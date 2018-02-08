Кто остался в бюллетене на президентских выборах-2018

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:07:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Это произошло. Центризбирком уже окончательно и официально назвал «великолепную восьмерку» участников президентской гонки. И даже показал бланк для голосования, где фигурируют все 8 кандидатов (смотрите на фото). Обращают на себя внимание детали. У всех кандидатов прописка в Москве и Подмосковье. А где политики из других городов? Где Сибирь, Урал, Поволжье, юг страны? Еще глаз спотыкается на графе с данными кандидатов. У всех это поле заполнено под завязку (6 - 8 строк текста). И только у Владимира Путина осталось много свободного места (2 строчки).

Вот такие бюллетени мы получим на избирательных участках в день выборов президента. Останется лишь поставить галочку или крестик в графе кандидата, которому больше доверяешь. Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

- У него должность коротко называется, больше и нечего написать, - объяснила глава ЦИК Элла Памфилова. - Все сделано по закону: год рождения, прописка, должность… Никаких отклонений, все строго.

ВСЕ КАНДИДАТЫ

Сергей БАБУРИН

Павел ГРУДИНИН

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Владимир ПУТИН

Ксения СОБЧАК

Максим СУРАЙКИН

Борис ТИТОВ

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Кстати, оставляйте свои прогнозы итогов голосования 18 марта 2018 года в коммментариях к этой заметке. Самый верный прогноз от «политического Нострадамуса» «Комсомолка» опубликует и пригласит его в редакцию на чай с пирогами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВЦИОМ: Рейтинг Грудинина упал, а у Путина и Собчак подрос

Коммунист-олигарх делит второе место с Жириновским по результатам рейтингов опросов (подробности)