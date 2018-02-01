Дочь Пугачевой и Галкина все больше напоминает певицу
Максим Галкин полгода назад стал активно вести Инстаграм. В недавнем интервью певице Елене Север телеведущий признался, что выкладывает ролики своих наследников, чтобы усмирить папарацци.
- Я не собирался снимать на видео своих детей, - рассказал приятельнице Максим Галкин. - Я вообще собирался скрывать детей. Но потом я понял, что это невозможно. Все равно их фотографии и видео вываливаются в Сеть, поскольку за нами следуют папарацци. Я решил, что лучше буду фотографировать детей сам, чтобы за ними не ходили журналисты. Я переживал, как на действия папарацци отреагируют няни и мои дети. Меня это напрягало. Поэтому я решил показать своих детей.
Недавно телеведущий выложил в Инстаграме очередное видео своей дочери Лизы, показав как девочка вальсирует под музыку Евгения Доги.
Блогеры восхитились артистизмом дочери Галкина и Пугачевой. Мол, Лиза все больше становится похожа на Аллу Борисовну.
А потом Галкин разместил ролик, где показал семейную прогулку по торговому центру. Там дети звездной четы пробовали себя в различных профессиях: стоматолога, пожарного, доктора, полицейского.
Судя по видео, брат Лизы 4-летний Гарри Галкин не уступает сестре в артистизме.
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