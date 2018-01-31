Адвокат Джигарханяна, Евгений Парфенов: «С сегодняшнего дня Армен Борисович – холостяк. И это его обрадовало»

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:14:06+03:00

Будет ли Армен Борисович настаивать на доведении уголовного дела в отношении Виталины до суда, трудно сказать Фото: Борис КУДРЯВОВ

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О том, что происходило за закрытыми дверями, нам рассказал адвокат Армена Борисовича Евгений Парфенов.

- Сегодняшний процесс, в отличие от суда первой инстанции, когда брак расторгли по обоюдному согласию (27 ноября прошлого года в мировом суде – Ред.), проходил жестко. Виталина была категорически против развода, просила дать время на примирение. В суде она была другим человеком. Сосредоточенная, не такая уверенная в себе как на телешоу. Она взвешивала каждое слово, переживала за результат. Тем не менее судья вынес решение в пользу нашей стороны.

Конечно, можно обжаловать и это решение, уже вступившее в законную силу. Но оснований для его отмены нет. Судья сказал, что в течение двух недель апелляционное определение будет доставлено в мировой суд. После этого мы получим свидетельство о растяжении брака в ЗАГСе. На всю процедуру уйдет недели две-три. Но уже сейчас могу сказать: Армен Борисович – холостяк.

- Он об этом знает?

- Знает. Новость о разводе его обрадовала, хотя он был уверен, что его развели еще в ноябре прошлого года. Он не вникает в юридические нюансы. Спросил только, какие мотивы были у Виталины для отмены первого решения.

- И какие же?

- Основной мотив – дать возможность для примирения. Но по мнению Армена Борисовича, это невозможно. Об этом я заявил в суде. Никакого примирения для продолжения совместной жизни не может быть. Только - для решения имущественных вопросов.

О том, что происходило за закрытыми дверями, нам рассказал адвокат Армена Борисовича Евгений ПарфеновФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- А почему бы не пойти навстречу Виталине и не дать им встретиться?

- Это не мое решение. Разговор о мире вызывает у Джигарханяна раздражение. Если он вдруг захочет встретиться с Виталиной, его никто не удержит. Но такого желания нет. Да и у Виталины, по-моему, в глубине души тоже. Если кто-то кого-то хочет увидеть, он найдет возможность. Тем более Виталина и Армен Борисович живут в одном доме, в одном подъезде… Он не приходит домой под охраной. И если Виталина до сих пор с ним не встретилась, значит, она этого не хотела. Я думаю ею движут другие интересы. Во-первых, она хочет прекратить уголовное преследование. Во-вторых, решить имущественный спор.

Будет ли Армен Борисович настаивать на доведении уголовного дела в отношении Виталины до суда (по статье 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни – Ред.), трудно сказать. Мы пока это не обсуждали, как и решение имущественного вопроса.

- Виталина вроде бы сняла с его счетов 4 миллиона рублей. Но это же деньги, нажитые в браке, значит, не только Джигарханяна…

- Нет, это были именно его деньги. Дело в том, что была совершена сделка между компанией «Сфера» в лице ее директора Юрия Растегина и Арменом Джигарханяном, который продал свою долю в квартире в Староконюшенном переулке. Я не подвергаю сомнению законность этой сделки. По договору «Сфера» должна была перечислить Армену Борисовичу 15 миллионов рублей, а перечислила только 7 миллионов 900 тысяч рублей. На мой взгляд, была совершена притворная сделка (то есть сделка, прикрывающая другую, с иными финансовыми условиями – Ред.). Это было сделано потому, что в квартире в Староконюшенном есть еще один собственник – Татьяна Сергеевна Власова (предыдущая жена Армена Борисовича – Ред.), у которой преимущественное право на покупку доли.

Вот из этих денег, перечисленных «Сферой», Виталина сняла 4 миллиона по доверенности. Это произошло, когда начался их семейный скандал. А остальные 3 миллиона 900 она сняла наличными через банкоматы и ни копейки не передала Джигарханяну.

Эти средства не были нажиты в браке. Повторюсь: это деньги за долю в квартире в Староконюшенном переулке, к которой Виталина не имеет никакого отношения: квартира была в собственности у Армена Борисовича и его предыдущей жены Татьяны Власовой задолго до брака с Виталиной. Она же все деньги обналичила и распорядилась по своему усмотрению. Именно об этом эпизоде идет речь, когда мы говорим о похищении личных средств.

Я подаю иск о взыскании с ООО «Сфера» 7 миллионов 100 тысяч рублей, то есть суммы, которую не доплатили Джигарханяну по договору. А Виталину мы просим вернуть деньги, которые получил на свои счета Армен Борисович, но по какой-то причине их так и не увидел. Еще один предмет спора – квартира на Молодогвардейской, которая была куплена на деньги Джигарханяна. Происхождение этих средств легко можно доказать.