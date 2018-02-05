Две бывшие жены Джигарханяна переругались в эфире ток-шоу

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:39:34+03:00

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- Смогу ли я простить Виталину? – задала риторический вопрос Татьяна Сергеевна, старшая жена Джигарханяна. - Нет, я ее не прощу: по ее вине я осталась одна. Виталина даже не подумала, что у людей целая жизнь вместе прожита…

В браке с Власовой Джигарханян состоял почти 50 лет, но последние годы Татьяна Сергеевна жила в Америке, а народный артист – в Москве. Виталина указала на этот факт, мол, елейные речи ее пожилой соперницы не соответствуют действительности. В 1997 году (по другим данным в 1999-м) Татьяна Сергеевна улетела в Америку, где Джигарханян купил дом. В этом доме она жила в течение почти 20 лет. И лишь раз в год приезжала в Москву - всего на месяц, в августе.

- Я не понимаю, в чем меня обвиняет Татьяна Сергеевна? Я семью не разбивала. Семьи фактически не было. Летом он улетал в США на 3 месяца и зимой на месяц, - уточнила Виталина.- Все остальное время Армен Борисович жил один.

Татьяна Власова была супругой Армена Борисовича почти полвека. ФОТО Первый канал/кадр из видео

- Я регулярно прилетала в Москву до 2010 года. Он зарабатывал деньги и привозил мне, чтобы я их тратила на обслуживание нашего дома в Америке. А она (Виталина – Ред.) пришла на готовенькое. Сейчас она рассказывает, как окружила его заботой. Какая забота, когда она его бутербродами с красной икрой кормила и кока-колой. Ему этого есть нельзя – диабет. Не говоря о том, что она ему виноград на работу приносила… Я человек скромный, а Виталина поступила, как поступают женщины… с низкой социальной ответственностью, - не сдержалась Власова.

- О! И это мне говорит женщина, которая родила ребенка вне брака от женатого мужчины! А потом бросила своего сына и сбежала с Арменом Борисовичем, с которым познакомилась, когда он был женат, и в той его семье только что родился ребенок (единственная дочь Джигарханяна – Елена – Ред.), - не осталась в долгу Виталина, напомнив, как больше 50 лет назад Татьяна Сергеевна закрутила роман с Джигарханяном.

– Нет, это вы охмурили пожилого человека! Вы прятались, вели параллельную, гнусную жизнь. Устраивали травлю мне, чтобы я выглядела плохой, неряхой, которая не умеет готовить. Говорили, что я вообще ничего не умею делать…

- Я считаю Татьяну Сергеевну тунеядкой, которая всю жизнь жила на деньги мужа. Никогда о нем не заботилась. Любила ли она его когда-либо – большой вопрос.

Во время этой феерической беседы двух бывших жен народного артиста СССР, Татьяна Сергеевна вспомнила, как прилетев из Америке и убедившись, что муж к ней возвращаться не собирается, она решила подкараулить его у театра. Хотела поговорить, выяснить отношения, как сейчас пытается это сделать Виталина. Но вместо теплого разговора получился скандал: Джигарханян написал на Татьяну Сергеевну заявление в полицию, где обвинил ее в покушении на его жизнь. Такое же заявление подписала и Виталина, хотя Власова ни на нее, ни на Джигаханяна не нападала. И Виталине это было хорошо известно. Ведущий Дмитрий Борисов попросил прояснить эту некрасивую историю.

- Как Армен Борисович сейчас настроен против меня и обвиняет во всех грехах (публично назвал Виталину вором, которая его обокрала, забрала квартиры и деньги – Ред.), так и тогда, он хотел наказать Татьяну Сергеевну, - высказала свою версию Виталина. – Говорил, что она ему надоела, что портит ему нервы, ждет его смерти... Эту историю с заявлением в полицию придумал его адвокат. Он составил для нас текст, а мы его подписали. Ситуация была точно такой же, как сегодня со мной. Тогда Армен Борисович говорил, что Татьяна Сергеевна все у него забрала: и дом, и квартиру, и его деньги... Поэтому он подал иску на раздел имущества.

- То есть Армен Борисович ведет себя одинаково, что тогда с Татьяной Сергеевной, что сейчас – с вами? – уточнил ведущий.

- Да, но ему эти поступки позволительны, - считает Виталина. - Армен Борисович – человек очень сложный, своеобразный. Но он великий актер. И ему многое дозволено…

Виталина Цымбалюк-Романовская в студии передачи "Пусть говорят". ФОТО Первый канал/кадр из видео

- Нет, он не хотел дележки дома, он считал, что мне в Америке нравится, - настаивала на своих имущественных интересах Татьяна Сергеевна.

- Двадцать лет назад вы бросили одинокого, больного, пожилого человека, - гнула свою линию Виталина. - Ни разу не сделали ремонт в квартире. После последнего вашего визита в Москву вы оставили гору грязной посуды, и Армен Борисович позвонил мне… Он не хотел больше оставаться в квартире в Староконюшенном, где только моль летала. Там не было уюта.

Он ушел ко мне добровольно, потому что мы любили друг друга. Вначале мы скрывали наши отношения, когда вы приезжали из Америки, он жил у себя дома на Арбате. Но с 2010 года это было невозможно скрыть - мы все время были вместе.

А фактически Армен Борисович шестнадцать лет был моим мужем. И до последнего времени я относилась к нему как к мужчине.

Он привез меня в однокомнатную квартиру за городом (коттеджный поселок «Рублевское предместье» под Красногорском – Ред.) и сказал, что это наш дом и здесь начнется наша новая жизнь. Мы жили в однокомнатной квартире до августа прошлого года. А потом началась эта публичная семейная драма…

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