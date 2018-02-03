Что слепить из снега вместе с детьми: семь простых идей
Как все удачно совпало: выходные, все домочадцы дома и – снег идет! Значит, надо отправляться на прогулку. Мы собрали подсказки для гуляющих во дворе или ближайшем сквере - что можно соорудить из снега. Вам в помощь - фотографии шедевров народного творчества из Инстаграм.
1. СНЕГОВИК
Их лепят все от мала до велика. И у всех неплохо получается. Базовая модель: три комка ставятся друг на друга. Ручки – веточки. Носик – морковка, шишка или кусочек толстой веточки. Глазки – баранки, крышечки с пластиковых бутылок. Рот можно выложить из красных ягод, камешков, орехов. На голове – листья или веточки вместо волос. Очень красиво смотрится прическа из комочков – такие себе вавилоны. Дальше – что подскажет фантазия. Снеговика можно раскрасить красками (разведенную в воде гуашь разбрызгиваем из пульверизатора), сделать его стоящим на голове. Слепить любую другую фигуру.
Вверх тормашками.
Раскрась красоту.
Снеговичок-червячок.
Вавилоны.
Акула.
2. ЗАЯЦ НА ДЕРЕВЕ
Снежный барельеф на дереве можно сделать в виде кого угодно. Но почему-то самые любимые варианты – зайцы или котики.
Снеговичок-древолаз.
Зайца не видели?
С любимым котиком.
3. СНЕЖКИ ИЗ СНЕЖКОЛЕПА
Это большей частью малышачья забава. Но можно подключиться и взрослым, и детворе постарше. Например, выложить из комочков гусеничку и посадить ее на ветку. Очень красиво, и все при деле. А еще есть снежколепы, которые лепят уже готовые фигурки: мишек, пингвинов, свинок Пепп, покемонов. Можно слепить целую армию. Или просто поиграть в снежки, слепленные руками, без всяких снежколепов.
– Снежколеп.
– Армия пингвинов.
– А можно и в биллиард сразиться.
4. ЗАМОК ИЛИ КРЕПОСТЬ
Базовый вариант: стена из снежных комков, уложенных в несколько рядов, за которой можно прятаться от обстрела снежками. Другой отличный стройматериал – ледяные пластины (плоские ледышки получаются после чистки дорожек на детских площадках). А дальше лепим что душа пожелает: окошки, башни, ворота, ров… Замок можно еще и водой облить на морозе, и тогда он продержится намного дольше.
Хотели слепить снеговика, но что-то пошло не так.
Маленький принц.
Замок из ледышек.
Замок из комочков.
Ку-ку!
5. ПЕЩЕРА
Выкапывается в большом сугробе лопатой или руками. Асы умудряются вырыть сквозной проход.
6. ГОРКА
Легко и просто делается из любой кучи снега. Можно вылепить с нуля небольшую - просто для красоты. А можно соорудить побольше – для катания! В этом случае чем выше и круче, тем лучше. Если еще и полить водой на морозе, вообще здорово получится. С самодельной горки весело съезжать на попе, ледянке, надувной плюшке.
– Кто последний?
А мы тут плюшками балуемся.
7. ЛАБИРИНТ
Можно вытоптать, можно выложить из снежков, можно выстроить «бортики» и потом кружить по проходам, например, отыскивая путь от мамы к папе.
Когда у мамы с сыном выходной.
А можно и такой лабиринтище забабахать.
НА ЗАМЕТКУ
Как еще повеселиться?
· Ловить снежинки языком.
· Взять с собой черную цветную бумагу, подставлять под падающий снег, а потом рассматривать снежинки.
· Рисовать по снегу красками или палочками.
· Вытаптывать дорожки из следов.
· Забегать под заснеженное дерево и, тряхнув веткой поразвесистее, громко кричать: «Снег идет!»
· Просто падать в снег и валяться.
КСТАТИ
Почему снежная баба, а не дед или папа?
Потому что это славянский символ. Снежная баба – родственница бабы Яги, только Яга господствует летом и отвечает за огненную стихию, а снежная баба повелевает холодом и снегом.
Дорогие читатели, а вы что из снега лепить умеете?