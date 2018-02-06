Пилот Су-25 Филиппов предпочел героическую смерть плену

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:14:32+03:00

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СМЕРТЬ ИЛИ ПЛЕН

Кто-то скажет, что вопрос не только циничный, но и неуместный, - майор знал, с какой жестокостью боевики относятся именно к летчикам, «вбивающим в пыль» тысячи единоверцев из ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусры (запрещенных в России). Плененному сирийскому пилоту они отрезали голову и играли ею в футбол, сняв все это на видео. Но майор Филипов также понимал, что за живого летчика по террористической таксе ловцам полагался миллион долларов...

Он предпочел уйти из жизни, нежели оказаться желанной добычей жаждущих изощренной мести врагов.

В нашей военной истории много случаев, когда попавшие в стан врага пилоты предпочитали смерть плену. Но, бывало, что летчики оказывались в лапах супостата из-за того, что в момент пленения были без сознания.

Вспоминается афганская война и плен пилота Александра Руцкого (будущего вице-президента), - его Су-25 был подбит. «Однажды утром, - рассказывал потом Руцкой, - я открыл глаза и увидел, что вишу на дыбе... Первая мысль: ну все, приехали. Так я провисел до следующего утра. А утром прилетели пакистанские вертолеты, из них выскочили спецназовцы, все рослые, крутые ... Дело чуть не дошло до перестрелки между ними и душманами... Но меня забрали, погрузили в вертолет, и — в Пакистан».

Советское правительство тогда провело операцию по освобождению комполка Руцкого из плена. В ней участствала и Азия Тулекова - мусульманка-переводчица. Она позже воспоминала:

«Когда я увидела нашего знаменитого Сашу Руцкого в плену у душманов, — вспоминает Азия Тулекова, — то подумала: вот оно — самое страшное зрелище, которое пришлось увидеть. Александр всегда притягивал женские взгляды. Он был красивым мужчиной. О героизме командира полка "грачей" ходили легенды. Но узнать Сашу в тот момент, наверное, не смогла бы даже его мать. Гордость советской армии лежал перед нами почти обнаженный и седой. Все его тело покрывали синяки, ссадины и кровоподтеки. Александра пытали, прикладывая к коже раскаленные железные звезды. Он был без сознания»...

Руцкой не раз признавался, что мысль о побеге (и даже о самоубийстве) не раз посещала его. Но он был закован в наручники, а пистолета или гранаты у него не было... Его обменяли на арестованного агента ЦРУ. Команование 40-й армии и Минобороны сделали все, чтобы вытащить Руцкого из плена.

Спасти попавшего в бандитский капкан майора Романа Филипова, увы, возможности не было. Ручная граната поставила последнюю точку в его жизни. Он ушел как Офицер, и как Герой.

Вспоминаются кадры старого докуменатльного фильма о вьетнамской войне, где запечатлен рыдающий американский пилот Джон Маккейн, оказавшийся в плену (нынешний сенатор-ястреб США, ненавистник России). На допросах он завывал и просил не расстреливать его. Упирал на то, что его папа - адмирал, который «хорошо заплатит за него вьетнамцам».

Противно было видеть труса. Маккейн не любит вспоминать время в плену. А для героизации своего образа заливает согражданам о том, что вьетнамцы якобы нещадно били его и держали в каком-то «зиндане». О том, что он отлеживался в госпитале на белых простнях - ни слова... А кинохронику не обманешь.

Фото пилота Су-25 майора Романа Филлиппова у мемориального комплекса "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Маккейну повезло. Он вернулся на родину и, спекулируя на своем «героическом прошлом», двинул в политику. Однажды американский корреспондент спросил у Маккейна, - почему тот не застрелился, когда вьетнамские крестьяне с бамбуковыми кольями и солдаты с автоматами окружили его?

- Инструкция для военных пилотов США запрещает это, - гордо ответил Маккейн, - она обязывала нас сделать все, чтобы остаться живым. Правительство Америки тратит на подготовку военных пилотов слишком большие деньги. Наша жизнь стоит дорого...

Видимо, в США и офицерская честь оценивается в долларах. А та инструкция, о которой рассказывал Маккейн, существует до сих пор. Это недавно подтвердил и подполковник ВВС США Рик Кампайс. Он - психолог, занимающийся программой предотвращения самоубийств в военной авиации. По его словам, есть даже спецпрограмма. Она «предусматривает принудительный инструктаж для исключения суицидальных случаев в экстремальной боевой ситуации».

Вылетающих на боевые задания пилотов предупреждают, что даже угроза попадания в плен не должна приводить к самоубийству... Ибо военные пилоты слишком дорого обходятся правительству Штатов...

ВОИНЫ СТРАХОВКИ

И «почем же летчики» США? Подготовка одного пилота F-22 или F-16 обходится заокеанским налогоплательщикам в... $15 млн! Каждому вылетающему на боевое задание летчику инструкторы это напоминают. А заодно о том, что в любой экстремальной ситуации (в том числе, при угрозе плена) надо выживать. А правительство сделает все, чтобы вызволить пленника и вернуть его в строй.

Во время корейской войны в 50-е годы в плен попало почти 100 американских летчиков - ни один из них не приставил пистолет к виску и не воспользовался гранатой... Впрочем, и во время вьетнамской, и иракской войн тоже...

Вернувшиеся из плена американские пилоты удивляются, когда их спрашивают о том, почему они не предпочли смерть плену.

- А зачем? - отвечают они, - Дома мы получим огромную страховку! И ее лучше получать самому!

Майор Роман Филипов над Идлибом не думал о страховке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638112" frameborder="0"></iframe> Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

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