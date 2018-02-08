Любимые женщины Штирлица

8 Февр. 2018 2018-02-08T01:49:50+03:00

«Семнадцать мгновений весны...» - сугубо мужская картина, все главные роли отданы сильному полу. Мы вспомнили пять актрис, которые снялись в эпизодах, но сумели сделали образ Макса Отто фон Штирлица, рыцаря без страха и упрека, более теплым и человечным

Изменить размер текста: A A

Екатерина Градова — радистка Кэт

Фильм вышел на экраны в августе 1973 года. После премьеры все исполнители главных ролей проснулись знаменитыми. Актрису Екатерину Градову однажды выводили из магазина с милицией — покупатели бросились к ней за автографом. Расписываться пришлось в том числе на одежде: рубашках, пиджаках, блузках, поскольку бумаги под рукой не было. Что уж говорить о популярности Тихонова. «Сразу после выхода фильма Вячеслав Васильевич получил звание народного артиста СССР, единственный из снимавшихся в картине актеров, - рассказала Градова. - Очень приличный гонорар по тем временам (около 5500 советских рублей — Ред.). Незнакомые люди, встретив его на улице, обычно бросались к нему: «Ой, Штилиц!». По-моему, такая узнаваемость его даже немного раздражала. И он обычно отвечал: «Вы меня с кем-то перепутали».

Светлана Светличная — молодая немка Габи Набель. Фото: Кадр из фильма

Светлана Светличная — молодая немка Габи Набель

Влюбчивая Светличная полагала, для того, чтобы сыграть хорошо в «Семнадцати мгновениях весны», ей нужно было влюбиться в Тихонова по-настоящему. «Это было сделать несложно, - пояснила Светлана Афанасьевна. - Тихонова тогда обожали все женщины СССР». Актриса в совершенстве владела приемами обольщения, но в случае с Тихоновым ее женские уловки не сработали. Вячеслав Васильевич мягко и деликатно ей объяснил, что это всего лишь роль в кино. А в жизни — у него есть семья и маленькая дочка Аня.

Элеонора Шашкова — жена полковника Исаева. Фото: Кадр из фильма

Элеонора Шашкова — жена полковника Исаева

Знаменитой сцены свидания Штирлица с женой не было в изначальном сценарии. Ее предложил вставить Тихонов после общения с одним из разведчиков.

Поначалу, когда Элеонора Шашкова репетировала с Татьяной Лиозновой, она плохо справлялась с ролью. «Мы снимались с Тихоновым по отдельности. То, что вы видели в кадре, — монтаж, - вспоминает Элеонора Петровна. - В тот день Вячеслав Васильевич пришел на съемочную площадку неожиданно. Это был его выходной, первый за полгода работы. Но он захотел посмотреть на свою экранную супругу. Пришел и сел у камеры, на уровне столика. Мы играли в полном молчании… И все получилось, всего за час. А на следующий день была его съемка без меня. Но он попросил Лиознову, чтобы я пришла: “Давай вези мне эти наполненные слезами глаза. Без них я сниматься не могу”. За свою большую творческую жизнь лучшего партнера на сцене и в кино, чем Вячеслав Васильевича я не встречала».

Кстати, сам Тихонов рассказывал, что ему помогала сосредоточиться таблица умножения: когда ему нужно было «тяжело» смотреть на кого-то, он начинал в уме решать примеры, что не всегда получалось.

Инна Ульянова — пьяная дама с лисой. Фото: Кадр из фильма

Инна Ульянова — пьяная дама с лисой

Эта сцена из 12-й серии фильма, где в баре героиня Ульяновой сообщает Штирлицу: «Когда про нас, математиков, говорят как о сухарях, это не так. В любви я — Эйнштейн!». Ответную реплику Штирлица: - «Чтоб я сдох. Иди, начерти пару формул», - остроумно предложил Вячеслав Васильевич. Он мог талантливо импровизировать.

Наталья Дрожжина — официантка в привокзальном ресторане. Фото: Кадр из фильма

Наталья Дрожжина — официантка в привокзальном ресторане

Студентка Щукинского училища Наталья Дрожжина не сразу поняла, куда она попала, пока не увидела на съемочной площадке Тихонова. Сцену в кафе на «берлинском вокзале» снимали в Москве на Рижском вокзале. Штирлиц наблюдает за отъездом радистки Кэт из окна кафе. Роль Дрожжиной - принести ему кофе. Но оказалось, что актриса совершенно не умеет изображать официантку, поскольку никогда не была в ресторане. И страшно возмущенная Лиознова, схватила поднос и начала с ним бегать по ресторану, показывая, как это надо делать. Эта репетиция страшно рассмешила Тихонова. «Я готова была разрыдаться, - рассказала нам Дрожжина. - Вячеслав Васильевич сгладил ситуацию, уняв пыл Лиозновой, а после очень тепло, почти по-отечески поговорил со мной, чтобы я сильно не расстраивалась из-за своего «провала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный фильм с Вячеславом Тихоновым нашли в Китае

Сегодня любимому актеру исполнилось бы 90 лет.

На родине народного артиста СССР в подмосковном Павловском Посаде открывается фестиваль «17 мгновений...». Его главная сенсация - премьера китайского художественного фильма “Красный лебедь”, в котором еще в середине 90-х годов снялся Вячеслав Тихонов. Сам актер так и не увидел картину, которая покзываласть только в Китае и не вышла в мировой и российский прокат. Ничего не знали о фильме и близкие Вячеслава Васильевича. (Подробности)