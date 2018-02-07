ВОЗ: стафилококк, стрептококк и сальмонелла перестают реагировать на антибиотики

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:27:47+03:00

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала первые данные глобального исследования об устойчивости различных бактерий к антибиотикам. В исследовании приняли участие 52 страны как с высоким, так и с низким доходом. И, по словам экспертов, антибиотикорезистентность не признает границ. То есть бактерии становятся устойчивыми к препаратам в всем мире, невзирая на уровень дохода стран.

Данные новой Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) ВОЗ гласят: в 22 странах мира выявлено уже полмиллиона человек с устойчивостью к антибиотикам.

Самые устойчивые к препаратам бактерии - кишечная палочка, стафилококк, стрептококк и сальмонелла. В основном рассматривалась устойчивость к пенициллину и ципрофклоксацину - препаратам, которые уже очень давно используются для лечения болезней, вызванных названными бактериями. Причем устойчивость бактерий к ним доходит до 80 процентов. И это уже серьезно. Если бактерии, вызывающие тяжелые кишечные заболевания с серьезным обезвоживанием, совсем перестанут воспринимать антибиотики, это может привести к росту смертности во всем мире.

- Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что патогены не признают государственных границ, - комментирует директор Департамента ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам Марк Спренгер. - Поэтому ВОЗ призывает все страны создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам и делиться полученными данными с Глобальной системой, где в настоящий момент участвуют 52 страны.

- Данные отчета позволяют нам понять, насколько велик масштаб устойчивости к противомикробным препаратам, - отмечает координатор новой системы по надзору в ВОЗ Кармен Пессоа-Силва. - Чем больше информации у нас будет, тем выше шанс справиться с одной из крупнейших угроз для глобального общественного здравоохранения.

Кстати, еще десять лет назад ВОЗ предупреждала, что из-за активности миграционных потоков супербактерии, устойчивые к антибиотикам, будут стремительно распространятся по всему миру. А, как уже давно знают ученые, бактерии - крайне «умны» и обучаемы. Они умудряются стремительно менять свой геномный состав в борьбе с антибиотиками. И что хуже всего - способны «обучить» другие виды бактерий навыкам сопротивления.

КСТАТИ

К 2050 году супербактерии начнут убивать миллионы

Два года назад по заказу правительства Великобритании отчет об антимикробной резистентности представил бывший главный экономист Goldman Sachs и автора термина БРИКС Джим О'Нил. В докладе говорилось, что уже несколько десятилетий мир не видел новых классов антибиотиков. А те, что есть, слишком активно используют, раздают больным «как конфеты». И в результате смертельно опасные бактерии наподобие сальмонелл и кишечной палочки вырабатывают устойчивость к таким лекарствам.

О'Нил предупреждает, что если ситуация не изменится, даже такая простая операция как аппендицит может стать смертельной. И к 2050 году от супербактерий начнет умирать десятки миллионов человек. А ущерб от этого будет составлять 100 трлн долларов ежегодно.