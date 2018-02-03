Эвелина Бледанс поделилась снимком в купальнике: «Помню-помню про возраст, и что уже неприлично»

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:26:53+03:00

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Эвелина Бледанс вслед за другими коллегами отправилась в отпуск в теплые края: актриса вместе с сыном Семеном Семиным отдыхает на Бали. В Инстаграме Эвелина делится отпускными снимками и рассказывает, как проходит их путешествие. И, конечно, не обошлось без кадров в купальнике – актриса фотографируется у бассейна и на фоне тропической зелени. Под одним из фото Бледанс оставила шутливый комментарий, в котором спросила поклонников: а до какого возраста женщине вообще считается приличным фотографироваться в бикини?

- Помню-помню про возраст, и что уже неприлично, и что надо всё закрыть и закрыться. Но, как-то не выходит у меня южный отдых без этого, - призналась Эвелина. - И фоткам в купальнике быть и в этот раз. Привезла целый пакет и собираюсь вам показывать. Кто из злобных тёть - пишите разъяренные комменты, а мои хорошенькие по-хорошенькому. И кстати, хочу всё-таки прояснить этот вопрос: как по-вашему, какой возраст запрещает фото в купальниках?

bledans Помню-помню про возраст и что уже не прилично, и что надо всё закрыть и закрыться Но, как-то не выходит у меня южный отдых без этого

Фолловеры звезды принялись живо обсуждать предложенную актрисой тему в комментариях.

- Никакой возраст не запрещает, весь вопрос во вкусе той, которая решила себя показать. Есть леди, которые великолепно выглядят и в 70, а есть тетки, которым и в 25 не стоит фото в купальнике выкладывать на всеобщее обозрение, - считает одна из подписчиц.

- Да какой там возраст-то. Так говорите, как будто лет 80. Вам ещё долго можно, - настаивает другая.

- Красота спасет мир. У красоты нет возраста. И вообще – все запреты в голове, - уверена третья.

Одобрительные комментарии вдохновили Эвелину на новое фото в бикини. При этом актриса пожаловалась, что их с Семой отдых проходит не так уж прекрасно: мама с сыном умудрились обгореть. И это при том, что погода была не солнечной:

- Вы просто засыпали меня комплиментами. Сижу гордым, но обгорелым сфинксом, - сообщила Бледанс. - Был дождик, потом тучки, солнце даже не выходило, а мы теперь красненькие. Надеюсь не облезем. Хоть сметанки, которой я мазалась в детстве под рукой не было, надеюсь крем с алое вера спасет. А пока лежим рачками варененькими, горим помаленьку.

Отпускные снимки появляются и в Инстаграме Семена. Сыну Бледанс еще только пять лет, но он практически с рождения обзавелся собственной страничкой в соцсети. Правда, сам Сема снимки не выкладывает – за него это делают папа или мама.

semensemin Жизнь налаживается

Уже больше года прошло с тех пор, как Эвелина призналась, что она рассталась с мужем, продюсером Александром Семиным. Поначалу актриса не хотела заводить новые отношения, считая, что найти мужчину, который полюбит не только ее, но и маленького Семена, не так-то легко. Но теперь Эвелина готова к новым отношениям. И даже в шутку объявила в своем Инстаграме смотр женихов.

- Я теперь свободная женщина, приходите, пробуйтесь, вдруг вам повезет, - призвала поклонников Бледанс. И в подписи под видеороликом объяснила, что ее давно зовет на программу «Давай поженимся» ее давняя подруга Лариса Гузеева. Но Эвелина еще не решила, идти или нет. А пока она решила провести свой собственный кастинг потенциальных женихов.