Путин объявил о начале поставок российского газа в США

31 Янв. 2018 2018-02-01T08:19:36+03:00

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Владимир Путин в среду вечером на встрече с бизнесменами из Франции сделал неожиданное признание.

- У меня только что закончилась встреча с премьер-министром Бельгии, мы там говорили о расширении сотрудничества, один из проектов - это расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на Ямале, - сказал президент. - Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты.

Как выяснилось, об этом знали, мягко говоря, далеко не все. Даже непосредственно причастный к этому проекту бизнесмен Геннадий Тимченко говорил о поставках российского сжиженного газа в США с осторожностью.

- Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся, - сказал Тимченко.

- Ну, средства массовой информации распространили эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор, - удивился Путин.

- Мы бизнесмены... - попытался найти объяснение Тимченко.

- Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать, - сказал Путин.

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