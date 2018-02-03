Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» хотят прорвать блокаду Крыма

3 Февр. 2018 2018-02-03T14:50:34+03:00

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Сегодня, накануне четырёхлетия воссоединения России с Крымом, туда прилетела делегация из восьми депутатов движения «Альтернатива для Германии» (АдГ). Своё название эта партия вполне оправдывает, требуя от официального Берлина ужесточить приём беженцев, а с Москвой — наоборот, помириться. С каким же багажом немецкие политики едут в Крым — и не боятся ли они украинских санкций? Об этом «Комсомолке» рассказал организатор визита с германской стороны, глава объединения русских немцев в поддержку АдГ по федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Евгений Шмидт.

— Господин Шмидт, вопрос главный: зачем?

— Одна из целей АдГ — наладить отношения с Россией и её регионами, включая Крым. Правительство Меркель ведёт не самую дружественную политику по отношению к РФ, с чем мы как оппозиционная партия не согласны. И хотим посетить Тавриду, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. В наших СМИ обстановка на полуострове освещается однобоко, а то и вовсе замалчивается. Это первый визит немецких политиков такого уровня — в Крым едет восемь депутатов от ландтагов Берлина, Северного Рейна-Вестфалии, Баден-Вюртемберга.

— Но ландтаги — это всё-таки региональные парламенты, а не Бундестаг.

— Прошлой осенью в Бундестаг прошли выборы, как раз сейчас депутаты заняты формированием парламентских комиссий, поэтому они пока решили не ехать. Но, в любом случае, за нашим поездкой пристально следят.

— Надо полагать, не только в Германии — вот недавно Украина возбудило уголовное дело против немецкой музыкальной группы Scooter за концерт в Крыму.

— Если мы связываем наши интересы не с Украиной, а с Россией и Крымом, то и киевских санкций нам бояться нечего. А учитывая, насколько нестабилен сейчас украинский режим, не удивлюсь, что и проблема эта отпадёт быстрее, чем кажется. Да, возможно, будут гневные окрики со стороны немецких чиновников. Но, как я уже говорил, мы оппозиционеры, к гонениям со стороны властей нам не привыкать. Планируем встретиться с главой Крыма Сергеем Аксёновым и председателем республиканского парламента Владимиром Константиновым.

— Экономические проекты с собой везёте?

— С точки зрения европейского права это запрещено, бизнес смотрит на Крым с опаской. Но если где-то наших предпринимателей нет, значит, там есть наши конкуренты (скажем, из азиатских стран). Поэтому АдГ и требует снять антироссийские санкции — замечу, почти никто, кроме нас, об этом не говорит. [Прим. ред.: взглядам крупнейших германских политических сил на отношения с Россией «КП» посвятила целую статью]

— У вас всего 13% мест в Бундестаге, и правящую коалицию во главе с Ангелой Меркель сколотили совсем другие партии.

— Однако мы можем посылать парламентские запросы, следить, чтобы депутаты и чиновники не проворачивали коррупционные схемы за спиной народа. Ну а на следующие выборы в 2021 году уже надеемся получить результат, достаточный для формирования правящей коалиции.

Подробности о визите немецких парламентариев в Крым читайте на нашем сайте и в ближайших выпусках КП.