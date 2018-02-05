Евгений Осин ищет жену, которую будет носить на руках

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:14:04+03:00

Музыкант подчеркнул, что для этого у него есть все: он успешный и состоятельный человек

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Исполнитель «Плачет девушка в автомате» в последние годы все больше и больше разочаровывает публику, которая еще помнит и любит его зажигательные дворовые песни. Евгений Осин исчез со сцены, о нем почти забыли. Но прошлым летом о певце вновь заговорила вся страна. Артист просил о помощи, заявляя, что у него отнялись ноги и он остался совсем один. Больше полугода с Осиным, страдающим алкоголизмом, возились его друзья, коллеги, Андрей Малахов и врачи. В итоге вышло несколько ток-шоу, куда Евгений приходил рассказывать о том, что он не алкоголик и вполне здоров.

Совсем недавно имя 53-летнего артиста снова появилось в новостях. Сообщалось о том, что у Евгения Осина есть внебрачная 12-летняя дочь. Напомним, музыкант разведен, имеет 15-летнюю дочь Агнию.

Мы дозвонились до певца с вопросом об этом ребенке.

- Вторая дочь мне не родная, она приемная, - говорит Осин. - Я ее воспитываю, учу музыке. Ее зовут Настя. Я просто взял на воспитание такого ребенка. Мы не живем вместе, она находится со своей мамой Еленой. Но я помогаю материально, забочусь даже больше, чем о родной дочери.

- Вы видите Агнию?

- Нет. Но когда я лежал в больнице, она ко мне приезжала.

- Как вы себя чувствуете сейчас?

- У меня ребро сломано и плечо.

- Как это случилось?

- Так я на мотоцикле упал. Еще в октябре, в Таиланде, на крутом вираже. Я обычно езжу в защите, но не в этот раз. До сих пор все болит… (Осин неожиданно меняет тему разговора)

…Дело в том, что я понимаю, что я — успешный, нормальный человек. Я до сих пор участвую в концертах, снимаюсь в клипах. У меня детский коллектив, студия. У меня 4 мотоцикла, джип, гараж, квартира 140 квадратных метров.

Я бы хотел иметь хорошую добрую жену, хозяйственную во всех отношениях. Я бы, конечно, ее на руках носил.

- Извините, но не могу не спросить… После того, как в конце года вы вернулись из Таиланда, где проходили реабилитацию, вас сфотографировали с бутылкой вина в магазине. Сейчас вы спиртное пьете или нет?

- Дело в том, что я не пью напитки, купленные в магазине.

- А какие пьете?

- У меня бутылочка 19 литров. Это квас-брага. Это натурпродукт. Я не покупаю то, что продается в магазинах. Я сам делаю (в конце разговора артист дает рецепт напитка)...

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С бутылкой наперевес Евгения Осина сейчас можно встретить чаще, чем с гитарой. Увы, после возвращения из Таиланда, где музыкант лечился от многолетней алкогольной зависимости, Осин снова взялся за старое. Почему так произошло, мы разузнали у председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, который курировал лечение Осина и продолжает курировать реабилитацию Даны Борисовой и Криса Кельми (подробности)