Дочь Пугачевой и Галкина все больше напоминает певицу

1 Февр. 2018 2018-02-01T21:06:18+03:00

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Максим Галкин полгода назад стал активно вести Инстаграм. В недавнем интервью певице Елене Север телеведущий признался, что выкладывает ролики своих наследников, чтобы усмирить папарацци.

- Я не собирался снимать на видео своих детей, - рассказал приятельнице Максим Галкин. - Я вообще собирался скрывать детей. Но потом я понял, что это невозможно. Все равно их фотографии и видео вываливаются в Сеть, поскольку за нами следуют папарацци. Я решил, что лучше буду фотографировать детей сам, чтобы за ними не ходили журналисты. Я переживал, как на действия папарацци отреагируют няни и мои дети. Меня это напрягало. Поэтому я решил показать своих детей.

Недавно телеведущий выложил в Инстаграме очередное видео своей дочери Лизы, показав как девочка вальсирует под музыку Евгения Доги.

maxgalkinru Вальс #евгенийдога #елизаветагалкина #гарригалкин

Блогеры восхитились артистизмом дочери Галкина и Пугачевой. Мол, Лиза все больше становится похожа на Аллу Борисовну.

А потом Галкин разместил ролик, где показал семейную прогулку по торговому центру. Там дети звездной четы пробовали себя в различных профессиях: стоматолога, пожарного, доктора, полицейского.

maxgalkinru Выбираем профессию #елизаветагалкина #гарригалкин #аллапугачева

Судя по видео, брат Лизы 4-летний Гарри Галкин не уступает сестре в артистизме.

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