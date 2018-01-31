"Кровавое Суперлуние-2018": лучшие кадры со всего мира

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:43:54+03:00

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Редко, когда весь мир, не отрываясь, следит за одним и тем же событием. 31 января 2018 года - как раз тот случай. На небе "Кровавая Суперлуна". Такая бывает раз в 150 лет. Естественный спутник Земли полностью скрывается от Солнца Землей, при этом максимально близко подходит к нашей планете. Создаётся удивительный эффект - Луна подсвечивается приглушённым алым, "кровавым", цветом, в некоторых местах планеты цвет выглядит оранжевым или фиолетовым. Луна при этом кажется на 8% больше, чем обычно. Но и этого достаточно для того, чтобы спутник выглядел очень необычно и завораживающе.

Мы собрали самые яркие фото со всего мира.

Санкт-Петербург: на "макушке" "Лахта-центра"

Кровавая Суперлуна-2018. Санкт-ПетербургФото: REUTERS

Нью-Йорк: самая живописная поездка на пароме

Кровавая Суперлуна-2018. Нью-ЙоркФото: REUTERS

Сан-Диего: не очень-то и "кровавая"

Кровавая Суперлуна-2018. Сан-ДиегоФото: REUTERS

Сантьяго (Чили): розовый рассвет над горами

Кровавая Суперлуна-2018. СантьягоФото: REUTERS

Сингапур: кровь с молоком

Кровавая Суперлуна-2018. СингапурФото: REUTERS

И снова Санкт-Петербург: кровавый полумесяц