ОКР приветствуют решение Спортивного арбитражного суда

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:15:21+03:00

Как отреагировали на вердикт CAS в России и в мире

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков:

– Безусловно, мы счастливы, что Спортивный арбитражный суд принял решение удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов. На данный момент самое главное, что восстановлено их честное имя и возвращены заслуженно завоеванные медали. Мы всегда были уверены, что их победы были добыты в честной спортивной борьбе и справедливость восторжествовала. Очень рад за всех наших спортсменов! – приводит слова Жукова портал Team Russia.

Министр спорта Павел Колобков:

«И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Оправданные спортсмены рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх», - приводят слова Колобкова информационные агенства.

Лыжник Никита Крюков:

«Справедливость восторжествовала, хотя в это с трудом верилось, ведь не было обнадёживающих решений. Это можно назвать первой победой России. Самое обидное, что мы позволили с собой так поступить. Особенно неприятно ребятам, которые были отстранены больше года, сколько им пришлось вытерпеть и перенести. Это, безусловно, победа России. А маленькая или большая – пусть решает каждый сам для себя.

Лично я смог отстоять своё честное имя. Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и поделили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоёванными местами», — цитирует Крюкова «Чемпионат».

МОК хочет судиться с судом

А вот западные СМИ встали на сторону МОК. К примеру, BBCВ приводит слова из заявления адвокатов Родченкова: "неудачное решение этой группы предусматривает очень небольшую меру наказания для некоторых спортсменов, но полную" бесплатную карту выхода из тюрьмы"

"Решение CAS только подталкивает мошенников, затрудняет победу чистых спортсменов и предоставляет еще одну злонамеренную выгоду для коррумпированной Российской допинг-системы в целом..."

"Чистый спорт мертв. Решение CAS доказывает, что некоторые страны могут уйти с чем угодно и все. Сегодняшнее решение навсегда останется низкой точкой в спортивной целостности."

КСТАТИ

МОК выпустил специальный пресс-релиз, в котором сожалеет о принятом CAS решении и собирается подавать в суд на суд. Вот будет номер Олимпийской программы!

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МОК

«С одной стороны, подтверждение нарушения антидопиновых правил со стороны 11 спортсменов (манипуляций с допинг-пробами) еще раз доказывает наличие системного подхода к допинг-махинациям на Олимпийских играх в Сочи. С другой стороны, МОК сожалеет, что согласно релизу CAS арбитры не использовали представленные доказательства допинг-нарушений в делах 28 других спортсменов. Суд потребовал доказательств более высокого уровня, чем были представлены комиссией Освальда. Это может серьезно повлиять на будущую работу в сфере борьбы с допингом. Поэтому МОК будет очень тщательно анализировать мотивировочные части решения CAS, как только они станут доступны, и рассмотрит последствия вплоть до обращения в швейцарский суд.

Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе – членство Олимпийского комитета России приостановлено, российские спортсмены могут соревноваться в Корее только по приглашениям МОК. Результат вердикта CAS не означает, что 28 спортсменов из списка будут приглашены на Игры. Снятие санкций не дает привилегий в приглашении. Также важно отметить, что на пресс-конференции генеральный секретарь CAS сказал, что решение суда не означает, что спортсмены невиновны», - говорится в заявлении.

"Это изуверское решение"

А вот как прокомментировала заявление МОК олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, Светлана Журова:

"С одной стороны, мы должны порадоваться, что наших спортсменов пожизненно не отстранили от участия в Олимпийских играх, но, с другой стороны, это не просто двойные стандарты, а продолжение той дискриминационной политики в отношении наших спортсменов, которая есть. Это такое в некотором роде изуверское половинчатое решение: мы считаем их невиновными, но все равно в Корею они не поедут».