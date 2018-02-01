А слабо снять сагу про полковника-миллиардера Захарченко?

1 Февр. 2018 2018-02-01T02:45:08+03:00

Сериалы про резонансные экономические (и не только) преступления советской эпохи на ТВ показывают с завидной регулярностью

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Хошь икорный скандал, хошь брильянтовый. Хошь истории разнообразных банд. Все на основе реальных событий. Многие помнят.

И ладно, если бы это были серьезные картины, необходимые для закрытия гештальтов целого поколения. Так нет - чешут по верхам, облекая историзм в привычные рамки детектива в два притопа с элементами мелодрамы. Считается, что на нынешнем ТВ по-другому нельзя.

Ничего удивительного. Ностальгия по всему советскому все еще в моде. Киношки про мафию и следователей тем более. Обидно только за постсоветских коррупционеров и разных там олигархов. Экономических (и вообще всяких) очень даже громких разборок в новейшей истории хоть отбавляй. Казалось бы, чего не увековечить? Ну забабахать что-нибудь, как приватизировали крупнейшие заводы СССР. Или вот про миллиарды полковника МВД Дмитрия Захарченко интересно - там фабула такая, что и додумывать не надо. Про Сердюкова и Евгению Васильеву еще можно.

Вот это было бы кино. На кухнях бы обсуждали, как раньше. Фейсбук бы дымился.

Но ведь не снимут. Поднимется шум, общество расколется, пресса подключится. Фигуранты вообще засудят. Оно им надо?

Вяло экранизировать советские события выгоднее и безопаснее.

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