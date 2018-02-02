Диетолог изучила меню Аллы Пугачевой: «Это очень жесткая диета, слишком много ограничений»

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:31:51+03:00

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«Чтобы такого съесть, чтобы похудеть?» — этот вопрос задают себе почти все дамы. Особенно после новогодних праздников. Вместе с «Комсомолкой» изучила диеты российских знаменитостей диетолог Нонна Кухина.

Боярская худеет на фастфуде

— Ура! В Питере появился Био Фаст-фуд! Все очень вкусно! — сообщила недавно на своей страничке в Instagram актриса Елизавета Боярская. — Свекольный хлеб, имбирный напиток, шпинат, пюре из сельдерея, буррито с фалафелем, имбирный напиток, короче, БОМБА! И прямо рядом с театром! Долой Макдачки, ура полезному фастфуду!

Судя по последним снимкам Елизаветы, новый режим питания помог ей значительно похудеть. А насколько это безопасно для организма, комментирует диетолог.

— Ритм мегаполиса практически не оставляет людям возможности на полноценный обед. Мы привыкли бежать, спешить и, как следствие, есть на ходу.

Однако в то же время тренд на здоровый образ жизни набирает обороты, и ресторанный бизнес, в том числе и фастфуд, не может его игнорировать.

Судя по последним снимкам Елизаветы, новый режим питания помог ей значительно похудетьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давайте сразу оговорим тот факт, что полезным фастфуд все-таки может быть. Ведь быстрое питание ограничено временем, а не составляющими. Если вы съедите сэндвич, где хлеб будет приготовлен из ржаной муки, а курица не будет обжарена на подсолнечном масле, вашему организму такой фастфуд не нанесет никакого вреда, только пользу и важные витамины и микроэлементы.

А дальше только вариации на тему: пюре из сельдерея, как в случае с Елизаветой Боярской, или овощной салат, как у Веры Брежневой. Все одинаково полезно, если приготовлено из качественных продуктов. Выбирайте блюдо на свой вкус и наслаждайтесь им в любом удобном месте, даже по дороге на работу, — считает Нонна Кухина.

Билан стал сыроедом

— Не хочу вес набирать, передвигаться так легче, и художник должен голодать! Лучше истории расскажите классные для поддержания тонуса и настроя для завоевания мира! Просто я решил себя немножко разгрузить, поскольку гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания, — рассказал в одном из интервью «КП» Дима Билан. — И поскольку в январе были предпосылки возможного гастрита, я решил прислушаться к своему организму, более внимательно отнестись к своему здоровью. Я практикую сейчас сыроедение, занимаюсь спортом. Ем часто, но мало. Стараюсь есть по утрам каши. Просто более избирательно стал относиться к тому, что ем.

Гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания, — рассказал в одном из интервью «КП» Дима БиланФото: Евгения ГУСЕВА

Комментарий диетолога Нонны Кухиной:

«Главный плюс сыроедения — сохранение витаминов и минералов. Сырые продукты содержат энзимы (ферменты), которые разрушаются при температуре 40-45 градусов. Попадая в желудок, ферменты активизируются и запускают процесс аутолиза — продукты начинают сами себя переваривать. То есть от организма не требуется затрачивать большое количество энергии, чтобы помочь пищеварению. Поскольку в вареной пище все ферменты разрушены, процесс аутолиза становится невозможен. В результате для переваривания пищи организм должен выработать намного больше энергии, и весь процесс занимает больше времени. А плохо переваренная пища и вовсе отравляет организм.

Поэтому как способ «почиститься», избавиться от шлаков и токсинов и просто разгрузиться сыроедение отличный вариант».

Андреева помолодела на водородной воде

Сложно поверить, что ведущей программы «Время» 56 лет. Екатерина Андреева всегда выглядит очень свежо и молодо. Недавно теледива раскрыла секрет своей формы.

— Это японская водородная вода, — говорит Екатерина Андреева. — Хорошо выводит шлаки, токсины, нормализует обмен веществ, промывает весь организм — некоторым это очень необходимо, вот японцы и постарались специально для нашего рынка, а то много у нас людей токсически отравленных разными веществами. А «Боржоми» с такими задачами не справится. Японцы придумали формулу обогащения воды водородом после того, как американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Эта вода помогала восстановить здоровье.

Андреева помолодела на водородной водеФото: Борис КУДРЯВОВ

Комментарий диетолога Нонны Кухиной:

«Наш организм на 80% состоит из воды, поэтому достаточное ее потребление необходимо для правильной и стабильной работы всех внутренних органов.

Водородная вода обладает особыми антиоксидантными свойствами и способствует похудению благодаря ускорению обменных процессов. Это универсальное средство снабжения всех органов питательными веществами. Кроме того, водный баланс кожи — залог вашего прекрасного внешнего вида. Кожа лица постоянно нуждается в увлажнении и питании, и Екатерина с этим отлично справляется».

Вера Брежнева отучает детей от майонеза

— Добрый вечер! Меня много спрашивают о том, прививаю ли я своим детям правила здорового питания. Ответ — да, прививаю, — написала в своем Инстаграме певица Вера Брежнева. — История из жизни. Сегодня вечером ем просто варёные яйца. И как-то «не лезет». Нашла в холодильнике майонез. Не ела этот продукт с прошлого нового года (с оливье), но он у нас все равно в холодильнике стоит — мало ли кто из гостей захочет. Может, так будет вкусно. Вот сидим мы, ужинаем. Я ем яйца, Сара тоже просит себе яйцо. И потом задаёт вопрос: «Мам, а этот крем, который ты намазываешь, он вкусный?» Так мы впервые в жизни попробовали майонез, первый раз в 6 лет. Кстати, 6 лет исполняется нам завтра, в честь чего старшая сестра сделала младшей такой праздничный раскрас ногтей. Так что, да, я стараюсь, чтобы Сара правильно питалась. Она ест овощи, фрукты, супы, каши, белок (рыба, мясо). В нашем холодильнике точно нет: газированных сладких напитков, пакетированных соков. Сладости — в выходные или праздники. Завтра праздничный торт. Овощи обязательны в рационе. Каши то же. И рыба. Творог и мясо — по желанию. Могу что-то забыть. Если вспомню — дополню. Напоминаю: майонез — продукт не для частого употребления. У меня частота — раз в год. С Соней сложнее. Не успела вовремя привить. Теперь боремся.

Вера Брежнева отучает детей от майонезаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Комментарий диетолога:

«Майонез, купленный в магазине, и правда не самый полезный продукт, в первую очередь, за счет консервантов, которые в него добавляют. Однако этого нельзя сказать про майонез, приготовленный в домашних условиях. Его рецепт очень прост:

• 150 мл оливкового или другого растительного масла,

• 1 свежий куриный желток

• 1,5 ч. л. сахара,

• 1/3 ч. л. соли,

• 1/2 ст. л. свежевыжатого сока лимона.

В таком соусе вредных для организма добавок не будет, но стоит помнить, что даже домашний майонез по-прежнему будет очень калорийным продуктом и употреблять его нужно в умеренных количествах. Поэтому я как диетолог согласна с Верой — приучать детей к майонезу не стоит. Гораздо ценнее уметь чувствовать настоящий, неподдельный вкус каждого блюда».

Галкин против белковых диет

— Так как с детства у меня были проблемы с желудком, я все время сидел на каких-то диетах. Как сейчас помню, пятая диета в наших советских санаториях — все вареное, пареное. Что касается диеты, я и сейчас, чтобы поздоровее быть, испытываю силу воли на прочность. Но не по книгам, а по внутренним ощущениям, — признался в одном из интервью «КП» Максим Галкин. — Вот я чувствую, что сейчас организму хорошо, а что плохо. На мой взгляд, любые диеты, ограничивающие разные категории питания (белковые, безуглеводные, раздельное питание), все они от лукавого. То есть что-то лечит, что-то калечит. Я считаю, что самое главное для человека — придерживаться пищи, которой питались его предки на протяжении веков и которая естественна для данной широты и долготы. То есть не надо есть у нас так, как едят в Африке, в Океании. Есть морепродукты в Сибири или строганину на берегу Средиземного моря — это абсурд. Мне кажется, надо просто не переедать. Вот и все. Есть часто, но немного. Я против теории, что не надо есть на ночь. Мне кажется, это не сочетается ни с русскими традициями, ни с какими. Если я ложусь в час ночи, почему я должен после шести не есть? Почему мой бедный желудок должен семь часов взывать к разуму, чтобы в него что-то положили? Если человек ложится в девять, то он после шести может не есть. Но тогда вставай в 5 утра и ешь. Кстати, вчера я решил сесть на диету. Вместо обычных яиц съел 10 перепелиных. Это все равно, что 2 обычных. В них полезный холестерин, в отличие от куриных яиц. Еще салат руккола с креветками и кусок баранины. За весь день.

Галкин против белковых диетФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Комментарий диетолога:

«Научиться грамотно есть или пить — это тоже наука. Например, на работе и в общественных местах по возможности я прошу каждый час мне ставить стакан воды. Получается восемь стаканов воды — это примерно 1,5-2 литра в день. Но к этому тоже нужно идти постепенно. Если сразу начать пить 2 литра в день, то отечность и перегруз почек вам обеспечены. И если даже за три дня вы теряете 2-3 кг, то считайте, что за эти дни вы теряете просто жидкость.

Смотрите сами:

Завтрак — кофе.

Обед — помидоры, шпинат, два вареных яйца (или 10 перепелиных).

Ужин — салат руккола и мясо баранины.

Все такие диеты — очень жесткие! Это огромный стресс для организма. А как организм реагирует на стресс? Мы либо срываемся — начинаем бесконтрольно питаться, либо у нас возникает невроз. Поэтому я считаю, что Максим Галкин грамотно подошел к самому вопросу о диете. Правильно сформулирован принцип, что диета — это стиль жизни».

Примадонна варит овощные супы

— Алла действительно красиво выглядит. Она отрегулировала свое питание с помощью диеты, которую придумала сама. И назвала «СССР», — говорит подруга Аллы Борисовны Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. — СССР — это аббревиатура: сладкое, соленое, сдобное запрещено (соль — потому что задерживает в организме воду. — Ред.). А «Р» — разгрузочный день, в который позволительно есть легкие овощные супчики.

У Аллы Пугачевой очень жесткая диетаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— За праздничным столом Алла не голодает, — поясняет Алина Редель. — Может и кусок торта съесть за компанию. Просто потом сделает два разгрузочных дня, которые позволят ей оставаться в хорошей форме.

Комментарий диетолога Нонны Кухиной:

«У Аллы Пугачевой очень жесткая диета. В основе лежит раздельное питание или потребление одного вида продукта — монодиета. Через эту диету прошли многие представители шоу-бизнеса. Да, они похудели. Но тут появляется зависимость и страхи: что делать, если съела что-то не то?

Вместе с «Комсомолкой» изучила диеты российских знаменитостей диетолог Нонна КухинаФото: Личный архив

В итоге получается, что ты становишься просто рабом своего диетолога, прописавшего тебе ту или иную диету.

Хотя у данной диеты есть элементы, которые я сама использую. Например, разгрузочные дни.

А вообще, мы должны четко осознавать, что организму нужно время, чтобы перестроиться на другой режим питания.

Например, чтобы уменьшился объем желудка, нужен опять же примерно месяц. А когда пишут, что за неделю теряют 7 кг — это не физиологично для организма, это скорее шок».

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