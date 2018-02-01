Прототип героя «Икры»: Меня играет актер, который и близко не понимает, чем я занимался

1 Февр. 2018 2018-02-01T02:44:14+03:00

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На Первом канале заканчивается сериал «Икра». В основу сценария легло знаменитое «Рыбное дело» о коррупции в Министерстве рыбного хозяйства, которое прогремело в конце 1970-х. Прототипом главного героя стал следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко.

- Меня покоробило много вещей, - признался Калиниченко. - Работа следователя прокуратуры строится на тонкой психологической борьбе. Там нет ничего примитивного, как это показано в сериале. Я уж не говорю о мелочах. Слышу фразы «ордер на арест», «ордер на обыск», а этих ордеров уже нет лет 50 - обыски проводят на основании постановления следователя. И уголовное дело нельзя открыть - это же не дверь. Его можно завести. Или герой говорит: «Погиб мой друг - следователь ОБХСС». Ну не было в ОБХСС следователей! Слышу такое, и мне становится досадно.

- Какие еще несостыковки заметили?

- Герой едет к генеральному прокурору и разговаривает с ним сквозь зубы. Ну ребята! Я понимаю, что фильм художественный. Но не до такой же степени!

- А с вами они не советовались?

- Я встречался с создателями фильма. Там менялись сценаристы, режиссеры, актеры. Но ведь можно было посоветоваться со мной, когда был готов сценарий, чтобы я подсказал убрать недоразумения. Мне тут недавно повесили две медали за безупречное служение в Следственном комитете. Собрались ветераны, человек 150 - 160. И теперь неловко перед ними, они будут смотреть и думать: «Записывается в консультанты, а такую фигню позволяет снимать».

- Режиссер говорил, что герой - «человек безбашенный». Вы таким и были?

- Чушь! На такой должности у человека не может быть ни авантюрности, ни безбашенности. Я бы и дня не проработал, если бы во мне это было. Слишком высока ответственность. На твоей орбите находятся ой-ой-ой какие люди! А решения, которые ты принимаешь, могут иметь огромные последствия.

- А как вам Павел Майков?

- Раз говорят, что я - прообраз героя, почему актер со мной не повстречался? Я бы рассказал многие нюансы. А он по сценарию шпарит и не представляет, что это была за профессия. Меня играет актер, который даже близко не понимает, чем я занимался. Я не говорю, что он бездарный. Но он, к сожалению, не проникся духом...

«Икра». Четверг, 21.35, Первый.

Калиниченко не хамил начальству, как герой Майкова. Личный архив

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