2018-02-03T21:07:21+03:00
Политика

Единство под "Смуглянку"

Более 600 тыс. человек по всей стране откликнулись на прошедшую в эту субботу акцию «Россия в моем сердце»
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В Москве акция прошла на Красной площади ФОТО Антон Новодережкин/ТАССВ Москве акция прошла на Красной площади ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС
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И хотя митинги проходили в духе выходного дня - в Благовещенске участники выстроились в слово «МИР», в Кемерово - в олимпийские кольца, в Улан-Удэ хором пели "Смуглянку", а в Курске пили чай прямо на улице - поводы, по которым люди вышли на улицы, были вполне серьезными. При том, что везде разными: где-то таким образом отметили годовщину Сталинградской битвы, где-то пришли поддержать наших олимпийцев, где-то выразить свое отношение к антироссийским санкциям.

Но объединяло всех одно. И лучше всего это сформулировал принявший участие в акции секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак:

«Антироссийские санкции, информационная война, а теперь ещё и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим!», - сказал представитель «Единой России, отметив, что люди этой акцией ясно дали понять, что «вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами".

Кстати, по его словам, в акции приняли участие, 250 тысяч представителей партии. И такое количество не случайно. Ведь темы митингов созвучны настроению большинства, чьи интересы эта партия выражает. Поэтому в субботу на улицах городов можно было видеть среди простых единороссов и много известных лиц представителей этой партии.

Например, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Он считает, что «прошедшие митинги объединили самые разные поколения. Вне зависимости от возраста люди выражали своё почтение нашей истории. Сталинградская битва - является одной из важнейших вех, которая спасла человечество от фашизма». По мнению Ревенко, «митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях. В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом".

Учитывая специфику акций, на них можно было встретить и не мало известных спортсменов. В частности, олимпийский чемпион, длепутат-единоросс Александр Карелин объяснил свой приход тем, что «всем российским олимпийцам независимо от их участия в грядущих соревнованиях нужна поддержка болельщиков и неравнодушных граждан».

А прославленный боксер Дмитрий Пирог выразил и общие настроения собравшихся: «Это очень важная поддержка, что Россия с тобой, все граждане с тобой, за тебя болеют. Уверен, что эта акция объединит наших граждан».

И судя по количеству участников, так и произошло: таков уж российский народ — трудности нас только объединяют. А память о победах отцов и дедов придает силы.

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