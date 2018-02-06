Диагностика и лечение рака: чего удалось добиться зарубежным и российским онкологам

6 Февр. 2018 2018-02-07T00:13:22+03:00

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НЕ ВЕРЬТЕ МИФАМ

В феврале отмечается Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. «Рак - приговор, и все, кто заболеет, обязательно умрут - это один из главных и самых вредных мифов», - говорит руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктор медицинских наук Николай Жуков.

На другом полюсе — миф о том, что едва ли не каждый день ученые совершают открытия, которые вот-вот позволят нам победить рак раз и навсегда. И то, и другое неверно - на самом деле, рак давно уже перестал быть абсолютно смертельным диагнозом, а открытия-однодневки, это, как выразился один из врачей-онкологов, «новости из жизни мышей».

Одержать полную победу над раком и тем более создать универсальное «золотое» лекарство от всех видов онкоболезней вообще вряд ли когда-либо удастся; если вы слышите об этом, то либо перед вами новость-«утка», либо откровенные мошенники, предупреждают эксперты. «Опухоли — наша расплата за эволюцию, - поясняет доктор Жуков. - С одной стороны, благодаря случайной изменчивости генома мы не остались одноклеточными, а превратились в людей. Но по той же причине — из-за генетических изменений, спонтанных поломок в генах возникает рак». А в дальнейшем опухолевые клетки непрерывно мутируют, находят способы укрыться в организме, и даже самые маленькие количества «беглецов» могут запустить рост метастазов. Главный же реальный успех человечества заключается в том, что сегодня все больше видов рака удается брать под контроль, поясняют исследователи и врачи. Многих пациентов излечивают полностью, но даже если это пока невозможно, из смертельного приговора онкодиагноз превращается в хроническую болезнь, с которой человек может полноценно жить долгие годы.

Поводы обратиться к врачу-онкологу для проверки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТ 100%-Й ЛЕТАЛЬНОСТИ К ПОЛНОМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Каждый год в России заболевают раком около 600 тысяч человек, при этом сегодня среди нас живут около 3,5 миллионов соотечественников, которые успешно борются с болезнью, рассказали эксперты Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), недавно издавшие книгу «Правда о российской онкологии: проблемы и возможные решения».

- 25 — 30 лет назад, когда я начинал работать в детской онкологии, у нас была практически 100%-ная летальность от лимфомы, - вспоминает врач, кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. - Сейчас у детей при таком диагнозе почти 100%-е выздоровление. Причем, в нашей стране тоже. Результаты лечения многих детских опухолей сейчас ни в чем не уступают зарубежным.

1. ИММУННОЕ СУПЕРОРУЖИЕ

«Без сомнения, главный прорыв последних лет в борьбе против рака — иммунотерапия, эта технология буквально творит чудеса», - говорит замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, доктор медицинских наук, профессор, председатель RUSSCO Сергей Тюляндин. Речь идет об уникальном программировании иммунных клеток больного, благодаря которому они получают способность распознавать и уничтожать опухоль. Такой метод позволяет успешно бороться против некоторых видов рака даже на последних стадиях, при множественных метастазах. Один из самых известных сегодня примеров — спасение с помощью иммунотерапии 90-летнего экс-президента США Джимми Картера, у которого обнаружили последнюю стадию меланомы (разновидность рака кожи) с множественными метастазами в печени и мозге.

В России сейчас зарегистрировано несколько импортных иммуноонкологических препаратов, их можно свободно купить за свой счет, иногда выбить бесплатно в индивидуальном порядке. Однако из-за катастрофически высокой стоимости рассчитывать на их широкое применение, увы, не стоит, считают эксперты. Врачи ожидают, что вот-вот появятся отечественные препараты из этого же класса, которые, как обещают чиновники, станут более доступны пациентам (по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, клинические испытания российских разработок близки к завершению). Пока же, если не хватает собственных средств, остается надеяться на помощь благотворительных фондов или пытаться попасть в программы клинических исследований, в рамках которой препараты предоставляются пациентам бесплатно. Узнать о текущих исследованиях, проходящих в нашей стране, можно на сайте Минздрава по ссылке grls.rosminzdrav.ru.

2. ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ: ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЕКАРСТВ, БЬЮЩИХ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Традиционная химиотерапия, хотя и оказалась очень эффективна при многих видах опухолей, убивала опухолевые клетки методом «ковровой бомбардировки», задевая в том числе здоровые ткани организма, что приводило к тяжелым побочным эффектам. В отличие от нее, таргетная терапия заточена на выстрелы точно в цель. Ученым удается находить биологические особенности-мишени определенных видов рака, и создавать под них прицельные лекарства. Одним из важных прорывов последних лет стало появление таргетного препарата против очень агрессивной разновидности рака молочной железы (так называемые HER2-позитивные опухоли), рассказал Николай Жуков. Теперь эта болезнь, раньше имевшая самый печальный прогноз, поддается лечению лучше всех остальных типов рака молочной железы.

Также появился спасительный таргетный препарат против хронического миелоидного лейкоза (онкологическое заболевание крови): 80% пациентов с таким лечением живут столько же, сколько люди без онкодиагноза. «Таргетная терапия в целом лучше работает при онкогематологических заболеваниях и относительно менее эффективна при солидных опухолях (это все остальные виды рака, которые, в отличие гематологических, имеют четкую локализацию, место расположения. - Ред.), тем не менее, этот метод позволяет сегодня лечить те виды болезней, для которых вообще не было никаких лекарств — например, рак легкого и меланому», - говорит профессор Сергей Тюляндин.

3. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВМЕСТО «ЛЕЧЕНИЯ-РУЛЕТКИ»

В массовой практике до недавнего времени подбор лекарств для онкобольных был похож на рулетку, признаются врачи-онкологи. Назначать препарат, зная лишь общий тип опухоли и стадию заболевания — почти все равно что лечить наугад. Научные исследования уже однозначно подтвердили разнородность (гетерогенность) опухолей. Даже в одной опухоли у одного пациента могут быть разные типы клеток, которые ведут себя и реагируют на лекарства по-разному.

Поэтому важнейшим прорывом стала молекулярно-генетическая диагностика, то есть исследования, в ходе которых определяются биологические особенности разных видов опухолевых клеток. По сути речь идет о биомаркерах, помогающих подбирать самые эффективные лекарства для конкретного пациента (уже после постановки первичного диагноза). Чем дальше продвигаются исследователи в изучении онкозаболеваний, тем больше биомаркеров удается найти, точнее становится подбор препаратов, и заметно повышаются шансы на успех лечения.

Сейчас молекулярно-генетическая диагностика определенных видов рака уже доступна пациентам в России в том числе в рамках бесплатной медпомощи.

4. ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ

На медицинском языке это называется скрининг — то есть массовые профилактические обследования людей, у которых еще нет явных жалоб, но можно обнаружить онкозаболевания на ранней стадии. По последним данным существует пять «золотых стандартов» - методов скрининга, подтвердивших свою эффективность. Это: ПАП-тест для ранней диагностики рака шейки матки, маммография, анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА) у мужчин (применяется совместно с другими методами - УЗИ, осмотр врача-уролога), анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия (для раннего обнаружения колоректального рака) и низкодозная компьютерная томография легких (КТ) для обнаружения рака легкого. Все виды скрининга, кроме последнего (КТ), в России сегодня входят в рамки всеобщей бесплатной диспансеризации.

5. ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Недавно в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф.Цыба в Обнинске открылась Гамма-клиника, где работает уникальный аппарат — гамма-нож, позволяющий без операции удалять ряд видов опухолей головного мозга. «Для российских пациентов эта высокотехнологичная медпомощь будет оказываться абсолютно бесплатно, за счет средств ОМС (обязательного медстрахования. - Ред), - подчеркнул руководитель НМИЦ радиологии (в него входит Центр им. Цыба), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Каприн. Также, по его словам, ученые-онкологи совместно с физиками-ядерщиками разработали и уже производят большую линейку радионуклидов для диагностики и лечения раковых заболеваний. В частности, низкодозная брахитерапия с использованием микроисточника Йод – 125 позволяет в большинстве случаев полностью излечить рак предстательной железы. «Сейчас мы проводим испытания радиоактивного итрия для лечения методом брахитерапии рака печени и рака молочной железы», рассказал профессор Каприн.

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