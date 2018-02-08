2018-02-08T01:49:54+03:00
Звезды

Неизвестный фильм с Вячеславом Тихоновым нашли в Китае

Сегодня любимому актеру исполнилось бы 90 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Сегодня любимому актеру исполнилось бы 90 летСегодня любимому актеру исполнилось бы 90 летФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

На родине народного артиста СССР в подмосковном Павловском Посаде открывается фестиваль «17 мгновений...». Его главная сенсация - премьера китайского художественного фильма “Красный лебедь”, в котором еще в середине 90-х годов снялся Вячеслав Тихонов. Сам актер так и не увидел картину, которая покзываласть только в Китае и не вышла в мировой и российский прокат. Ничего не знали о фильме и близкие Вячеслава Васильевича.

Детективная история с поиском «пропавшего» фильма началась со случайной находки - дочка актера Анна Тихонова случайно обнаружила на даче рекламный буклет, посвященный фильму «Красный лебедь». На фотографии Вячеслав Тихонов стоял в окружении китайских балерин и иероглифов. Буклет удалось перевести, тогда и выяснилось название фильма и имя режиссера - Гу Ронг. В девяностые, когда российский кинематограф переживал не лучшие времена, даже настолько прославленные акетры как Тихонов брались за роли, в которых сочетались интерес и гонорар. Так Вячеслав Васильевич окакзлся в Китае на съемках «Красного лебедя».

В картине он сыграл российского балетмейстера Гущева, в прошлом знаменитого танцовщика, который приехал в Китай обучать местных балерин. Сюжет строится вокруг сложных взаимоотношений танцовщиц, занятых в постановке “Лебединого озера”, которой как раз и руководит герой Тихонова. Между прочим, «Красный лебедь» снят за пятнадцать лет до знаменитого психологического триллера Даррена Аронофски «Черный лебедь». Оба фильма примерно на одну тему: об отношениях между балетными примами, особенно когда идет распределение партий.

Фильм «Красный лебедь» был снят в Китае в 1995 году. В России его никогда не показывали. Вячеслав Тихонов сыграл в картине балетмейстера Гущева, ставящего «Лебединое озеро» (на фото он - в центре, в сером свитере). Приносим извинения за качество - это

Фильм «Красный лебедь» был снят в Китае в 1995 году. В России его никогда не показывали. Вячеслав Тихонов сыграл в картине балетмейстера Гущева, ставящего «Лебединое озеро» (на фото он - в центре, в сером свитере). Приносим извинения за качество - это

Родные начали поиски китайского фильма, совершенно не известного российским зрителям. Обращались к разным людям, но помочь смог президент фестиваля кино и театра “Амурская осень” Сергей Новожилов. Через своих китайских партнеров он разыскал режиссера «Красного лебедя». Гу Ронга удалось уговорить не только приехать на фестиваль «17 мгновений», но и привезти с собой картину, чтобы впервые показать ее в России. Пока на китайском языке с английскими субтитрами, кторые будет читать переводчик. А после этого родные Вячеслава Васильевича намерены обратиться в Министерство культуры Китая, чтобы получить право на показ картины для российских зителей, а не олько гостей фестиваля.

Для Павловского Посада знаменитый земляк такой же талисман как фирменные павлопосадские платки. Юбилей артиста будут отмечать в городе весь год. Летом состоится открытие дома-музея Вячеслава Васильевича. В городе поставят памятник Тихонову. А 18 марта пройдет голосование местных жителей о переименовании улицы Володарского в улицу Вячеслава Тихонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любимые женщины Штирлица

«Семнадцать мгновений весны...» - сугубо мужская картина, все главные роли отданы сильному полу. Мы вспомнили пять актрис, которые снялись в эпизодах, но сумели сделали образ Макса Отто фон Штирлица, рыцаря без страха и упрека, более теплым и человечным.

Екатерина Градова — радистка Кэт

Фильм вышел на экраны в августе 1973 года. После премьеры все исполнители главных ролей проснулись знаменитыми. Актрису Екатерину Градову однажды выводили из магазина с милицией — покупатели бросились к ней за автографом. Расписываться пришлось в том числе на одежде: рубашках, пиджаках, блузках, поскольку бумаги под рукой не было. Что уж говорить о популярности Тихонова. «Сразу после выхода фильма Вячеслав Васильевич получил звание народного артиста СССР, единственный из снимавшихся в картине актеров, - рассказала Градова. - Очень приличный гонорар по тем временам (около 5500 советских рублей — Ред.). Незнакомые люди, встретив его на улице, обычно бросались к нему: «Ой, Штилиц!». По-моему, такая узнаваемость его даже немного раздражала. И он обычно отвечал: «Вы меня с кем-то перепутали». (Подробности)

7 главных мгновений в карьере Вячеслава Тихонова.8 февраля отмечается 90-летний юбилей со дня рождения великого советского актёра Вячеслава Тихонова. Большинство из нас помнит его как «разведчика Исаева-Штирлица». Но были в карьере артиста и другие прекрасные роли

Еще больше материалов по теме: «Вячеслав Тихонов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анастасия ПЛЕШАКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Собчак заявила, что сама может дать полезный совет Трампу
Коалиция во главе с США нанесла удар по армии Сирии
Генсек ООН призвал к перемирию на Корейском полуострове на время ОИ-2018
На молитвенный завтрак с Трампом придут 50 россиян
В ФРГ коалиция пришла к договоренности по формированию правительства
«Роскосмос» считает запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту промоакцией
Трамп назвал переписку агентов ФБР «бомбой»
В Киеве суд разрешил заочно расследовать дело против Януковича
Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне
В Сеть выложили трейлер продолжения "Дэдпула"
Россиянина в США обвинили в сговоре для интернет-мошенничества
"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси
В Германии предупредили об опасности мастурбации
Немецкий депутат рекомендовал послу Украины в ФРГ поучиться дипломатии
Министр обороны Украины прокомментировал обвинения в «сдаче Крыма»
Тело сбитого в Сирии пилота Су-24 доставили в Россию
В интернете появилась информация о террористе, обстрелявшем российский Су-25
МИД РФ: антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям