Генералы печальных разводок

6 Февр. 2018 2018-02-06T03:20:31+03:00

Вот так на самом деле выглядит «нигерийский принц», обманувший более 200 человек. Это американский пенсионер из штата Луизиана, арестованный в начале этого года. Фото: facebook.com/SlidellPD

Изменить размер текста: A A

Афганистан, Ирак, Сирия - именно там обычно служит одинокий волк, не знающий слов любви, но мечтающий о знакомстве с порядочной и красивой славянкой. Жаждущий тихого семейного счастья где-нибудь в Аризоне или Техасе. Однажды такой герой может постучаться и к вам на страничку.

ТВОЯ-МОЯ ЛЮБИТЬ

«Привет, мой ангел! Я надеюсь, что у нас будет очень хорошая дружба. Я очень радостен найти прекрасную даму. Я буду самым счастливым человеком, если бог поможет разрешить нашу дружбу», - получив такое письмо, я сразу почувствовала, что за корявым компьютерным переводом бьется трепетное солдатское сердце.

«Влюбленному», написавшему письмо мне, 50 лет, зовут Патимас Майкл, возглавляет некое войско в Афганистане, жена умерла 4 года назад, оставив дочь-подростка. Так и не придя в себя от горя, Майкл что есть сил несет демократию в страны третьего мира. Он командующий, а не какой-то там головорез, вот так!

Чаще всего род войск и профессия у таких «генералов» вполне благопристойны, например, военные врачи или психологи.

«Я, Мартин Малоне, работаю в войсках НАТО. Военный ортопед, травматолог. Два года назад мои жена и сын погибли в автокатастрофе. На войне я уже немного пришел в себя. До этого я не верил в интернет-знакомства, но...»

Прилагается фото в красивой форме: поискав в интернете, можно выяснить - принадлежат совершенно другим людям. Пентагон, в том числе из-за таких случаев, запретил военнослужащим вывешивать в сети свои снимки.

Поболтав между боями, генерал выходит и в скайп, но связь плохая (война же, стреляют!) - определить идентичность снимков с физиономией перед камерой практически невозможно.

Вояки не называют «любимую» по имени: только dear (дорогая - англ.), honey (милая), чтобы случайно не перепутать окучиваемых дам.

- Не поверила ему ни разу, - делится 21-летняя Татьяна из Питера. - Называет меня дорогая. Фото чужое, но настоящего генерала. Сообщила, что я нищая пенсионерка и монахиня без сексуального опыта.

- Насторожило, что всего два дня общения, а он уже едет ко мне. Я ему в ответ: сама приеду в Сирию. Гробовое молчание. Потом заявляет, что это опасно. «Ок, тогда в любую страну Европы», - опять сделал вид, что ничего не понял, - рассказывает Елена из Уфы.

- А у меня генерал Джон Фримен, так сладко писал, что прямо душой и сердцем чувствует, что я его женщина, что я должна ему доверять, - смеется Людмила из Екатеринбурга.

Это шутят те, кто не попался на удочку. Но сколько других, поверивших, что встретили любовь всей своей жизни?

Нашему корреспонденту жулик представился героем-афганцем.

ПАПА РАНЕН - ШЛИТЕ БАБКИ

Однажды прелюдия заканчивается. И начинаются разводки. Вот самые распространенные.

РАЗВОДКА № 1.

Посылка с подарком застряла на таможне.

- Через три недели он сообщил, что послал мне подарки из Афганистана, - пишет одна из жертв мошенников. - Дескать, здесь дешевые серебряные украшения, и он насобирал целый чемодан в 40 кг. Но посылка почему-то не пришла. Вечером, когда я в недоумении села за компьютер, мой генерал в ужасе заявил, что ящик застрял на таможне в каком-то африканском государстве. И, чтобы его вызволить, нужно заплатить почти $4 тыс. Он сам из-за какой-то непонятной проблемы сделать этого не может, но обязательно вернет мне эти деньги. Когда мы все-таки встретимся.

Иногда «подарок из Афганистана» преобразуется в клад, обнаруженный в разбомбленном доме: «Дорогая, не говорите никому про эти сокровища, а я в знак нашего доверия и любви посылаю их фото».

РАЗВОДКА № 2.

Помоги получить его зарплату.

Бывает, что жених просит получить его военную зарплату. Дабы утаить от налогов, ее тайно следует переправить в Россию к любимой. Естественно, за ее счет.

«Уже через пять дней переписки мне предназначались его «честно заработанные». Некий священник должен был отдать мне бандероль, которую я бы заранее оплатила, - пишет Наталья. - Надо было представиться ему женой Ричарда. Стало обидно, когда коллеги по работе со смехом раскрыли мне глаза на обман. Аж плохо стало, и влюбиться вроде как успела - какие серенады он мне пел!!!»

В ином варианте генерал собирается в отпуск. Естественно, в Россию, где его уже любят и ждут. Нужно для этого всего ничего - внести залог за его временное отсутствие на счет министерства обороны США. Без этих денег американских военных домой якобы не отпускают. Удивительно, но и на такой явный бред женщины ведутся. На электронную почту даже приходят некие официальные документы со штампами и печатями, подтверждающие слова героя и предлагающие номер счета военного ведомства. В век фотошопа ничего невозможного, как известно, нет. Главное, чтобы деньги были настоящими.

РАЗВОДКА № 3.

Выкупи его из плена.

Высокопоставленный американец решает познакомить любимую со своим ребенком. «Его зовут Джордж. Он чрезвычайно умный мальчик, учится в частной школе в Нью-Йорке. Мечтает стать адвокатом. Я уже рассказал о нас с вами, и он очень хочет познакомиться со своей будущей матерью».

Далее генерал замолкает. Переписка прерывается. Влюбленная женщина рвет и мечет, не зная, что и подумать. Разлюбил? Бросил? Погиб? Наконец, ей пишет тот самый крошка Джордж. Малыш рыдает: папа попал в плен к талибам, и те хотят выкуп, либо отец тяжело ранен, и требуется срочная операция. Кто же, если не «почти мама», дороже и роднее которой у Джорджа нет, протянет верную руку помощи?

- Не смейтесь надо мной, девочки, но я перевела на эту ерунду больше 200 тыс. руб. , - не может прийти в себя 42-летняя Римма.

- Честно скажу, что тоже повелась, правда, очень долго сопротивлялась, - горюет 30-летняя Оксана. - Отдала порядка $1 тыс., потом попросил еще полторы штуки, но у меня их не было. Так он пропал навсегда. Я очень сильно переживала, что во всем виновата сама, а затем набрала в интернете «американские военные женихи», и тут же выпали десятки ссылок на этих аферистов.

Верный способ не дать себя обдурить

«Дорогой, - сразу расставила я все точки над «i» перед написавшим мне бравым генералом Майклом Патимасом. - Ты - мечта моей жизни. Я готова отправиться в Афганистан - пришли мне $5 тыс. на дорогу. Страстно целую. До нашей скорой и долгожданной встречи».

«Это мило! Дорогая, мы поговорим об этом, когда я возвращусь со службы, хорошо?» - крякнул мой генерал и исчез навсегда.

Как все устроено

Реальное местонахождение мошенников, специализирующихся на переписке, уже давно не только Нигерия или Гана: Великобритания, Нидерланды, Испания, ОАЭ. Иногда среди жуликов встречаются и наши соотечественники, а также женщины, выдающие себя за мужчин. За 2015 - 2016 годы мошенники, специализирующиеся на переписке, выманили у европейских дам более $50 млн. И это только у жертв, заявивших в полицию.

В день мошенник рассылает порядка 1 тыс. писем и получает 1 - 2 ответа от заинтересовавшихся женщин.

Cредний заработок жулика в месяц - $1 - 2 тыс. При средней зарплате в Гане или Нигерии $1 - 2 в день.

Средний чек, на который разводят несчастную влюбленную, - $1,5 - 5 тыс., потолок же не ограничен.

Рекорд поставила россиянка Светлана М., отдавшая, по ее словам, $50 тыс.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Знойная северная дама - мечта офицера

В начале февраля в полицию Республики Коми обратилась 50-летняя женщина с жалобой на некоего Гарри Уотсона , с которым познакомилась в сети. Господин выдавал себя за генерала ООН, работающего по контракту в Африке.

После нескольких недель страстной переписки «генерал» решил взять отпуск и рвануть к любимой за полярный круг. Вот только для оформления отлучки жадному ООН нужно заплатить $2 тыс. Дама не моргнув глазом распаковала заначку - переводить деньги отправилась на лыжах в отделение банка за несколько километров в соседнем поселке. Дальше от жениха пришло известие, что его путь на Север проходил через Украину. Где как подозрительный иностранец задержан и сидит в СИЗО - нужны деньги на вызволение. Невеста снова встала на лыжи. Всего дама перевела жулику 174 тыс. руб. - все свои сбережения. Получив деньги, «бравый вояка» до Коми так и не доехал, на связь больше не выходил.