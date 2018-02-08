2018-02-08T23:09:24+03:00
Политика

ЦИК обнародовал данные о доходах Собчак за шесть лет

В сведениях о счетах телеведущей были обнаружены неточности
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты России Ксения СобчакКандидат в президенты России Ксения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Журналистка Ксения Собчак, претендующая на пост президента России, за шесть лет заработала 403 млн 855 тысяч рублей. Такая данные обнародовала Центральная избирательная комиссия в четверг, 8 февраля.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг телеведущая была зарегистрирована кандидатом от партии «Гражданская инициатива». По закону, все кандидаты должны предоставить в ЦИК информацию о размере и источниках доходов, имуществе, счетах и ценных бумагах.

Как следует из этих данных, Собчак получала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп». Также ей приносили доход вклады и ценные бумаги, предпринимательская деятельность, продажа имущества, гонорары и призовые выплаты. Больше 417 млн рублей хранятся на 28 счетах и вкладах в банках, а также журналистка владеет домом с участком в Подмосковье, двумя квартирами в Москве и одной в Санкт-Петербурге, где у нее есть еще восемь помещений. В собственности у Собчак один автомобиль, марки Bentley Continental.

Однако, как отмечает ЦИК, кроме указанных счетов у Собчак есть еще два счета в банке. На одном из них хранится около 221 тысячи рублей, на втором – порядка 170 тысяч рублей.

Кроме того, в представленных телеведущей данных не были не были перечислены некоторые источники и суммы доходов ее супруга. По сведениям ФНС России, за 2011 год он заработал 15 тысяч рублей в "Другом театре", 23 тысячи рублей в кинокомпании "Квадрат", в 2015 году – 120 тысяч рублей в "Ягуар Ленд Ровер". Также у мужа Собчак были найдены четыре счета, кроме указанных семи, на которых находятся 3 миллиона 981 тысяча рублей.

Также в четверг ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. За шесть лет он заработал 26 млн 184 тыс. рублей. У политика 39 счетов, на которых хранятся 52 млн 302 тысячи рублей и ценные бумаги на общую сумму около 6,3 млн рублей.

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Это произошло. Центризбирком уже окончательно и официально назвал «великолепную восьмерку» участников президентской гонки. И даже показал бланк для голосования, где фигурируют все 8 кандидатов (смотрите на фото). Обращают на себя внимание детали. У всех кандидатов прописка в Москве и Подмосковье. А где политики из других городов? Где Сибирь, Урал, Поволжье, юг страны? (подробности)

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