нас уважать все формы жизни и верить в Бога, который любит все свои творения».

Сейчас для Джерри наняли специальную сиделку. Кот, похоже, вовсю наслаждается «дольче витой» - дважды в день от пуза наедается креветками и лениво валяется на многочисленных подушках, разложенных специально для него по всему дому.

Кстати, Джерри, несмотря на неплохое наследство, не является рекордсменом среди итальянских котов. В 2011 году некий усатый Томмазо получил от своей скончавшейся хозяйки намного больше. Он стал владельцем двух квартир в Риме и Милане, загородной виллы, нескольких гектаров земли, а также двух банковских счетов. Общая сумма наследства, по словам адвокатов, составила 10 миллионов евро! Поскольку кот сам распоряжаться собственностью не мог, ему назначили специального опекуна. Жив ли до сих пор Томмазо и что стало с его деньгами сейчас, спустя семь лет, увы, неизвестно.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

В Италии законодательство не позволяет напрямую завещать деньги и собственность домашним животным. Но можно заключить договор с человеком или организацией, которые обязуются ухаживать за питомцем после смерти владельца, за что и получают часть наследства. Различного рода контор, предлагающих такие услуги, действительно много. И в последние годы количество обращений к ним растет. Что интересно, в большинстве случаев наследство животным оставляют женщины.

РЕЙТИНГ

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На Западе очень любят составлять различные рейтинги самых богатых бизнесменов, спортсменов и знаменитостей. Не обошли они стороной и животных, у которых есть свой топ-лист. На их фоне итальянец Джерри даже не попадет в «средний класс».

1-е МЕСТО

Немецкая овчарка Гюнтер IV. Фото: guntherdog.com

Немецкая овчарка Гюнтер IV (на фото вверху). Он получил наследство не от человека, а от своего отца - пса Гюнтера III, которому в 1991 году немецкая графиня Карлотта Либерштайн завещала 372 миллиона долларов.

Гюнтер живет на собственной вилле в Тоскане, ездит на кабриолете с открытым верхом. Обычный обед включает говяжьи стейки и икру (пес ее любит). А каникулы он проводит на другой вилле, в Майами, раньше она принадлежала певице Мадонне - с 9 спальнями и 8 туалетами. Ее купили для Гюнтера за 7,5 миллиона долларов. При этом благодаря удачным инвестициям состояние пса только растет.

2-е МЕСТО

Кошка известного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт, располагающая 97 миллионами долларов на своих счетах, заработала эти деньги, можно сказать, сама. Она постоянно участвует в рекламных съемках, а в свободное время от ее имени написали книгу и ведут аккаунт в Инстаграмме. Между прочим, у Шупетт уже почти 100 тысяч подписчиков.

3-е МЕСТО

Пудель Тоби Раймс (92 миллиона долларов на счету) своему богатству обязан семье. Состояние передавалось в пуделиной династии аж с 1931 года, когда хозяин прапрабабки Тоби оставил ей после смерти стартовый капитал, размера которого за давностью лет никто уже и не вспомнит.

4-е МЕСТО

Обезьяна Калу из Заира была спасена австралийской семейной парой и перевезена в Южную Африку. Теперь шимпанзе является наследником состояния в 90 миллионов долларов. Кстати, имущество ему отписали из-за того, что жена не хотела оставлять ни цента своему мужу - между прочим, олимпийскому чемпиону по плаванию Фрэнку О’Нилу.

5-е МЕСТО

Кот Блэки был любимцем своего хозяина, нелюдимого миллионера Бена Ри. И после его смерти получил от него 25 миллионов долларов.

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