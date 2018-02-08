Неизвестный фильм с Вячеславом Тихоновым нашли в Китае

8 Февр. 2018 2018-02-08T01:49:54+03:00

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На родине народного артиста СССР в подмосковном Павловском Посаде открывается фестиваль «17 мгновений...». Его главная сенсация - премьера китайского художественного фильма “Красный лебедь”, в котором еще в середине 90-х годов снялся Вячеслав Тихонов. Сам актер так и не увидел картину, которая покзываласть только в Китае и не вышла в мировой и российский прокат. Ничего не знали о фильме и близкие Вячеслава Васильевича.

Детективная история с поиском «пропавшего» фильма началась со случайной находки - дочка актера Анна Тихонова случайно обнаружила на даче рекламный буклет, посвященный фильму «Красный лебедь». На фотографии Вячеслав Тихонов стоял в окружении китайских балерин и иероглифов. Буклет удалось перевести, тогда и выяснилось название фильма и имя режиссера - Гу Ронг. В девяностые, когда российский кинематограф переживал не лучшие времена, даже настолько прославленные акетры как Тихонов брались за роли, в которых сочетались интерес и гонорар. Так Вячеслав Васильевич окакзлся в Китае на съемках «Красного лебедя».

В картине он сыграл российского балетмейстера Гущева, в прошлом знаменитого танцовщика, который приехал в Китай обучать местных балерин. Сюжет строится вокруг сложных взаимоотношений танцовщиц, занятых в постановке “Лебединого озера”, которой как раз и руководит герой Тихонова. Между прочим, «Красный лебедь» снят за пятнадцать лет до знаменитого психологического триллера Даррена Аронофски «Черный лебедь». Оба фильма примерно на одну тему: об отношениях между балетными примами, особенно когда идет распределение партий.

Фильм «Красный лебедь» был снят в Китае в 1995 году. В России его никогда не показывали. Вячеслав Тихонов сыграл в картине балетмейстера Гущева, ставящего «Лебединое озеро» (на фото он - в центре, в сером свитере). Приносим извинения за качество - это

Родные начали поиски китайского фильма, совершенно не известного российским зрителям. Обращались к разным людям, но помочь смог президент фестиваля кино и театра “Амурская осень” Сергей Новожилов. Через своих китайских партнеров он разыскал режиссера «Красного лебедя». Гу Ронга удалось уговорить не только приехать на фестиваль «17 мгновений», но и привезти с собой картину, чтобы впервые показать ее в России. Пока на китайском языке с английскими субтитрами, кторые будет читать переводчик. А после этого родные Вячеслава Васильевича намерены обратиться в Министерство культуры Китая, чтобы получить право на показ картины для российских зителей, а не олько гостей фестиваля.

Для Павловского Посада знаменитый земляк такой же талисман как фирменные павлопосадские платки. Юбилей артиста будут отмечать в городе весь год. Летом состоится открытие дома-музея Вячеслава Васильевича. В городе поставят памятник Тихонову. А 18 марта пройдет голосование местных жителей о переименовании улицы Володарского в улицу Вячеслава Тихонова.

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Екатерина Градова — радистка Кэт

Фильм вышел на экраны в августе 1973 года. После премьеры все исполнители главных ролей проснулись знаменитыми. Актрису Екатерину Градову однажды выводили из магазина с милицией — покупатели бросились к ней за автографом. Расписываться пришлось в том числе на одежде: рубашках, пиджаках, блузках, поскольку бумаги под рукой не было. Что уж говорить о популярности Тихонова. «Сразу после выхода фильма Вячеслав Васильевич получил звание народного артиста СССР, единственный из снимавшихся в картине актеров, - рассказала Градова. - Очень приличный гонорар по тем временам (около 5500 советских рублей — Ред.). Незнакомые люди, встретив его на улице, обычно бросались к нему: «Ой, Штилиц!». По-моему, такая узнаваемость его даже немного раздражала. И он обычно отвечал: «Вы меня с кем-то перепутали». (Подробности)