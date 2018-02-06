«Вышел золотым»: чтобы перенести столб с участка фермера, энергетики запросили 2,6 миллиона рублей

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:25:18+03:00

Именно из-за этой опоры электропередачи друзья Игоря Парфенюка в шутку называют его столбовым дворянином. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Эта история, случившаяся в Нижегородской области, стала одной из самых обсуждаемых на фермерских форумах [видео]

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За то, чтобы перенести простой столб с участка начинающего земледельца Игоря Парфенюка, местные энергетики запросили 2,6 миллиона рублей!

ЧТО С ЭТИМ СОКРОВИЩЕМ ДЕЛАТЬ?

- Сам не поверил, когда счет увидел. Думал, со зрением что-то, - вместе с Игорем Парфенюком въезжаем на заснеженную околицу деревни Шеховская, где он с супругой и приобрел тот горе-участок. Железобетонные останки, когда-то бывшие животноводческой фермой, старые домишки местных жителей, со всех сторон наступает борщевик с репейником. Российская глубинка как она есть...

- А где ЛЭП-то? - кручу головой в поисках металлического монстра, который, широко расставив опоры, жужжит проводами. Что-то здоровенное должно быть, раз работы по переносу оценили так дорого.

- Вот он! - подводит меня Игорь к обычному бетонному столбу. Тот, похоже, еще помнит эпоху застоя, но выглядит молодцом. В отличие от его покосившихся деревянных собратьев. - Меня уже из-за этого друзья столбовым дворянином в шутку прозвали. И что теперь с этим сокровищем делать - ума не приложу...

ВДОХНОВЛЕННЫЕ КОНТРСАНКЦИЯМИ

Сменить городскую суету на деревенскую вольницу жители нижегородского городка Заволжье предприниматель Игорь и его супруга - менеджер по продажам Ирина решили в 2016 году. Вдохновленные успехами других фермеров на ниве контрсанкций, они планировали взять несколько гектаров, построить там же дом, завести коров и заняться сыроварением. Подходящая земля нашлась на окраине Шеховской. Местная жительница предложила купить у нее еще и участок под дом. Тот самый. Со столбом. Расчистили трехметровую свалку под ним и счастливые пошли за разрешением на строительство. Вот тут-то их и огорошили: злосчастный столб несет на себе провода напряжением 10 тысяч вольт, а потому в радиусе 10 метров от него строить ничего нельзя - охранная зона!

- А ты что, столба не видел, когда покупал? - спрашиваю у Игоря.

- Видел! Но вот же!

Он достает свидетельство на землю и зачитывает:

- «Ограничения (обременения) права не зарегистрировано...» Бумагам верить нельзя?!

- Может, дом подальше поставить?

Игорь показывает границы участка, отмеряет 10 метров подальше, заводит в заросли репейника и достает кадастровый план.

- Тут дорога проходит, а у нее тоже зона отчуждения имеется. Так что дом я могу построить лишь между столбом и этой дорогой. Пенал в два метра шириной.

- Где дорога-то?

- Вот я тоже высматривал - нету ее. Но на картах есть. Так что единственный выход - перенести столб на 30 метров. И заплатить за работы были готовы. Но не столько же!..

От «коммерческого предложения» энергетиков супруги в шоке: «Мы готовы были заплатить, но не столько же...»

РАЗ В ПЯТЬ ЗАВЫСИЛИ РАСЦЕНКИ

«Ориентировочная стоимость услуги снятия ограничения по использованию земельного участка составляет 2 616 314,37», - гласил ответ из энергосетевой компании «МРСК Центра и Приволжья», которой и принадлежит столб. И ни копейкой меньше!

Попытки узнать, из чего состоит эта сумма, ничем не закончились. «Калькуляции и сметные расчеты не подлежат разглашению», - пришло письмо от энергетиков, где было предложено заключить с ними договор.

И Игорь обратился за помощью к коллегам. Выложил прайс на услуги в соцсетях: со всех, что ли, так дерут? Как же вы импортозамещение строите с таким ценником?..

И фермеры забурлили. Всем миром решали, как помочь несчастному Игорю. Попутно рассказывая свои истории - в них энергетики явно путали фермеров с олигархами, выставляя заоблачные цены.

«Я сталкивался с их расценками на новую линию, - жалуется один из них. - Раз в 5 была завышена цена. А знакомый фермер, которому они заломили цену, так и вовсе бросил хозяйство...» С фермера из Тверской области Вадима Рошки за присоединение к сети попросили сначала 11 миллионов. Благодаря вмешательству депутатов цену снизили в 10 раз! «Я как-то тоже так чуть не влетел. Хорошо, что знающие люди подсказали, что там вольтаж высокий...» - делится своей историей еще один земледелец. Жалоба за жалобой на произвол энергетиков...

- У нас же свободная рука рынка, она все и отрегулирует! - пытаюсь взбодрить Игоря. - Пора объявить аукцион на понижение цены среди других энергокомпаний! Зря, что ли, капитализм устроили?

150 ТЫСЯЧ - КРАСНАЯ ЦЕНА?

- За один столб столько? - рассмеялись в одной из частных контор. - Давайте навскидку: одна новая опора такого типа стоит 15 - 20 тысяч рублей. Если пара столбов - расстояние увеличится. Провода новые нужны будут - еще тысяч на 10. Плюс сама работа... При всех накрутках дороже 150 тысяч не получится. Главное, добиться разрешения от владельца столба - МРСК.

Делюсь открытием с Игорем. Тот опять не рад. Открывает папку с ответами и зачитывает:

- «Собственником сетей... является филиал МРСК - «Нижновэнерго». Услуги по выносу сетей... осуществляет ТОЛЬКО филиал...» Они никому не позволят это делать! Либо они сами за те 2,6 миллиона, либо никто.

Спорить с приведенным ответом трудно: государство гарантирует неприкосновенность собственности. И только собственник решает, что с ним делать и по какой цене продавать и перемещать...

В разгар этой безнадеги вдруг позвонил знакомый юрист:

- Кажется, есть выход!..

«НЕОБОСНОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ»

По присланной им ссылке - сайт ярославского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). История - копия нижегородской. Тоже столб на частной территории. За его перенос местные энергетики запросили 674 тысячи. С теми же аргументами - столб их и переносят только они.

Владелец попросил оценить те же работы в двух сторонних организациях. Там насчитали 170 тысяч и 190 тысяч! В четыре раза дешевле! И ведь явно не в убыток себе!

С этими расчетами ярославец и обратился к антимонопольщикам. Они вытребовали с «МРСК Центра» калькуляцию. Выяснилось: в означенные 674 тысячи включили 381 тысячу на расходы, 98 тысяч на рентабельность и еще налог на прибыль.

Мириться с подобным в Ярославле не собирались: «Возбуждено дело в отношении «МРСК Центра» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», выразившихся в установлении монопольно высокой цены на услугу... Включение в стоимость работ необоснованных затрат... Выдано предписание об установлении экономически обоснованной стоимости услуги. Обществу грозит штраф в размере 650 тысяч рублей».

- Они обжаловали данное решение, - прокомментировали «Комсомолке» в ярославском УФАС. - Вообще у нас первое такое решение, посмотрим, что дальше будет...

Выходит, и в случае с Игорем Парфенюком это возможно? Однако практика в регионах разнится...

КТО-ТО ЖАЛУЕТСЯ, А КТО-ТО ПЛАТИТ

- У естественных монополий, таких как МРСК, есть две монопольные функции, которые мы контролируем: присоединение энергии и ее передача, - объясняет ведущий специалист нижегородского УФАС Евгений Мурзин. - Бывают ситуации, когда сетевая организация хочет за счет потребителя развивать свои сети и появляются какие-то космические суммы. Видимо, расчет на то, что кто-то пойдет жаловаться, а кто-то заплатит. В итоге оштрафовали монополию на несколько миллионов. Был в 2016 году случай. Сын планировал подключать конеферму, у отца рядом дом. Он хотел все сделать по-человечески, рассчитывая на льготное присоединение в 550 рублей. Пришел в МРСК, они ему насчитали 1,2 миллиона. Когда начали разбираться, обнаружили, что они ему планируют вести линию чуть ли не 10 км из соседнего поселка, ссылаясь на то, что у них нет линии в деревне. Хотя даже на их официальном сайте была размещена информация, что там трансформаторная подстанция стоит, на которой есть нужный резерв мощности. Человеку все пересчитали, и вышло около 6 тысяч рублей - в 200 раз дешевле.

- А случай с начинающим фермером?

- Он может написать нам заявление. Будут истребованы сведения и дана оценка действиям МРСК.

СЧЕТ ЗА ВЕСЬ ПОДЪЕЗД

Шум в соцсетях вокруг золотого столба тем временем продолжался, и вот уже «Нижновэнерго» выступило с опровержением претензий начинающего фермера Игоря Парфенюка. «Выполнение работ требует переноса не одной опоры, а целого участка ЛЭП, включающего по меньшей мере ПЯТЬ опор», - говорится в сообщении.

Опровержение лишь еще больше раззадорило фермеров, которые увидели в этом еще одну несправедливость: «Представьте, что у вас дома старый стояк полетел, а слесарь вам счет за его замену во всем подъезде присылает, - размышляли они. - А других не пускают...»

Впрочем, порой здесь же выступали в защиту энергетиков, поддерживая их в праве не пускать чужаков: мол, такую халтуру натворят, а если кого-то после крепко шибанет, то отвечать будет собственник.

На накопившиеся вопросы хотелось получить ответы. О чем я и попросил руководство «Нижновэнерго». Те ответили оперативно.

- Приезжайте завтра. Вместе с фермером. Пора сесть и поговорить, - позвонили из компании.

«МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ НИЧЕГО ПЕРЕДВИГАТЬ»

Разговор затянулся на полтора часа. Игорь с супругой в очередной раз пересказывал свою историю, упирая на цену, а директор филиала «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» Иван Клейменов, по сути, повторял те же самые постулаты, которые мы уже не раз слышали. Что только техприсоединение и передача энергии являются видами монопольной деятельности, а перенос столбов - дополнительный сервис.

- Когда к нам обращаются с такими просьбами, мы говорим: наша линия возникла здесь раньше, - отвечал главный нижегородский энергетик. - Нужда в ее переносе возникла у вас. Электросетевую компанию все устраивает, и по закону мы не обязаны ничего передвигать.

- Так было же написано: ограничений нет... - снова повторяет Игорь.

- Приобретая участок с расположенной на нем опорой линии электропередачи, покупатель должен понимать, что это объект повышенной опасности, у которого существует определенная охранная зона. Правообладатели земельных участков, расположенных в таких зонах, должны быть уведомлены об ограничениях их использования.

- Отчего же так дорого-то?

- Смотрите, - Иван Клейменов кладет план участка на стол и вместе с Игорем еще раз изучает его. - Вот один вариант обхода, вот второй. Это укрупненный расчет: мы еще не знаем, на какие участки попадем. Согласование по этим участкам, возможно, будет связано с дополнительным обременением. Нам придется сдвигать всю линию, и еще неизвестно, на чей участок мы попадем. Бывало, что собственник земли требовал заплатить миллион или два за установку опоры на его участке. Мы и эти возможные требования в укрупненный расчет берем. Кроме того, мы обязаны начислять налог на прибыль - 20%. В сумму расчета закладывается рентабельность - тоже 20%.

- А почему не соглашаетесь передать эти работы сторонней организации? - спрашиваю.

- Это наше право как собственника и компании с госучастием. Я же не приду к вам во двор и не скажу: «Вот не нравится мне, как ваша баня стоит. Сейчас найду людей, они ее передвинут»?

- И что ему делать?

- Для того чтобы переместить опору или линию электропередачи, нужно сначала подготовить проект, где будет указана точная стоимость его реализации. Если заявитель готов работать по предложенному плану, давайте работать.

- То есть удешевить можно?

- Это станет понятно только после разработки проекта. Возможно, итоговая сумма будет меньше. А возможно, и больше…

На том и расстались, договорившись заказать проект по переносу опор. Иван Клейменов пообещал, что возьмет дело под личный контроль. Мы тоже будем следить за развитием этого сюжета.

Директор «Нижновэнерго» Иван Клейменов и начинающий фермер договорились подготовить проект переноса.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы живем в параллельных мирах

Ощущение параллельности миров, в котором мы обитаем, не покидало. Вот требует государство от энергетиков выполнять нормативы, и те вроде делают. С другой стороны, то же самое государство ратует за импортозамещение, призывая народ на село. А им-то как раз и не может заняться Игорь Парфенюк - из-за тех нормативов, на которые ссылаются энергетики, он продолжает водить долгий хоровод вокруг золотого столба. И вот как бы этим мирам пересечься, чтобы и энергетики были довольны, и фермер? Или это были требования двух разных государств?..

КОММЕНТАРИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

Павел СОЛОДКИЙ, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области:

Монополиям малый бизнес неинтересен

- Это распространенная практика, и жалоб очень много. Ценники за вынос неоправданно высокие. Недавно была ситуация: предприниматель говорит, что не может там построить точку, нужно бы вынести опору. Ему отвечают: только на наших условиях - и выставляют большую сумму. В сторонней организации ему насчитали вдвое меньше, чем в МРСК, но та не дала согласия на работы.

Естественным монополиям малый бизнес неинтересен. У них есть своя финансовая программа развития, у них есть соцобязательства. Все остальное - головная боль, которая им ни к чему.

Монополии живут по законам, регламентированным центром. И для того чтобы вообще поменять подходы, нужно менять законодательство. Если ситуация не разрешится, советую предпринимателю обратиться к нам. Мы подключим контролирующие органы для оценки действий МРСК. И проведем независимый аудит работ по переносу.