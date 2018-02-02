Максим Шевченко о драке в прямом эфире радио «КП»: Мира со Сванидзе не будет!

2 Февр. 2018 2018-02-02T21:46:13+03:00

Максим Шевченко: Мира со Сванидзе не будет!. Шевченко - о драке со Сванидзе в эфире Радио «Комсомольская Правда»: «Он вёл себя, как мужчина в полном расцвете сил»

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Журналист и общественный деятель Максим Шевченко в пятницу вечером побывал в «Открытой студии» радио «Комсомольская Правда» на Новом Арбате. Вместе с журналистами нашей газеты (а также слушателями, которые пришли посмотреть эфир изнутри) он обсудил сирийский кризис, новый санкционный список США и многое другое.

Максим Шевченко: Мировой со Сванидзе не будет!.Максим Шевченко в Открытой студии Радио Комсомольская правда на Новом Арбате - о Сирии, пути России и санкциях

Не обошлось и без упоминания недавней драки Шевченко с историком и журналистом Николаем Сванидзе. Случилось это в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» из-за разного отношения журналистов к теме Сталина. О происшествии спросил один из посетителей Дома книги во время программы.

- Нет, мировой, примирения, у нас не будет, - сказал Шевченко. - Я не считаю, что это недостойно. Я считаю, что Сванидзе очень достойно себя вел, как мужчина. Бросил вызов - принял ответ. Поддержал вызов - получил ответ. У меня тут нет никаких претензий, я не считаю, что мальчики не должны драться. Я не считаю его стариком. Думаю, он сам себя не считает стариком. Он вел себя, как мужчина в полном расцвете сил. Я его кулаками, естественно, не бил, это все видели. Во всем остальном наши идеологические взгляды диаметрально противоположны по многим вопросам, но я - не сталинист, знайте это!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637400" frameborder="0"></iframe> Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

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