Приказ о расстреле царской семьи, скорее всего, пришел из Москвы

3 Февр. 2018 2018-02-03T02:17:14+03:00

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Новое следствие по делу о гибели семьи императора Николая II ведется с 2015 года. Теперь при активном участии Русской православной церкви, отказавшейся признать захороненные в 1990-х годах в Петропавловской крепости останки царскими.

- Единственное, что нас останавливало, - непрозрачность исследовательского процесса и нежелание подключить к нему церковь. Нам предлагалось поверить и согласиться. Все наши вопросы, недоумения отвергались, - объяснил Патриарх Кирилл. - Обсуждая эту тему с президентом страны, я сформулировал наши условия: весь процесс нужно повторить заново и церковь не должна наблюдать, а должна быть в него включена. Мной был поставлен вопрос об эксгумации тела Александра III (чтобы провести генетический анализ. - Авт.). Президент с пониманием отнесся к нашей позиции, в результате нового расследования мы получили некоторые результаты.

Как проходит следствие и к каким выводам уже пришли эксперты - "Комсомолке" рассказал (в рамках дозволенного) член Патриаршей комиссии (которая работает вместе со Следственным Комитетом), доцент, заведующий кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

Член Патриаршей комиссии, доцент, заведующий кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Евгений ПчеловФото: скрин с видео

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ НА СТЕНАХ

- Чем новое следствие отличается от предыдущего?

- В 1998 году в Петербурге захоронили останки, найденные на Старой Коптяковской дороге и идентифицированные как останки государя, государыни, троих детей и четырех слуг. Не хватало еще двух человек - цесаревича Алексея и Великой княжны Марии. Предположительно, их останки были обнаружены в 2007 году, в отдалении от первого захоронения. С учетом пожеланий церкви было начато новое следствие, что называется, с чистого листа. Объем экспертиз очень большой и проводится на новом научном уровне, под личным контролем Патриарха. От церкви комиссию курирует епископ Тихон (Шевкунов). Такое взаимодействие Следственного Комитета и РПЦ обеспечивает следствию более высокое качество, новые экспертизы сегодня более масштабные и глубокие. Принципиально важными являются генетические экспертизы и экспертизы естественнонаучного характера - например, антропологические.

- Иностранных специалистов привлекаете?

- Да, в области генетического анализа. Для точности результатов генетические исследования проходят в нескольких лабораториях, независимо друг от друга и обезличенно. Материалы "екатеринбургских останков", Александра III из его захоронения, Александра II с его мундира, как и лиц, не имеющих отношения к Романовым, отправляются туда под определенными шифрами, которые проставлены лично Патриархом.

- Следствие идет не только по генетическому направлению?

- Работают антропологи, проводятся судебно-медицинские, стоматологические экспертизы. В состав экспертной группы, проводящей историко-документальную экспертизу, входят специалисты прежде всего историко-архивоведческой направленности.

Принципиально важной является работа с документами, конкретными источниками. Вокруг этого дела очень много разных версий и очень большое напластование предположений, догадок и суждений. Важно опираться именно на документы, на первоисточники. Проходит и криптографическая экспертиза, связанная с тайными знаками и надписью на стенах Ипатьевского дома - ведь до сих пор бытуют весьма сомнительные интерпретации (имеются в виду написанные строки из Гейне: "Валтасар был в эту ночь убит своими подданными" и "каббалистические"знаки, расшифрованные ранее как "Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы". - Авт.). Очень большая проблема - разрозненность документов, многие хранятся в разных архивохранилищах, в том числе и в зарубежных.

Фрагмент обоев с цитатой из Гейне.

ЛЕНИН ПОСТАВИЛ ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ С УРАЛОМ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ

- Работаете коллективно или индивидуально? Чем занимаетесь именно вы?

- Есть определенный круг вопросов, который был поставлен СК. Он достаточно широкий - начиная от отречения государя и вплоть до работы комиссии 1990-х годов. Один человек не в состоянии ответить на все вопросы, поэтому работа построена следующим образом: конкретные исследователи отвечают за конкретные участки и на конкретные вопросы. Мы собираемся и обсуждаем это коллективно. Иногда в напряженной, но дружеской обстановке. От мнения оппонентов не отмахиваемся, стараемся учесть и аргументированно ответить. По результатам должны подготовить общий комплекс экспертиз. Параллельно возникают другие вопросы, детали, возражения, назначаются новые экспертизы. Окончательное решение по всему комплексу будет принимать Патриарх. Наша задача - представить ответы на поставленные вопросы.

- Уже удалось на что-то дать ответ?

- Частично. Я привлечен к вопросам, связанным с отречением государя, с исследованием материалов следствия Николая Соколова (в 1919 году проводил расследование по поручению адмирала Колчака. - Авт.). Вопрос, который лично мне кажется вторичным, но тем не менее важным: принималось ли решение об убийстве царской семьи в Екатеринбурге или на то была санкция центральной власти? Среди нас нет единого мнения, хотя я придерживаюсь точки зрения, что такая санкция была.

- На девятичасовой конференции в Сретенском монастыре ваши коллеги заявляли, что Ленин дал команду установить телефонную линию с Екатеринбургом прямо перед расстрелом.

- Это действительно так. В Москву Свердлову и Ленину через Петроград пришла телеграмма из Екатеринбурга о том, чтобы напрямую связаться для решения вопроса. Она была получена фактически накануне трагедии. Мы не сможем доказать это окончательно, поскольку документов о том, что приказ дал Кремль, нет - это были телефонные переговоры. Но определенные данные свидетельствуют, что это было именно так. В любом случае это преступление большевистской власти, вне зависимости от того, кто отдал приказ.

МОГЛИ ЛИ У ЦАРЯ БЫТЬ ТАКИЕ ПЛОХИЕ ЗУБЫ

- А всевозможные конспирологические версии вы рассматриваете?

- Задача следствия - учесть максимальное количество версий, даже фантастические. Такие, как версия с отрубленными головами (якобы были отчленены и отправлены в Москву, а заспиртованная голова царя хранилась у Ленина в кабинете. - Авт.) или версия о спасении Романовых.

На черепе, приписываемом Николаю II, найден след от возможного покушения в Японии. Но смущает плохое состояние зубов. Фото: Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

- Ученые рассказали, что на приписываемом Николаю II черепе найдена "костная" мозоль - возможный след от покушения в Японии (случилось в 1891 году во время визита тогда еще цесаревича в Страну восходящего солнца, где местный фанатичный полицейский нанес ему два удара саблей по голове. - Авт.). И в то же время состояние зубов у черепа очень плохое - вряд ли император мог так запустить зубную полость. Однако знаменитый писатель Валентин Пикуль отмечал, что характерный жест Николая - теребление усов - на самом деле вызван желанием прикрыть плохие зубы...

- Компьютерная томография показывает следы на черепе от возможного удара саблей. А зубы действительно в очень плохом состоянии. Стоматологическая помощь здесь или отсутствовала вовсе, или была минимальной. Но медицинских стоматологических карт тогда не было. Царские врачебные документы разрозненны и касаются только конкретных случаев заболеваний. Записей, что тогда-то лечились такие-то зубы и ставились пломбы, нет. По дневниковым записям государя можно сделать вывод, что он посещал стоматолога, но очень редко. Это был доктор Кострицкий. Есть сведения о том, что он просто общался с ним, а не лечился. А Пикуль - не источник. Он мог написать все, что угодно. Есть воспоминания сына дантистки Рендель, которая наблюдала царскую семью в Тобольске. Мать ему рассказывала, что ее поразило состояние ротовой полости государя, - зубы были гнилые. Но опять-таки это косвенные данные. Это вопрос сложный и вряд ли разрешим.

ИТОГО

КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?

- Что показала эксгумация останков Александра III?

- Это вопрос к генетикам. То, что известно мне, - в псевдоисторической литературе бытовала версия об отравлении императора, но это оказалось не так, что и следовало ожидать.

- В какую сторону пока перевешивают факты: "екатеринбургские останки" - царские или нет?

- Это сложный вопрос, на него нельзя ответить однозначно. Мы сможем об этом говорить только после того, как основная часть экспертиз будет завершена и сопоставлена друг с другом.

- Вы сейчас в начале пути или на финише?

- В процессе. Здесь нет сроков. Очень правильную позицию заняла церковь: никакой спешки. Антропологические экспертизы сделаны, историческая и генетическая продолжаются. И круг вопросов не уменьшается, а даже расширяется.

- А у кого больше спорных ситуаций?

-Их хватает у всех. Если говорить по вопросу об отречении, например, то здесь очень активно пропагандируется версия о фальшивом документе. Якобы и самого отречения не было. Эта версия крайне сомнительна. Данные документы мало кем исследовались, мало кто их вообще видел - они находятся на особом хранении. И показываемый иногда на выставках акт об отречении не подлинный, а архивный муляж.

Некоторые православные прямо у стен Мавзолея читают молитвы святым царственным страстотерпцам, замученным большевиками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Расстрел царской семьи и их слуг (всего 11 человек) произошел в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых согласно постановлению Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Из отчета коменданта Ипатьевского дома Якова Юровского следовало, что тела облили серной кислотой, сожгли и закопали.

Занявшие через 8 дней Екатеринбург белогвардейцы начали расследование гибели Романовых. После двух предшественников его возглавил следователь по особо важным делам Омского окружного суда Николай Соколов, который продолжил дело и в эмиграции.

В 1991 году на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга были найдены останки, как сочла потом Генпрокуратура РФ, пяти членов царской семьи и слуг. 17 июля 1998 года они были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Церковь эти результаты не признала.

В 2007 года на той же дороге обнаружены предполагаемые останки цесаревича Алексея и Великой княжны Марии.

В 2000 году царская семья была прославлена Русской церковью в лике святых , ее члены почитаются как царственные страстотерпцы.

В 2015 году СК РФ возобновил расследование по факту гибели царской семьи.

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