2018-02-01T08:19:36+03:00
Политика

Путин объявил о начале поставок российского газа в США

Первый танкер пришел в Северную Америку
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments104
Владимир Путин встретился с французскими бизнесменамиВладимир Путин встретился с французскими бизнесменамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин в среду вечером на встрече с бизнесменами из Франции сделал неожиданное признание.

- У меня только что закончилась встреча с премьер-министром Бельгии, мы там говорили о расширении сотрудничества, один из проектов - это расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на Ямале, - сказал президент. - Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты.

Как выяснилось, об этом знали, мягко говоря, далеко не все. Даже непосредственно причастный к этому проекту бизнесмен Геннадий Тимченко говорил о поставках российского сжиженного газа в США с осторожностью.

- Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся, - сказал Тимченко.

- Ну, средства массовой информации распространили эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор, - удивился Путин.

- Мы бизнесмены... - попытался найти объяснение Тимченко.

- Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать, - сказал Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антироссийские санкции: так ли все страшно, как кажется

В понедельник, 29 января, в США огласят список российских предпринимателей, которые за «связи с Кремлем» будут наказаны долларом (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей