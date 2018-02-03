2018-02-03T12:26:53+03:00
Звезды

Эвелина Бледанс поделилась снимком в купальнике: «Помню-помню про возраст, и что уже неприлично»

Актриса с сыном Семеном отдыхает на Бали [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments47
Эвелина Бледанс отдыхает на Бали. Фото: Инстаграм.Эвелина Бледанс отдыхает на Бали. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Эвелина Бледанс вслед за другими коллегами отправилась в отпуск в теплые края: актриса вместе с сыном Семеном Семиным отдыхает на Бали. В Инстаграме Эвелина делится отпускными снимками и рассказывает, как проходит их путешествие. И, конечно, не обошлось без кадров в купальнике – актриса фотографируется у бассейна и на фоне тропической зелени. Под одним из фото Бледанс оставила шутливый комментарий, в котором спросила поклонников: а до какого возраста женщине вообще считается приличным фотографироваться в бикини?

- Помню-помню про возраст, и что уже неприлично, и что надо всё закрыть и закрыться. Но, как-то не выходит у меня южный отдых без этого, - призналась Эвелина. - И фоткам в купальнике быть и в этот раз. Привезла целый пакет и собираюсь вам показывать. Кто из злобных тёть - пишите разъяренные комменты, а мои хорошенькие по-хорошенькому. И кстати, хочу всё-таки прояснить этот вопрос: как по-вашему, какой возраст запрещает фото в купальниках?

bledansbledans
Помню-помню про возраст и что уже не прилично, и что надо всё закрыть и закрыться Но, как-то не выходит у меня южный отдых без этого
28457 отметок «Нравится»2060 комментариевInstagram

Фолловеры звезды принялись живо обсуждать предложенную актрисой тему в комментариях.

- Никакой возраст не запрещает, весь вопрос во вкусе той, которая решила себя показать. Есть леди, которые великолепно выглядят и в 70, а есть тетки, которым и в 25 не стоит фото в купальнике выкладывать на всеобщее обозрение, - считает одна из подписчиц.

- Да какой там возраст-то. Так говорите, как будто лет 80. Вам ещё долго можно, - настаивает другая.

- Красота спасет мир. У красоты нет возраста. И вообще – все запреты в голове, - уверена третья.

Одобрительные комментарии вдохновили Эвелину на новое фото в бикини. При этом актриса пожаловалась, что их с Семой отдых проходит не так уж прекрасно: мама с сыном умудрились обгореть. И это при том, что погода была не солнечной:

- Вы просто засыпали меня комплиментами. Сижу гордым, но обгорелым сфинксом, - сообщила Бледанс. - Был дождик, потом тучки, солнце даже не выходило, а мы теперь красненькие. Надеюсь не облезем. Хоть сметанки, которой я мазалась в детстве под рукой не было, надеюсь крем с алое вера спасет. А пока лежим рачками варененькими, горим помаленьку.

Отпускные снимки появляются и в Инстаграме Семена. Сыну Бледанс еще только пять лет, но он практически с рождения обзавелся собственной страничкой в соцсети. Правда, сам Сема снимки не выкладывает – за него это делают папа или мама.

semenseminsemensemin
Жизнь налаживается
8607 отметок «Нравится»49 комментариевInstagram

Уже больше года прошло с тех пор, как Эвелина призналась, что она рассталась с мужем, продюсером Александром Семиным. Поначалу актриса не хотела заводить новые отношения, считая, что найти мужчину, который полюбит не только ее, но и маленького Семена, не так-то легко. Но теперь Эвелина готова к новым отношениям. И даже в шутку объявила в своем Инстаграме смотр женихов.

- Я теперь свободная женщина, приходите, пробуйтесь, вдруг вам повезет, - призвала поклонников Бледанс. И в подписи под видеороликом объяснила, что ее давно зовет на программу «Давай поженимся» ее давняя подруга Лариса Гузеева. Но Эвелина еще не решила, идти или нет. А пока она решила провести свой собственный кастинг потенциальных женихов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Мания Жизели: Дочь Ольги Кабо танцует в «Шехерезаде», а дочь Винокура отказалась от роли Кшесинской
В последнее время девочки мечтают не о карьере певицы, а о пуантах и пачках. И им есть на кого равняться - «тренд на балет» задали дети знаменитостей. Но в отличие от поп-сцены, сцены оперных театров покорить гораздо сложнее
Новости 24
В Москве в субботу выпало рекордное количество снега
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей