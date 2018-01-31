Владимир Путин: У нас есть песня "За себя и за того парня". Помните об этом, и у вас все получится!

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:53:42+03:00

Президент подчеркнул, что современный спорт и олимпийское движение должны сохранить свою самую важную составляющую, заложенную еще в призывах Пьера де Кубертена Фото: REUTERS

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Утром в среду в резиденцию президента в Ново-Огарево вносили гигантские трехцветные параллелепипеды с надписями "Россия в моем сердце" и "Красная машина". Это в гости к Владимиру Путину приехала сборная России, отправляющаяся на Олимпиаду в Пхенчхане.

- Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто другой, как тяжело достаются победы в спорте высоких достижений, - сказал Путин, обращаясь сидящим в зале атлетам. - Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с несвойственными и чуждыми спорту обстоятельствами - политикой и еще чем-то. Втройне тяжелее, когда в стране складываются такие сложные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить!

При этом глава государства заметил, что не должно быть сомнений - Россия поддерживала и поддерживает идеи чистого спорта.

- Конечно, мы очень переживаем за тех, кому не удалось поехать и сделаем все, чтобы поддержать их, - продолжил Путин. - Признавая свои ошибки, очень рассчитываем, что и коллеги в международных спортивных организациях сделают все, чтобы они не превращались в департаменты госучреждений отдельных стран, какими бы могущественными, на первый взгляд, эти государства ни казались! Рассчитываем на их мужество.

Президент подчеркнул, что современный спорт и олимпийское движение должны сохранить свою самую важную составляющую, заложенную еще в призывах Пьера де Кубертена.

- В отношении многих наших атлетов был заявлено, что они не допущены "по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом", - сказал Путин. - Мы бы тогда хотели узнать - с чем мы боремся? Исходим из того, что состоится предметный разговор с коллегами из международных организаций и мы сможем разобраться. А вам - удачи!

- Это беспрецедентная ситуация в спорте, - взяла слово бронзовый призер Игр в Сочи Алена Заварзина. - Всегда Олимпийские игры были местом объединения с другими странами, праздником с позитивными эмоциями. Это для меня третья Олимпиада, и я никогда ничего подобного не испытывала. Это вопиющая несправедливость, это нечестно. Хочу, чтобы мы показали, чего мы действительно стоим.

- Мы должны доказать всем, что мы русские и сильные и что не получится сломить, - сказал саночник Роман Репилов. - Мы должны собраться приехать туда и выиграть. И доказать, что мы сам лучшая спортивная держава

Капитан хоккейной сборной Павел Дацюк подарил президенту свитер с надписью "Россия в моем сердце" и автографами всех атлетов.

- Вам надо сосредоточиться на результате и на победе, - напутствовал сборную Путин. - Все, что происходит вокруг спорта, не должно вас отвлекать. Вы это умеете делать, вы привыкли и умеете бороться. У нас есть песня советских времен "За себя и за того парня". Вот об этом помните, и у вас все получится!

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