Главные события начала 2018-го с Максимом Шевченко на Радио "Комсомольская правда"

1 Февр. 2018 2018-02-02T10:39:18+03:00

Обсуждаем и прогнозируем в «Открытой студии» в Московском доме книги на Новом Арбате

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Новые санкции США, под которые, по словам российского президента, попало все население России, Олимпийские игры, охота американских спецслужб за россиянами и многое другое. Все это журналист «Комсомолки» Аббас Джума обсудит со своим коллегой Максимом Шевченко в «Открытой студии», вещающей из Московского дома книги на Новом Арбате.

Эфир пройдет 2 февраля, с 17 до 18 часов. Придти и лично задать свой вопрос сможет любой желающий (адрес: Новый Арбат, 8). А после передачи будет возможность лично обратиться к гостю или ведущему - не под запись, что называется.

Вы также можете звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 17:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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