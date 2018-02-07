Опальные российские бизнесмены из Лондона: «Мы хотим сами решать, где нам жить и работать»

7 Февр. 2018 2018-02-08T02:20:39+03:00

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскрыл журналистам состав уехавших в Великобританию бизнесменов, выразивших желание вернуться в Россию. Этот список он составил после встречи с ними в Лондоне в начале февраля. По словам Титова, документ он передал Владимиру Путину. В списке пока 16 человек, но он может быть расширен. «КП» удалось поговорить с двумя фигурантами этого списка – предпринимателями Алексеем Шматко и Сергеем Капчуком.

Алексей Шматко – бизнесмен из Пензы, до 2007 года работал в компании «Газпром». Затем организовал собственный бизнес по проектированию и строительству газовых объектов. В 2012 году был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.

- О чем шла речь на той встрече с Борисом Титовым?

- Встреча была не политическая, Борис Титов не агитировал за себя, как за кандидата в президенты. Он рассказывал только о защите бизнеса от необоснованного преследования и о проекте помощи бизнесменам, которые находятся заграницей и не могут вернуться из-за сфабрикованных против них уголовных дел.

Предприниматель Алексей Шматко. ФОТО: Личная страничка в Facebook

- В комментариях другим СМИ, вы говорили, что никто на встрече о возвращении на Родину не просил. Список, обнародованный сегодня Титовым – это неправда?

- С одной стороны я, конечно, хочу вернуться в Россию. Как минимум потому, что здесь похоронена моя мама, проститься с которой я не смог. Хотелось бы, возложить цветы на могилу. Повидать отца, которому уже за 70 лет. С другой - моя жизнь давно уже здесь, за границей. У меня в Британии родилась дочь, ей год и нее даже российского паспорта нет. Мир не черно-белый, он цветной. Кто-то из бизнесменов захочет поехать, кто-то нет – это личное дело каждого. Но надо дать им такую возможность. Я бы назвал этот список – список людей, у которых есть претензии к российскому правосудию.

- Эти претензии взаимные, надо заметить...

- На это я вам могу дословно процитировать Владимира Путина. Он говорил, что в 2014 году было возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел, до суда дошли 46 тысяч. Из них 15 тысяч развалилось в суде. Если посчитать, что приговором закончились только 15% дел. Остальных 85% предпринимателей закрыли, попрессовали и выпустили. Но они полностью или частично потеряли бизнес.

- Вы готовы вернуться в Россию и делать бизнес здесь?

- Если уголовное дело против меня закроют и обелят мое честное имя, возможно. Но теоретически я даже не представляю, как бы я мог бросить 7 лет своей жизни здесь, какие-то проекты, которые в России реализовать невозможно и поехать в чисто поле. Это же не так делается, правда? Бизнесменов нужно чем-то заинтересовать. Не только возможностью заработать. Но и свободой ведения бизнеса. Тогда люди, конечно, поедут.

Сергей Капчук – бывший депутат Свердловского заксобрания. Обвиняется в мошенничестве с государственным имуществом. По версии следствия, купленную служебную 3-хкомнатную квартиру за 2 млрд рублей Капчук оформил не на представительство Свердловской области, а на бывшую супругу. Затем оставил пост депутата, квартиру продал, а деньги потратил на собственные нужды. В 2005 году суд принял постановление о его заочном аресте. Брат-близнец Капчука Константин также проходил обвиняемым по этому делу и был арестован на 5 лет, Сергею же удалось скрыться.

Сергей Капчук. ФОТО: Личная страничка в Facebook

- Вы лично были на встрече российских бизнесменов с Борисом Титовым?

- Да, я был. И на этой встрече мы договорились с Титовым, что встретимся отдельно. Мы увиделись на следующий день в отеле «Ритц Карлтон» на Пикадилли. Мне понравился и наш разговор, и Титов, его внимание к деталям. В понедельник (5 февраля) я еще не знал ни о каких списках. Только сегодня из СМИ услышал, что моя фамилия там фигурирует.

- Вы говорили Титову о том, что вы хотите вернуться в Россию?

- Мы обсуждали с ним разные варианты. Я хочу, чтобы необоснованное уголовное преследование меня прекратилось. То, что оно необоснованное признал даже Интерпол, который исключил меня из базы данных разыскиваемых. И правительство Британии, которое предоставило мне убежище. Дело против меня было полностью сфабриковано конкретными людьми. Они на 15 лет украли у меня Родину, и я убежден, что это должно рано или поздно закончиться.

- Когда вы узнали, что вас включили в список бизнесменов, которые хотят вернуться в Россиию, какие были эмоции?

- На какие-то вопросы я не могу ответить. У меня есть прямой контакт с Титовым, я его поблагодарил, и мы с ним на связи. Я буду содействовать справедливому расследованию, если такое будет. Но не знаю о всех механизмах, которые в такой ситуации применяются государством.

Но я хочу сказать очень важный момент – российская эмиграция в Британии не однородная. Никто не назначал Чичваркина (Евгений Чичваркин, эмигрант, бывший владелец «Евросети» - прим. Ред.) нашим рупором. Он себе сам эту миссию присвоил высказывать общее мнение. Далеко не все здесь ядом дышат на Россию и конкретно на Владимира Путина. Я лично отношусь к нему, как к сильному лидеру и делающему очень много для страны человеку. И такое мнение разделяют многие британцы.

- Если гипотетически представить, что через месяц уголовное дело в отношении вас закроют, вы приедете в Россию? Зачем?

- Начнем с того, что у меня там пожилые родители, семья и брат и я хотел бы их повидать. Но кроме них меня ничего с Россией не связывает. Здесь я сделал бизнес с нуля, хотя приехал с 20 фунтами в руке ( у Капчука с партнером компания, которая сдает внаем апартаменты – прим. Ред). У меня есть обязательства перед моими сотрудниками по зарплате и развитию бизнеса. Но я хочу, чтобы уголовное дело в отношении меня было прекращено, и я мог сам выбирать, где мне жить и работать. В том числе на благо своей страны.

- Если не брать в расчет ваших родителей, по чему вы больше всего скучаете вдалеке от России?

- По политике. Я жил политикой, прошел 4 избирательные компании, выиграл у двух губернаторов в прямой честной схватке. Мне кучу денег предлагали, чтобы я снялся - я отвечал, что это не продается. Я считаю, Россия прекрасная страна с большим количеством возможностей. И я скучаю, в том числе, по ним.

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