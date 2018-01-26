Письма Шипулина, Устюгова и Ана: что они думают о своем отстранении от Олимпиады

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:19:41+03:00

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В ближайшие дни Международный олимпийский комитет и его президент Тома Бах будут вынуждены прочесть несколько неприятных посланий. Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие недопущенные к Олимпийским играх российские спортсмены пишут в МОК открытые письма и задают в них единственный вопрос: «За что?». Ответы МОК на них могут стать основанием для судебных исков.

Виктор Ан: «По этим критерия я не мог остаться вне Олимпиады»

В каждом письме - личная трагедия, непонимание и разочарование. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, например, напрямую требует у Томаса Баха ответов и дает понять, что когда их добьется, пойдет в суд:

«Я изучил критерии, которыми комиссия МОК руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр. Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа, и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг... Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право».

Антон Шипулин: «Мы русские, мы никогда не сдаемся»

Послание Антона Шипулина намного более эмоциональное. Он оставил его у себя в Инстаграме и там тоже есть про письмо в МОК. И про то, что Шипулин не собирается сдаваться.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован, - пишет Антон. - Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры – моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови. Я ни разу за спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее... Полдня я был убит горем после этой страшной новости. Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки. Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше. Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил... Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей из сборных России, чьи имена называются в качестве неприглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку. Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!».

Неужели что-то все-таки можно обжаловать?

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал письмо Шипулина следующим образом: «Шипулин и его молодцы-юристы пораскинули мозгами и сделали единственно правильную вещь - направили официальный запрос в МОК. Ответ - не ответ на этот запрос и будет тем самым формальным решением, которое можно обжаловать. Подобной практики CAS предостаточно».

При этом Прокопец считает, что обжаловать все можно еще в начале февраля, до старта Олимпиады. И вы же помните, что места недопущенных российских спортсменов никто из наших запасных не занимал? Именно поэтому лицензий у нас больше 200, а пока на Олимпиаду едет только 169 наших спортсменов. Нам объясняли, что сделано это по этическим соображениям - лидеры эти лицензии зарабатывали на отборочных турнирах, и не правильно, чтобы их отдавали другим, более слабым спортсменам. Но после комментария юриста кажется, что может и не просто так не заполняли эти лицензии.

Сергей Устюгов: «Я разочарован в Олимпийском движении»

А Сергей Устюгов, кажется, был готов к несправедливому решению комиссии МОК - весь последний год сборную России по лыжам тщательно уничтожали. Кажется, Устюгов догадывался, что с ним поступят точно так же, как и с его товарищами.

«Как человек, который посвящает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры, - пишет Сергей. - Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы – Русские, Мы – Сильные, Мы – Чистые».

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