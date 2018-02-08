Пхенчхан-2018: наших олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией

8 Февр. 2018 2018-02-08T21:18:31+03:00

Наши конькобежки Наталья Воронина и Ангелина Голикова с талисманом Олимпиады - белым тигром по имени Сухоран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Флаги России под подушкой

Наших спортсменов в олимпийской деревне видно за версту. Все остальные спортсмены ходят в разноцветных ярких костюмах, а наши, как зимние зайчики, почти во всем белом. Желающих поговорить с журналистами и сфотографироваться среди них немного. Фигуристы-мужчины сильно ускорили шаг, когда на мою просьбу с ними пообщаться и сфотографироваться ответили: «Не сейчас, после выступления».

Девушки из северокорейского ансамбля лучезарно улыбались.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зато конькобежки Наталья Воронина и Ангелина Голикова с удовольствием попозировали у талисмана игр и олимпийских колец. Старты у них 10-го и 14-го февраля - в день Святого Валентина: «В этот день мы не можем плохо выступить», - сказали красавицы. А я пожелал им удачи и спросил: «А флаг у вас есть? В номерах что-то флагов я не видел». «А мы их под подушками храним», - почти шопотом сказали девушки.

Конькобежки Наталия Воронина и Ангелина Голикова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маленькая колония

В олимпийской деревне уже живут сорок наших спортсменов-олимпийцев и столько же их помощников - тренеров, врачей-массажистов, сервисменов. Через несколько дней население этой маленькой российской колонии увеличится вдвое.

Среди флагов, развевающихся над Олимпийской деревней, увы, нет российского.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В олимпийской деревне я встретил Шамиля Тарпищева и поинтересовался у него: в каких условиях живут наши спортсмены? «В хороших. Не хуже, чем в Сочи», - ответил член Международного олимпийского комитета.

Шамиль Тарпищев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И действительно, одна из квартир наших олимпийцев, куда пустили журналистов, выглядела просторно. Площадь примерно метров шестьдесят. Просторный холл, санузел, три комнаты. В комнатах по одной-две кровати. Обстановка не шикарная, но вполне уютная.

Вид на Пхенчхан из окна номера, в котором проживают наши олимпийцы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В комнате наших спорстменов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийская деревня по площади небольшая, зато вытянулась ввысь 25-этажными зданиями. Рядом с высотками тренажерные залы, медицинский центр, столовая. Выше 21 этажа никто не живет. После Олимпиады здесь будет жилой комплекс. Квартиры уже распродали будущим владельцам.

Странное соседство

Случайно или нет, но дом наших олимпийцев соседствует с антидопинговой лабораторией. А вот в соседнем подъезде живут олимпийцы из Белоруссии. В нашем подъезде висит объявление: «Внимание! Нововирус. Зафиксированы случаю заражения нововирусом». Это кишечная инфекция. И в этом же объявлении даны советы, как избавиться от заражения. Из наших спортсменов никто не заболел, а вот охрану уже скрутило.

Дом, в котором расположились наши олимпийцы. Здание рядом - антидопинговая лаборатория.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корейское меню

В столовой представлен широкий ассортимент блюд. В нашем штабе я поинтересовался: а есть ли в меню традиционное корейское блюдо? Наверное, вы догадались, из чего. Нет, однозначно ответили мне. Таких блюд в олимпийской деревне нет.

Блюда в олимпийской столовой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На питание пока никто не жалуется.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Там же в столовой, где в это время ужинали канадские хоккеисты и израильские фигуристы, я увидел такую сценку. Израильский фигурист Илья Самохин нечаянно ножом повредил руку. И ему тут же ему на помощь пришел российский врач - продезинфицировал и залепил руку пластырем.

Наш врач оказывает первую помощь израильскому фигуристу Илье Самохину, повредившему палец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг в олимпийской деревне чествовали хозяев – корейскую сборную. С национальными танцами, барабанами. Олимпийцы заполнили тренажерные залы, играют в хоккей на улице, на асфальте. Фотографируются на фоне олимпийских колец.

Волонтеры коротают время за игрой в хоккей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийские кольца традиционно становятся местом для лучших снимков на память.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всюду видны напоминания о вирусах, которые могут испортить спортсменам годы подготовки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу отсюда спортсмены десятков стран пойдут на открытие Олимпиады.

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Быт Олимпийской деревни за день до открытия Зимних игр в Пхенчхане

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Дарья АСЛАМОВА

Все началось грустно и тихо. Еще до фанфар, салютов и зажжения Олимпийского огня. И очень символично – с матча по керлингу Россия – США. Прямо-таки первый раунд Олимпийской холодной войны, который мы с треском продули. Красивая девочка с печальным лицом Анастасия Брызгалова и ее партнер Александр Крушельницкий против пары американских крепышей (подробности)