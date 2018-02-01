Прототип героя «Икры»: Меня играет актер, который и близко не понимает, чем я занимался
На Первом канале заканчивается сериал «Икра». В основу сценария легло знаменитое «Рыбное дело» о коррупции в Министерстве рыбного хозяйства, которое прогремело в конце 1970-х. Прототипом главного героя стал следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко.
- Меня покоробило много вещей, - признался Калиниченко. - Работа следователя прокуратуры строится на тонкой психологической борьбе. Там нет ничего примитивного, как это показано в сериале. Я уж не говорю о мелочах. Слышу фразы «ордер на арест», «ордер на обыск», а этих ордеров уже нет лет 50 - обыски проводят на основании постановления следователя. И уголовное дело нельзя открыть - это же не дверь. Его можно завести. Или герой говорит: «Погиб мой друг - следователь ОБХСС». Ну не было в ОБХСС следователей! Слышу такое, и мне становится досадно.
- Какие еще несостыковки заметили?
- Герой едет к генеральному прокурору и разговаривает с ним сквозь зубы. Ну ребята! Я понимаю, что фильм художественный. Но не до такой же степени!
- А с вами они не советовались?
- Я встречался с создателями фильма. Там менялись сценаристы, режиссеры, актеры. Но ведь можно было посоветоваться со мной, когда был готов сценарий, чтобы я подсказал убрать недоразумения. Мне тут недавно повесили две медали за безупречное служение в Следственном комитете. Собрались ветераны, человек 150 - 160. И теперь неловко перед ними, они будут смотреть и думать: «Записывается в консультанты, а такую фигню позволяет снимать».
- Режиссер говорил, что герой - «человек безбашенный». Вы таким и были?
- Чушь! На такой должности у человека не может быть ни авантюрности, ни безбашенности. Я бы и дня не проработал, если бы во мне это было. Слишком высока ответственность. На твоей орбите находятся ой-ой-ой какие люди! А решения, которые ты принимаешь, могут иметь огромные последствия.
- А как вам Павел Майков?
- Раз говорят, что я - прообраз героя, почему актер со мной не повстречался? Я бы рассказал многие нюансы. А он по сценарию шпарит и не представляет, что это была за профессия. Меня играет актер, который даже близко не понимает, чем я занимался. Я не говорю, что он бездарный. Но он, к сожалению, не проникся духом...
«Икра». Четверг, 21.35, Первый.
Калиниченко не хамил начальству, как герой Майкова. Личный архив
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