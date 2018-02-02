Вице-президент "Лукойла" заявил в полицию о том, что дочь ведущего Первого канала избила его 10-летнего сына

2 Февр. 2018 2018-02-02T22:02:01+03:00

Шарафутдинов считает, что дочь постояла за себя и правильно сделала

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Вице-президент "Лукойла" по экономике и планированию Геннадий Федотов, похоже, всерьез намерен засудить 11-летнюю дочку телеведущего Максима Шарафутдинова. А всё — из-за довольно банальной драки, которую дети устроили в понедельник, 29 февраля, в школе №1518. Заведение не простое, на 60-м месте в топ-300 лучших школ Москвы за 2017 год. Находится на Проспекте мира в Северо-Восточном административном округе.

Как развивались события?

Версия Федотова (“Лукойл”) такова: дочь Шарафутдинова пачкала одежду его сына; мальчик пытался это дело пресечь, но был жестоко избит девочкой - получил удары в голову ногами. Медики в частной клинике, куда отвел сына Федотов, зафиксировали "ушибы правой половины лица и ушибы правого локтевого сустава" (цитата по телеграм-каналу Mash). Неудивительно — в этом возрасте девочки обгоняют мальчиков в росте и силе. Ну а дочка ведущего вдобавок занимается еще и конным спортом.

Вице-президент "Лукойла" по экономике и планированию Геннадий Федотов

Версия Шарафутдинова: сын Федотова постоянно дразнит и задирает одноклассников; дочь постояла за себя и правильно сделала.

В итоге Федотов написал заявление в полицию. Правоохранители пока пытаются понять, что случилось и есть ли тут вообще повод для разбирательства.

В школе скандал стараются не раздувать.

- Вас дезинформировали, у нас не было никакого инцидента, - заявила "КП" Наталья Куликова, зам директора школы №1518. - А обсуждение несовершеннолетних — это нарушение закона о персональных данных.

В принципе, школу можно понять — дети вообще склонны к дракам с детского сада. И воспитывать их должны, в первую очередь, родители, а не учителя и тем более полиция.

В любом случае, ничего серьезного девочке и ее родителям не грозит. Ушибы не попадают даже в категорию "легкого ущерба для здоровья" (к ней относятся телесные повреждения и и нарушения органов, которые заживают до трех недель).

Если кто и несет ответственность за драку, то это сама школа. Согласно статьям 32 и 51 закона "Об образовании", за безопасность учеников на уроках и переменах отвечают классные учителя и дежурные педагоги.

Федотов и Шарафутдинов ситуацию не комментируют - их телефоны включены, но трубку фигуранты скандала не берут.

В любом случае, ничего серьезного девочке и ее родителям не грозитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чем известен Геннадий Федотов? Он 1970 года рождения, вице-президент “Лукойла” по экономике и планированию, член правления. В сырьевых компаниях, российских и иностранных, работает с 1994 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее ни в каких скандалах замечен не был.

Чем известен Максим Шарафутдинов? Выходец из “КВН” (команда “Четыре татарина”), уроженец Казани (1980 г.). На Первом канале ведет “Ночные новости”. Участвовал в проектах “Форт Боярд”, “Ледниковый период”, победитель проекта “Вышка”.

КСТАТИ

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