2018-02-03T14:55:03+03:00
Звезды

15 фактов об исторической драме "Легенда о Коловрате"

Фильм, который в ноябре прошлого года показали президенту, теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi [трейлер]
Галина СЕРОВА
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Исторический источник, в котором упоминается подвиг Евпатия Коловрата, – летопись «Повесть о разорении Рязани Батыем»Исторический источник, в котором упоминается подвиг Евпатия Коловрата, – летопись «Повесть о разорении Рязани Батыем»Фото: кадр из фильма
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В ноябре Владимир Путин посмотрел новый российский исторический фильм "Легенда о Коловрате". "Надеюсь, вы создадите такой же интересный фильм, в котором наши воины будут хоронить врагов", - сказал он на встрече с создателями картины.

И действительно, блокбастер получился очень интересным и захватывающим. А президент, говорят, принес удачу. Ведь в прокате "Легенда" собрала почти 2 млрд рублей!

О чем фильм

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Воины Батыя полностью разрушили Рязань, на ее месте сейчас находится село Старая Рязань. Фото: кадр из фильма

Воины Батыя полностью разрушили Рязань, на ее месте сейчас находится село Старая Рязань.Фото: кадр из фильма

15 фактов

Эпический блокбастер «Легенда о Коловрате» – первый полнометражный художественный фильм о рязанском воеводе, бившемся с ордынцами в 1238 году.

Съемки проходили в Москве в специально построенных павильонах на территории завода ЗИЛ. Ни одного кадра не было снято на натуре. Возведенные хромакейные павильоны – самые большие в Европе, общий метраж составлял более 4 000 кв.м., что является абсолютным рекордом для российского производства. В соседних павильонах находился зал для тренировок, манеж для верховой езды и конюшня. «Легенда о Коловрате» – первый российский фильм, полностью снятый с использованием технологии хромакей.

Визуальными эффектами занималась студия Main Road Post («Особо опасен», «Сталинград», «Притяжение»). 16 привлеченных студий, 450 специалистов со всей России, а также из Казахстана, Украины, Белоруссии и даже из Индии работали над картиной на протяжении 1,5 лет. Арман Яхин, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post: «Коллеги даже сетовали: «Куда ни плюнь, везде «Коловрат». (Смеется) Действительно, бОльшая часть индустрии поучаствовала в проекте».

Из реальных декораций были возведены: часть крепостной стены, городские ворота, фрагменты интерьера собора, фрагменты интерьера княжеских палат, интерьер дома Коловрата, фрагменты интерьера шатра Батыя.

В массовых сценах участвовало в общей сложности более 500 артистов-эпизодников. Илья Малаков, сыгравший Евпатия Коловрата, впервые снимался в главной роли в полнометражном художественном фильме.

Команда гримеров (16 специалистов) ежедневно гримировала исполнителей главных ролей и массовку.

Самым трудоемким на проекте был грим хана Батыя. Актер Александр Цой ежедневно проводил в кресле гримера около 1,5 часов. На «разоблачение» в конце смены уходило около часа.

На создание образов ордынцев художника по гриму Валерию Никулину отчасти вдохновила выставка в «Эрмитаже», посвященная монгольской культуре.

Весь грим приходилось «замораживать»: создавать иней на волосах, ресницах и бороде, румянец и следы обморожения от мороза на коже. Снег, а практически все действие фильма происходит зимой (что соответствует летописи), поначалу изображал пенопласт, но от него отказались в пользу кварцевого песка и гранитной крошки.

Для проекта было пошито около 300 костюмов. Ткани, кожу и меха для них закупали в Индии, Турции, России, Китае и Монголии. Некоторые детали были антикварными. На блошиных рынках в Индии и Монголии также приобретали винтажные аксессуары и украшения. При создании эскизов художники по костюмам вдохновлялись иконописью, элементами древнерусской архитектуры (убранством церквей, резьбой, орнаментами), византийскими мозаиками, национальными монгольскими и китайскими костюмами и особенностями цвета в средневековой китайской архитектуре.

Больше всего костюмов было изготовлено для Хана Батыя – у героя 8 разных образов.

Исполнитель главной роли Илья Малаков в период съемок сломал правую руку на репетиции в театре. Но он не подвел съемочную группу и продолжил съемки на мощных обезболивающих средствах. Военным хирургом ему была сделана сложная операция по установке штифта, сразу после которой он вышел на площадку и продолжил биться мечами обеими руками. Невзирая на травму, все трюки Илья Малаков исполнил самостоятельно.

Все исполнители главных ролей несколько недель тренировались и учились фехтовать в рамках подготовки к съемкам. Прославленная команда каскадеров под руководством Жайдарбека Кунгужинова («Великая стена», «Марко Поло», «Викинг») «Номад» («Nomad Stunts») исполнила большое количество трюков, изображая воинов Орды. В том числе, сложнейшие трюки ими были выполнены на специально обученных лошадях.

Автор саундтрека к фильму – знаменитый во всем мире американский композитор и музыкант, лидер культовой группы System of A Down Серж Танкян. Это его первый опыт работы в российском кино. В рамках записи саундтрека Серж Танкян сотрудничал с исполнителями на народных инструментах (балалайке, жалейке, трещотке, домре и др.), мастерами горлового пения из Тувы, симфоническим оркестром и хором. В записи участвовали электрогитары и электронные инструменты, но в саундтреке нет ни одной ноты, сыгранной на фортепиано. На многих инструментах Серж сыграл лично. Заглавную песню для саундтрека, драматическую композицию «Прекрасный день, чтобы умереть» / «A fine morning to die», Серж Танкян записал с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой. Музыка написана Сержем, а над созданием слов вместе с ним работали сценаристы фильма Евгений и Дмитрий Раевские, а также Катя IOWA. Аранжировку и свою партию Серж записывал на студии в Лос-Анжелесе, а Катя писала свой вокал в Санкт-Петербурге.

Еще до выхода в прокат фильм был продан в 80 стран, в том числе на важнейшие мировые рынки – в США, Канаду, Германию, Францию, Италию и др. Одной из первых права на картину приобрела Монголия.

С 30 января 2018 года для всех зрителей онлайн-кинотеатра ivi стала доступна эксклюзивная легальная онлайн-версия яркой премьеры отечественного кинопроката 2017 года – мифическая сага «Легенда о Коловрате». Пользователи сервиса могут посмотреть киноверсию древней славянской легенды на любом удобном устройстве – Smart TV, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже на игровой приставке Xbox.

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Почему мне кажется, что «Легенда о Коловрате» стала одним из самых удачных отечественных фильмов за последние годы?

Тому несколько причин.

Во-первых, это динамичное героико-патриотическое кино. Фильм пробуждает сильные чувства - любовь к Родине, горечь от ее разорения врагами, гордость за наш русский народ и преклонение перед величием нашей истории. (подробности)

Легенда о Коловрате Финальный трейлер (2017).

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