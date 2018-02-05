2018-02-05T11:11:02+03:00
Звезды

Фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое практически завершен

Мировые продажи картины «Лето» стартуют на Берлинском кинофестивале
Стас ТЫРКИН
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В сценарий картины, написанный писателем Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым, легли малоизвестные факты биографии Цоя. Фото Алексей ФокинВ сценарий картины, написанный писателем Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым, легли малоизвестные факты биографии Цоя. Фото Алексей Фокин
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Фильм находящегося под домашним арестом режиссера, который он практически полностью успел доснять летом прошлого рода, ожидается с особым интересом не только на родине Виктора Цоя, ставшего одним из его главных героев, но и за рубежом, где о Цое мало что слышали. Зато много слышали о Серебренникове, которого ведущее американское издание о кинобизнесе Variety называет “одним из самых смелых и знаменитых русских режиссеров». Международные права на фильм Кирилла Серебренникова недавно были приобретены крупной французской кинокомпанией Charades. Мировые продажи фильма начнутся совсем скоро на предстоящем Европейском кинорынке, который будет проходить в рамках Берлинского кинофестиваля, а премьера фильма может состояться на Каннском фестивале. Актерский состав пока не разглашается, в прокат фильм может выйти в середине 2018 года.

“В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал, - говорит продюсер картины Илья Стюарт. - Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И – самое важное для нас - фильм смонтирован самим режиссером».

В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Фото Алексей Фокин

В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Фото Алексей Фокин

В сценарий картины, написанный писателем Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым, легли малоизвестные факты биографии Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных музыкантов зарождается русский рок.

Фильм «Лето» вошел в список самых ожидаемых картин 2018 года, который напечатала «КП» в конце прошлого года. «Черно-белое атмосферное кино погружает зрителя в предперестроечные дни смутного ожидания перемен - на этом фоне разворачивается лирическая история отношений начинающего Виктора Цоя с уже знаменитым питерским музыкантом Майком Науменко и его женой Наташей. Наивные времена расцвета подпольного русского рока Серебренников рифмует с нынешними - сколь неожиданно, столь и убедительно. На сегодня это самый «кинематографичный» его фильм.»

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