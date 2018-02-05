2018-02-05T16:50:01+03:00
Звезды

Вдова Дмитрия Марьянова ответила Лобачевой на подозрения в «спланированном убийстве»

Спустя четыре месяца после смерти актера фигуристка заявила, что Ксения Бик могла отравить супруга
Юлия МАЗУР
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Ирина Лобачева в передаче телеканала "Россия 1" о гибели Дмитрия Марьянова.Ирина Лобачева в передаче телеканала "Россия 1" о гибели Дмитрия Марьянова.
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Известного актера не стало в середине октября 2017 года. Смерть Дмитрия Марьянова в 47 лет шокировала всех, кто его знал. Последние дни своей жизни артист провел в реабилитационном центре — лечился от алкогольной зависимости. Дмитрию стало плохо, сотрудники центра вызвали «Скорую», но диспетчер не нашла свободную машину. Тогда Марьянова повезли в больницу самостоятельно. К несчастью, помощи медиков актер так и не дождался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Спустя без малого 4 месяца после ухода звезды «Выше радуги» и «День радио», его гражданская жена Ирина Лобачева сделала громкое заявление. Фигуристка подозревает, что Ксения Бик, вдова артиста, могла спланировать убийство Марьянова.

Архивное фото. Актер Дмитрий Марьянов с супругой Ксенией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Архивное фото. Актер Дмитрий Марьянов с супругой Ксенией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это было спланированное убийство за наследство – у Димы была шикарная квартира на «Полежаевской», дача, машина, мотоцикл. Подозреваю, что за все это Ксения и могла убить Марьянова, ведь Дима хотел с ней развестись, - рассказала Лобачева Dni.ru.

В разговоре с «КП» Ирина еще раз подчеркнула, что действительно подозревает в смерти бывшего мужа Ксению Бик.

- Да, я так считаю. Скорее всего, так и было. Я не могу утверждать. Я там не была. Но все показывало на это, - говорит Ирина.

- Но в этот день он был в реабилитационном центре, Ксении не было рядом.

- Я знаю, она была там в день его смерти.

Вдова актера не впервые слышит подобные обвинения от бывшей жены Марьянова. На вопрос «КП» о том, что бы она хотела ответить на них, Ксения Бик коротко ответила:

- У нее все впереди!

Напомним, что обстоятельства, при которых скончался известный артист, вызвали бурный общественный резонанс. Возникла масса вопросов и у силовых структур. В итоге возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»), которое затем передали в Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Московской области.

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