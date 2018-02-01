Герои среди нас. Истории тех, кто погиб, спасая других

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:06:31+03:00

Неделю назад не стало Георгия Великанова. Алтарник московского храма, первый пресс-секретарь службы "Милосердия" погиб, спасая бездомного. Мы вспоминаем подвиг Георгия и других людей, не пожалевших собственной жизни, спасая чужую

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История первая. Алтарник московского храма погиб, спасая бездомного

25 января 2018 года Георгий Великанов погиб под колесами поезда на железнодорожной платформе Красногорская. Он бросился туда, чтобы спасти бездомного, упавшего на пути. Спас. Но ценой собственной жизни.

Георгию было 35 лет. В 2011-2012 годах он был первым пресс-секретарем православной службы "Милосердие". Служил певчим и алтарником московского храма Всемилостивого Спаса в Митино, был волонтером в психо-неврологическом интернате, готовился принять сан священника.

Георгия Великанова отпевали 27 января в храме Всемилостивого Спаса - том самом, где он служил алтарником, где разговаривал с людьми, утешая, поддерживая, помогая им принять крещение и придти к вере.

- Георгий явил яркий пример современного христианина: человека деятельного и творческого, с активной жизненной позицией и стремлением донести слово Божие до всех его взыскующих, - говорится в соболезновании Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла семье погибшего.

У Георгия Великанова осталась семья. Ей можно помочь, перечислив деньги его супруге на карту Сбербанка с номером 4817 7600 3108 9422.

История вторая. Дагестанец ценой свое жизни спас девушку на озере в Москве

Рашид Салахбеков погиб, спасая незнакомую девушкуФото: СОЦСЕТИ

28 июня 2017 года на пляже в Серебрянном бору отдыхало много компаний. Но 26-летний Рашид Салахбеков оказался единственным, кто бросился в воду, увидев, как незнакомая молодая девушка начала тонуть. Он смог притянуть утопающую ближе к берегу, где передал друзьям и попросил их плыть к берегу вместе с пострадавшей. Спастись сам Рашид уже не смог.

Уроженец села Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана приехал в Москву на работу. Когда о его поступке стало известно, в дом его родителей бесконечной вереницей шли люди, чтобы выразить слова соболезнования, а тысячи людей в соцсетях предложили представить к награде героя. Глава республики Рамазан Абдулатипов дал поручение наградить Рашида Салахбекова за проявленные твердость духа и героизм.

История третья. Глава МЧС Приморья погиб, спасая подчиненных

Полковник внутренней службы Олег Федюра. ФОТО Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

В сентябре 2016 года мощный тайфун «Лайонрок» накрыл Приморье. Глава местного МЧС Олег Федюра лично инспектировал населенные пункты, наиболее пострадавшие от стихии. На месте он организовывал аварийно-спасательные работы, эвакуацию местных жителей, помогал людям.

При пересечении реки Павловка в Чугуевском районе, машина со спасателями, в которой ехал начальник ГУ МЧС, перевернулась и ушла под воду. Олег Федюра до последнего помогал своим коллегам выбраться. Всего автомобиле находились девять человек. Олег Викторович смог спасти всех, но выбраться из воды сам уже не смог.

Указом президента РФ полковник Федюра был нагржден Орденом Мужества. Посмертно.

История четвертая. Врач погибла, спасая старушку на путях

Нана Адамадзе спасла старушку ценой собственной жизниФото: СОЦСЕТИ

69-летняя Нана Адамадзе работала акушером-гинекологом в одной из клиник в Подмосковных Мытыщах. За свою долгую жизнь она помогла стольким людям появиться на свет! А 9 марта 2017 года погибла, пытаясь спасти еще одну человеческую жизнь

Нана Адамадзе собиралась перейти через железнодорожные пути на станции Перловская в Мытищах, но завидев красный сигнал семафора, остановилась. А шедшая рядом с ней старенькая бабушка продолжила путь: пенсионерка, которой было уже за 80 лет, просто не замечала красный свет и приближающуюся электричку. Нана Адамадзе не могла спокойно на это смотреть: она сделала несколько шагов, кричала бабушке, пыталась дотянуться до нее. Но когда машинисту удалось затормозить, было уже поздно. Нана Адамадзе погибла на месте.

Старенькая бабушка, которую врач пыталась спасти, перешла на другую сторону. У очевидцев не нашлось сил рассказать старушке, что женщина погибла, спасая ее жизнь.

История пятая. Пилот погиб, уводя падающий самолет от жилых домов

Сергей Еременко сделал все, чтобы отвести самолет от жилых домов Фото: russianknights.ru/

9 июня 2016 года в подмосковном поселении Ашукино открывали памятник-монумент «Авиаторам России». В честь этого было запланировано выступление асов из пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Сотни зрителей следили, как самолеты взлетали в воздух. Шесть исребителей уже заходили на второй круг, как в небе, за облаками, раздался хлопок.

Военный лётчик 1 класса, командир звена «Русских Витязей» Сергей Еременко сделал все, чтобы отвести падающий самолет от жилых домов. Су-27 упал в 200 метрах от частного сектора. Но времени на капультирование у летчика не осталось. Майору Сергею Еременко было всего 35 лет. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.