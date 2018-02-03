2018-02-03T10:32:39+03:00
Звезды

Киркоров и Орбакайте поддержали «грязные танцы» ульяновских курсантов

Артисты «зажгли» под Satisfaction в Америке [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Киркоров и Орбакайте поддержали «грязные танцы» ульяновских курсантов.Во время своих американских каникул Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте записали ролики для Инстаграма, где тоже пустились в пляс под ритмы Satisfaction

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В середине января в Сети всплыл скандальный ролик с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. На видео парни плясали в коридорах общежития в трусах и фуражках под давний хит Бенни Бенасси Satisfaction.

Как выяснилось позже, ролик это давний, просто кто-то зачем-то решил разместить его в Сети.

Над парнями нависла угроза отчисления. В защиту курсантов выступили представители многих профессий, записав пародийные ролики, тем самым дав начало флэшмобу в Интернете.

Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Во время своих американских каникул Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте записали ролики для Инстаграма, где тоже пустились в пляс под ритмы Satisfaction.

Раздеваться до трусов звезды, конечно же, не стали, но получилось забавно: на фоне видов американских достопримечательностей и торговых центров, у трапа самолёта или у фонтана артисты отплясывали в поддержку ульяновских курсантов.

- Вот и наш с Кристиной Satisfaction. На «ульяновские» подвиги мы, конечно же, не претендуем, но от души возвращаясь домой, вспоминаем наши замечательные каникулы! Так мы давно не отдыхали, не смеялись и не веселились, ну а теперь пора и за работу. Но перед этим ещё одна ООООЧЕНЬ важная миссия в Милане. Но это завтра, а сегодня- SATISFACTION!! - написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров.

Скандальный ролик опубликовал в своём Инстаграме и звездный фотограф Руслан Рощупкин, который и зафиксировал на видео танец Филиппа и Кристины.

К слову, в минувшую пятницу наконец стала известна судьба ульяновских курсантов.

В Росавиации «КП» заверили, что ребят отчислять из училища никто не собирается. Мол, парни все осознали. Тем не менее, ульяновским шутникам влепили административный выговор.

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Все они оголились и, кто как мог, сплясали тверк под хит 15-летней давности (подробности)

КСТАТИ

Курсанты Ульяновского летного училища о своем «грязном» танце: «Это был необдуманный детский поступок»

В объективе камеры молодой парень, точнее, его пятая точка в трусах и широко расставленные ноги в тяжелых ботинках - берцах. Под ритмичный заморский хит Satisfaction (с английского - «удовлетворение») он поднимается по лестнице, недву­смысленно двигая бедрами (подробности)

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