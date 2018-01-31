Павел Майков: Я горжусь, что снялся в «Бригаде» - ничего круче в стране за 16 лет не произошло

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:23:32+03:00

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«Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Прошло 16 лет, а этот фильм-памятник «лихим 90-м» продолжают вспоминать, обсуждать и пересматривать (кто-то с ностальгией). Немаловажно, что сериал основан на реальных событиях.

- Сериал — это не вымысел, это наша жизнь, это действительность, многие эпизоды взяты из жизни, - рассказывал «КП» Александр Иншаков, один из создателей картины. - Хотя образы все собирательные. Поэтому, если многие себя узнавали в героях, то это не странно. Недовольных правда не было. Сериал всем пришелся по душе, потому что история была честная – без «сахара и клюквы». Когда писали первую «Бригаду», я помог сценаристам пообщаться с тем, кем надо, чтобы послушать лексикон, жаргон, чтобы было понятно, как эти люди разговаривают, чтобы было более-менее правдоподобно. Поэтому все приняли серьезно эту картину, ведь так все и было.

А те, кто сыграл главные роли, в одночасье стали знамениты и уважаемы. Екатерина Гусева, Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев и Павел Майков все эти 16 лет - известные российские артисты. Но говорить о «Бригаде», как правило, соглашается только Павел Майков. Так, к очередной дате с момента выхода фильма в интервью «Вечерней Москве» 42-летний актер на вопрос о том, больше пользы или вреда принесла «Бригада», ответил:

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал».

Эти слова заставили задуматься тех, кто считает себя поклонниками этой бандисткой киносаги. Кто-то поддержал Павла Майкова, а кого-то такое отношение одного из героев любимого сериала к «Бригаде» разочаровало.

«Комсомольская правда» поговорила с Павлом Майковым о том, что он этим хотел сказать.

- Я не сказал, что это преступление против России, - говорит актер. - Я сказал, что сериал нанес вред — да. Но что говорить об этом? Ну сказал и сказал. Это долгий разговор о том, что я имел в виду.

- Многих ваши слова обидели и задели.

- Если они на это могут обидеться, мне их жаль искренне. Обижаться — это привилегия горничных. Оправдываться что ли? Я не буду оправдываться. Оправдываешься, если не прав. У меня есть свое мнение, которое было немножко искажено. Говорить зачем? Чтобы дальше искажалось?

«Бригада» вышла на экраны в 2002 годуФото: кадр из фильма

- Тем не менее у вас есть возможность высказаться по этому поводу.

- Я говорил не о «Бригаде». Я говорил о кинематографе вообще, о мире вообще. Я живу в мире, я человек мира. И живу я на планете. И мои интересы простираются гораздо больше, дальше и глубже. Вред наносят снаряды, которые кидают на голову ни в чем не повинных людей. Вот это наносит вред. Вред наносит гадкое слово, которое мы слышим на наших каналах. Вред наносит подлость и мерзость, которая происходит вокруг. А сериал «Бригада» все это просто подпитал. Значит, страна, которая за 16 лет после выхода этого фильма ничего не сняла, больна. Почему мы не говорим о фильме «Ликвидация», «9 рота» или других? Почему мы говорим о фильме «Бригада»? Зацепила сильно? Или что? Или потому что страна у нас такая? Я говорю не о вреде «Бригады», а о том, что страна больна, если мы до сих пор говорим о фильме «Бригада». И герои наши — бандиты. И мы приветствуем насилие и суд. И мы все время кричим о Боге, но стали настолько от него далеки, что даже не видать. И кроме дьявола в этом городе нет ничего. Вот, что я говорил.

А фильму «Бригада» - спасибо! Если бы не он, меня бы дальше в кино не снимали. И я не мог бы делать тех вещей, которые я делал. Фильм «Бригада» мне помог. Но это просто кино. Дело тут не в «Бригаде», а дело в обществе. «Бригада» не сделала зла обществу. Зло делает общество само себе. А «Бригада» - это лакмусовая бумажка, которая показала, что происходит. Вот и все!

- После ваших слов вновь разразилась дискуссия о значении фильма...

- Людям нечем заняться! Они бы лучше обратились в свои дома и посмотрели, что у них в семьях происходит. Потому что у некоторых катастрофа. Посмотрели бы, что вокруг происходит. Как у нас бабушки по 8 тысяч пенсии получают! Как подъезды в дерьме, несмотря на то, что за закрытыми железными дверями. Как кругом шлагбаумы, как все ненавидят друг друга! На это надо смотреть, а не на этот фильм.

Ко мне подходят поклонники, говорят: «Я вырос на вашем кино». Хорошо. Вырос. Молодец. Скоро у этих поклонников будут внуки, а мы все об этом разговариваем. Может быть, нам говорить не о чем? Или мы боимся о другом говорить? Страшно нам что ли всем? Потому что если мы начнем говорить о правде, о том, что происходит в настоящем, у всех волосы дыбом встанут. Поэтому давайте лучше поговорим о «Бригаде»! Ой, Майков сказал, ой, Дюжев сказал, давай обсуждать, как там он жизнью рискует… Что, не о чем поговорить? Я вам скажу, о чем можно говорить. О детских домах, которые у нас есть, хотя войны давно не было. Почему у нас дети растут в детских домах и откуда они взялись? У нас что, война, голод, лишения? Почему, откуда эти дети берутся? Давайте решать эти проблемы. Если действительно хотим решать проблемы больного, насквозь гнилого общества. А мы говорим о «Бригаде».

Замечательное кино — фильм «Бригада. И я горжусь, что я там снялся. Потому что если до сих пор мы об этом говорим, то, значит, круче ничего в стране не произошло. Значит, замечательно! Мы — герои! Круто!

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