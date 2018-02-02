2018-02-02T21:46:13+03:00
Общество

Максим Шевченко о драке в прямом эфире радио «КП»: Мира со Сванидзе не будет!

Журналист отметил, что его соперник «очень достойно себя вел» [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Максим Шевченко: Мира со Сванидзе не будет!.Шевченко - о драке со Сванидзе в эфире Радио «Комсомольская Правда»: «Он вёл себя, как мужчина в полном расцвете сил»

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Журналист и общественный деятель Максим Шевченко в пятницу вечером побывал в «Открытой студии» радио «Комсомольская Правда» на Новом Арбате. Вместе с журналистами нашей газеты (а также слушателями, которые пришли посмотреть эфир изнутри) он обсудил сирийский кризис, новый санкционный список США и многое другое.

Максим Шевченко: Мировой со Сванидзе не будет!.Максим Шевченко в Открытой студии Радио Комсомольская правда на Новом Арбате - о Сирии, пути России и санкциях

Не обошлось и без упоминания недавней драки Шевченко с историком и журналистом Николаем Сванидзе. Случилось это в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» из-за разного отношения журналистов к теме Сталина. О происшествии спросил один из посетителей Дома книги во время программы.

- Нет, мировой, примирения, у нас не будет, - сказал Шевченко. - Я не считаю, что это недостойно. Я считаю, что Сванидзе очень достойно себя вел, как мужчина. Бросил вызов - принял ответ. Поддержал вызов - получил ответ. У меня тут нет никаких претензий, я не считаю, что мальчики не должны драться. Я не считаю его стариком. Думаю, он сам себя не считает стариком. Он вел себя, как мужчина в полном расцвете сил. Я его кулаками, естественно, не бил, это все видели. Во всем остальном наши идеологические взгляды диаметрально противоположны по многим вопросам, но я - не сталинист, знайте это!

Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

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Шевченко и Сванидзе за чашкой чая встретились в СПЧ.Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко сегодня за чашкой чая в Совете по правам человека обсудили конфликт, разгоревшийся между ними в студии радиостанции "Комсомольская правда". Они еще раз выразили сожаление об инциденте и, несмотря на то, что полностью не примирились, договорились продолжить совместную эффективную работу в Совете.

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После скандала в эфире Радио "Комсомольская правда" Сванидзе пообещал не драться

Историк Николай Сванидзе пообещал больше не ввязываться в драки после скандала, разгоревшегося в прямом эфире радио "Комсомольская правда", однако подчеркнул, что не намерен извиняться перед своим побитым оппонентом Максимом Шевченко. Историк Николай Сванидзе пообещал больше не ввязываться в драки после скандала, разгоревшегося в прямом эфире радио "Комсомольская правда", однако подчеркнул, что не намерен извиняться перед своим побитым оппонентом Максимом Шевченко (подробности)

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