Что слепить из снега вместе с детьми: семь простых идей

3 Февр. 2018 2018-02-03T18:16:41+03:00

Снеговиков лепят все от мала до велика. И у всех неплохо получается Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Как все удачно совпало: выходные, все домочадцы дома и – снег идет! Значит, надо отправляться на прогулку. Мы собрали подсказки для гуляющих во дворе или ближайшем сквере - что можно соорудить из снега. Вам в помощь - фотографии шедевров народного творчества из Инстаграм.

1. СНЕГОВИК

Их лепят все от мала до велика. И у всех неплохо получается. Базовая модель: три комка ставятся друг на друга. Ручки – веточки. Носик – морковка, шишка или кусочек толстой веточки. Глазки – баранки, крышечки с пластиковых бутылок. Рот можно выложить из красных ягод, камешков, орехов. На голове – листья или веточки вместо волос. Очень красиво смотрится прическа из комочков – такие себе вавилоны. Дальше – что подскажет фантазия. Снеговика можно раскрасить красками (разведенную в воде гуашь разбрызгиваем из пульверизатора), сделать его стоящим на голове. Слепить любую другую фигуру.

Вверх тормашками.

deceptive_varan Наш первый снеговик за эту зиму#снеговик#движениежизнь#креатив

Раскрась красоту.

viktoriya.kl Вот такой забавный снеговик у нас получился #снеговик #лепим #балашихарулит #балашиха #лепим #изснега

Снеговичок-червячок.

Вавилоны.

smiledlexxa Крути, тетя, бигуди, будешь королевной))) #снеговик #снежнаябаба #нежнее #бигуди

Акула.

anatoly_khan А - акула, как и многие другие работы, были хороши #снеговик #акула #снежныйбум2018

2. ЗАЯЦ НА ДЕРЕВЕ

Снежный барельеф на дереве можно сделать в виде кого угодно. Но почему-то самые любимые варианты – зайцы или котики.

Снеговичок-древолаз.

mechanical_bro Ростральный снеговик #питер #прогулка #фонарныйпереулок #зима #снеговик #высокоеискусство #уличнаяжизнь #stpetersburg #snowman #streetstyle #winter

Зайца не видели?

terekhova_lena От перемены погоды у зайки поехал крыша и он возомнил себя котиком

С любимым котиком.

masha_druzhinina Сегодня вместо пластилина - снег. Я считаю - считается! 58/365 #365dayofclay #365днейпластилина #кот #снеговик #котснеговик #Алтуфьево #внезапныекоты #снег #жызньраёна #машачтотылепишьвообще #машиноснежное #снежное

3. СНЕЖКИ ИЗ СНЕЖКОЛЕПА

Это большей частью малышачья забава. Но можно подключиться и взрослым, и детворе постарше. Например, выложить из комочков гусеничку и посадить ее на ветку. Очень красиво, и все при деле. А еще есть снежколепы, которые лепят уже готовые фигурки: мишек, пингвинов, свинок Пепп, покемонов. Можно слепить целую армию. Или просто поиграть в снежки, слепленные руками, без всяких снежколепов.

– Снежколеп.

nlcnati Прибор для ленивых...снежколеп #зима#игра##снежки#дети

– Армия пингвинов.

nastiapavlova7 Армия пингвинов. Полицейский патруль учится оказывать сопротивление бунту. Разбомбили почти всех)) #пингвин #снег #снеговики #лепили #снежки #раскраски #полк #веселимся

– А можно и в биллиард сразиться.

lanicke Когда соскучился по бильярду #бильярд #зима #снежки #дети

4. ЗАМОК ИЛИ КРЕПОСТЬ

Базовый вариант: стена из снежных комков, уложенных в несколько рядов, за которой можно прятаться от обстрела снежками. Другой отличный стройматериал – ледяные пластины (плоские ледышки получаются после чистки дорожек на детских площадках). А дальше лепим что душа пожелает: окошки, башни, ворота, ров… Замок можно еще и водой облить на морозе, и тогда он продержится намного дольше.

Хотели слепить снеговика, но что-то пошло не так.

valerovv Хотели построить снеговика, но что то пошло не так. #снежныйзамок

Маленький принц.

Замок из ледышек.

sweet_kids_3 Настена в надежной крепости!!! #дети #маминарадость #маминадоця #измаил #сургут #гуляемвпарке #instagram #instagramru #instagramer #izmail #anastasia #zima #зима #снежнаякрепость #ola #beby #kinder #испания #украина #япония

Замок из комочков.

juorchid Считаю, что очень достойно встретили первый день зимы

Ку-ку!

5. ПЕЩЕРА

Выкапывается в большом сугробе лопатой или руками. Асы умудряются вырыть сквозной проход.

david_yktsk А у нас во дворе #снежныйлабиринт

6. ГОРКА

Легко и просто делается из любой кучи снега. Можно вылепить с нуля небольшую - просто для красоты. А можно соорудить побольше – для катания! В этом случае чем выше и круче, тем лучше. Если еще и полить водой на морозе, вообще здорово получится. С самодельной горки весело съезжать на попе, ледянке, надувной плюшке.

– Кто последний?

aleksandrakhmarov Мой единорожек сейчас полетит с горки! #ахмар #пермь #мойсын #сынок #nieve #schnee #show #neige #enfants #ninos #ледянаягорка #снежнаягорка #зима #снег #ребята #kinder #children #дети #снежная #снег #детсад #детскийсадик #vinter #горка #гора #тема #артем #

А мы тут плюшками балуемся.

tatianalavr Ох и снежно же сегодня, сказочная погода #ойснегснежок #ойснегснежокбелаяметелица #зимушказима #снежнаякоролева #заснежило #снежнаясказка #русскаязима #варясавина #тюбинг #ватрушка #надувныесанки #горка #снежнаягорка #покатушки #покатались #моядоченька #доченька #варюша #варясавина

7. ЛАБИРИНТ

Можно вытоптать, можно выложить из снежков, можно выстроить «бортики» и потом кружить по проходам, например, отыскивая путь от мамы к папе.

Когда у мамы с сыном выходной.

krohamary_ Когда у мамы и сына выходной #снежныйлабиринт

А можно и такой лабиринтище забабахать.

flat_for_trip В Павловском парке к 21 февраля построят огромный снежный лабиринт! В Павловском парке на месте бывшего Музыкального вокзала у Площади Гуляний приступили к строительству необычного снежного лабиринта, стены которого в высоту будут достигать 1 метра. За основу взяли фрагмент лабиринта Чарльза Камерона. Как только лабиринт будет готов, все посетители парка смогут пустится в необычное приключение, и добраться до самого центра лабиринта, где будет таиться таинственный арт-объект (что это будет пока держат в строжайшем секрете) К строительству лабиринта приглашаются все желающие. Главное условие при себе иметь лопату для снега :) Снежный лабиринт Камерона будет готов к 21 февраля к началу празднования Масленицы в Павловском парке. #спб #события #снежныйлабиринт

НА ЗАМЕТКУ

Как еще повеселиться?

· Ловить снежинки языком.

· Взять с собой черную цветную бумагу, подставлять под падающий снег, а потом рассматривать снежинки.

· Рисовать по снегу красками или палочками.

· Вытаптывать дорожки из следов.

· Забегать под заснеженное дерево и, тряхнув веткой поразвесистее, громко кричать: «Снег идет!»

· Просто падать в снег и валяться.

КСТАТИ

Почему снежная баба, а не дед или папа?

Потому что это славянский символ. Снежная баба – родственница бабы Яги, только Яга господствует летом и отвечает за огненную стихию, а снежная баба повелевает холодом и снегом.

Дорогие читатели, а вы что из снега лепить умеете?