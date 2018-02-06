2018-02-07T02:03:00+03:00
Политика

Тело героически погибшего летчика Романа Филипова привезли на Родину

Владимир Путин подписал указ о присвоении офицеру звания Героя России. Посмертно [видео]
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Посредником в переговорах с боевиками о возвращении тела летчика Филиппова выступила Турция.Посредником в переговорах с боевиками о возвращении тела летчика Филиппова выступила Турция.
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Найти и похоронить героя со всеми воинскими почестями для Минобороны было делом чести. Сразу после гибели майора Романа Филипова оборонное ведомство обратилось к турецким коллегам. В 2015 году, когда в небе над Сирией был сбит Су-24 Олега Пешкова, именно Анкара выступала посредником в переговорах с боевиками о возвращении тела нашего летчика. Тело летчика удалось вернуть также благодаря усилиям военной разведки России.

Провинция Идлиб, где погиб Роман Филипов, зона ответственности Турции, у которой действует обширная агентурная сеть среди различных группировок боевиков. Очевидно, благодаря этим каналам и был найден выход на тех, кто удерживал тело российского летчика.

Фото пилота Су-25 майора Романа Филлиппова у мемориального комплекса "Черный тюльпан" в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото пилота Су-25 майора Романа Филлиппова у мемориального комплекса "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Церемония погребения майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в городе Воронеж.

Штурмовик Су-25, который пилотировал майор Филипов, был сбит ракетой переносного зенитно-ракетного комплекса 3 февраля в провинции Идлиб. Летчику удалось катапультироваться, однако призелился он на вражеской территории. Оказавшись в окружении он принял бой, отстреливаясь из пистолета Стечкина. А когда боевики подошли вплотную, подорвал себя гранатой.

Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

Минобороны России отправило запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика. Особый интерес для экспертов оборонного ведомства представляют остатки двигателей Су-25 со следами огневого воздействия ракеты. По ним в Москве надеются точно идентифицировать ПЗРК террористов. В том числе - мест его производства, после чего можно будет попытаться выявить каналы поставки этого оружия в Сирию.

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении офицеру звания Героя России посмертно.

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Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом

Майор Роман Филипов, несмотря на молодость - в августе ему должно было исполниться 34 года, среди коллег заслуженно считался одним из лучших. Говорят, об авиации он мечтал с детства - по примеру отца, боевого лечика, принимавшего участие в Чеченской войне.

- Ромка из скромной семьи военных, - рассказывает «Комсомолке» его одноклассник по воронежской школе. - Мама, папа, младшая сестра. Спортивный был пацан, учился на «4» и «5», ни в каких потасовках замечен не был. За батю своего в разгар боевых действий сильно переживал, но всегда говорил: «Вырасту, тоже буду летать» (подробности)

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ВОПРОС ДНЯ

Почему русские не сдаются?

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава Ингушетии, Герой России:

- Предугадать, кто и как себя поведет в такой ситуации, сложно. Когда человек в последние секунды не думает о том, чтобы сдаться, а идет на смерть, положив жизнь ради мирной жизни остальных людей, это подвиг. Наш российский летчик майор Филипов такой подвиг совершил. И Роман доказал - люди, готовые пожертвовать собой ради страны, ради мира, в России были и есть. И это то поколение, которое воспитывалось в том числе на примерах наших ветеранов Великой Отечественной.

Сергей ПАЛАГИН, летчик, Герой России:

- Каждый боец, даже окруженный врагом, стремится оттянуть как можно больше сил на себя и нанести максимальный урон противнику. Сдаваться в плен у нас не принято - летчиков в живых не оставляют. Мы для себя, как правило, всегда держим две гранаты.

Андрей БАБИЦКИЙ, политолог, журналист:

- Это очень русское, очень верное поведение. Оно демонстрирует, что человек, оказавшись в безнадежных обстоятельствах, способен в одиночку дать отпор врагу и пожертвовать жизнью. Решение не дать ублюдкам права на издевательство, на унижение, имело отношение не только к самому летчику - в его лице боевики получали возможность глумиться над русским народом. Так что он погиб, защищая честь своей Родины и каждого из нас. Это один из самых пронзительных примеров того, как следует умирать русскому мужчине.

Антон БЕЛИКОВ, преподаватель философии:

- Я и близко не бывал в такой ситуации, знаю только, что пилот - герой, больше чем солдат - воин! Пока такие люди есть, Россия стоит. И такие, как я, могут заниматься наукой, искусством. Неплохо бы интеллигенции и креативному классу помнить, что все мы, гражданские, обязаны своей беззаботной жизнью таким парням, как этот летчик. Думаю, в конце времен этот воин в золотой кольчуге встанет в один строй с архангелом Михаилом, с Санькой Матросовым, с писателем Гайдаром, с иноком Пересветом.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Надо стараться выходить из окружений, если это возможно. Роман своим подвигом показал - ничего не поменялось со времен Великой Отечественной. И весь мир вспомнил, что русские никогда не сдаются. Они окажутся победителями всегда.

Подготовка к похоронам сбитого в Сирии лётчика.Похороны пилота Романа Филипова, погибшего в Сирии, пройдут в Воронеже 8 февраля

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