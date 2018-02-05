Ольга Бузова отказала в поцелуе Тимуру Батрутдинову

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Нет, пожалуй, мест в нашем шоу-бизнесе, где бы Ольга уже не приложила свою руку. И «Дом-2» вела, и песни записывать начала, и в качестве ведущей премии выступила, и в театре - кино играет, и и коллекции одежды выпускает, и книги пишет. Ну, разве что сцену Большого театра оставила Анастасии Волочковой, но тут понятно и простительно - балерина легко своим шпагатом задушит любую конкурентку из шоу-бизнеса, которая осмелится примерить пуанты.

О том, что Ольга дружит с дизайнером Беллой Потемкиной, было известно давно. Бузова красиво вышла на подиум для показа коллекции российского модельера, неоднократно посещала ее шоу и показывала в своем уютненьком Инстаграме платья, сотворенные руками Беллы. Потемкина поддерживает любую инициативу Ольги и украшает гардероб ведущей своими нарядами. Поэтому, не удивительно, что Бузова приняла участие в съемках капсульной коллекции подруги в весьма интересной компании. Да-да, пару ей составил Тимур «Каштан» Батрутдинов, 39-летний завидный холостяк и недавний спутник 32-летней певицы на отдыхе в Тайланде.

Казалось, тогда были разыграны все карты - хэштег #дружбанаграни интриговал 12 миллионов подписчиков девушки больше, чем фото с «комедийщиком». Также народ обсуждал, кому (или чему) посвящаются строки «я хочу знать, какой ты на вкус», которые Ольга, как заклинание, взяла за правило ночами петь под свою же запись в машине. В общем, пара-таки встретилась снова, для съемки «Look Book» капсульной коллекции Беллы Потемкиной к Дню Святого Валентина и ЧМ по футболу. Белла рассказала, что «концепт съёмок носит спортивный, патриотический добрый и дружеский посыл с пожеланиями найти всем свою любовь». На видео с бэкстейджа (подготовки к съемкам, которое сейчас так полюбили выкладывать все звезды) Тимур и Ольга пьют на брудершафт морковный сок, смущенно целуются, хохочут. Батрутдинов сказал, что «наша дружба расширяется», Ольга добавила - «была на грани стала за гранью». И все это под новый гимн всех оставленных женщин: «Я открываю мир других мужчин»» в исполнении нашей героини. Под конец пара решила поговорить про День Святого Валентина. После пожелания всем найти свою вторую половину, потому что их мало, Тимур заметил, что он в активном поиске. А Ольга сказала, что она тоже. «Батруха» уж было раскрыл рот для поцелуя, но Ольга проявила полную неготовность к активным действиям, начав снова хохотать. Да, крепкий орешек достался «комедийщику» - хоть Бузова и демонстрирует сексуальные позы и призывает «единственного нежного», но пока не в состоянии идти на сближение. Тем не менее, если набрать в Гугле имя «Тимур», то тут же выскакивает поисковый запрос «Батрутдинов и Бузова», а значит, запрос есть. Поэтому мы продолжаем следить за тем, как Тимур раскалывает этот орешек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батрутдинов уворачивается от поцелуев Бузовой, а она называет их отношения «дружбой на грани»

Все-таки непростой выдался день рождения у Ольги Бузовой в Таиланде. Ведь ей нужно было проявить чудеса многофункциональности: и принимать подарки, и общаться с гостями, и успевать еще снимать каждый момент именин на камеру, чтоб тут же выкладывать в инстаграм. Но Ольга справилась. Более того, уже вечером звезда «Дом-2» устроила провокационную фотосессию, которую тоже опубликовала в соцсетях, где она нежно обнимается с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудтиновым (подробности)