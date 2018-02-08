Пхенчхан 2018: Российских болельщиков заменили корейцы

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:44:58+03:00

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Все началось грустно и тихо. Еще до фанфар, салютов и зажжения Олимпийского огня. И очень символично – с матча по керлингу Россия – США. Прямо-таки первый раунд Олимпийской холодной войны, который мы с треском продули. Красивая девочка с печальным лицом Анастасия Брызгалова и ее партнер Александр Крушельницкий против пары американских крепышей (выглядят, как любители пива, мордастые, даже с животиками). Крепыши разгромили наших со счетом 9:3.

Семейный подряд

Керлинг видела первый раз в жизни. Прямо скажем, не очень зажигательная игра, хотя американские болельщики не поленились с раннего утра явиться с американскими флагами, хлопушками и колокольчиками. Я приуныла. И вдруг в середине игры донеслись слабые, словно крики о помощи, возгласы: «Россия! Мо-лод-цы!» Оказалось, семья Максимовых из Краснодара в полном составе.

Красивая девочка с печальным лицом Анастасия БрызгаловаФото: REUTERS

Мама, папа и двое сыновей (старший даже с девушкой приехал). Настоящий семейный подряд. В керлинге тоже особо не разбираются («там вроде кто в центре круга, тот главнее»), но «не бросать же ребят, а то совсем никого нет».

И правда, в двух олимпийских деревнях – в Канныне и в Пхенчхане - российских болельщиков днем с огнем не сыщешь. Даже хоккейную команду встречала местная русская диаспора и посольство. А просто больше некому. Говорят, болельщики подтянутся к хоккею, но пока все глухо, как в танке.

Семья Максимовых из Краснодара приехала поддержать наших спортсменовФото: Дарья АСЛАМОВА

Российские флаги

Корейцам даже неловко. Мало того, что из-за русских намертво сцепились МОК (Международный олимпийский комитет) и CAS (Спортивный арбитражный суд), и каждый день идет изматывающая закулисная война, так еще и болеть за наших некому. Но азиаты – люди организованные. Демократическая партия сказала: «Надо!», молодежь ответила: «Есть!»

Нам просто повезло с южнокорейскими болельщиками! Отличные ребята. Группа «Белый тигр». (Напомню, что символ Олимпиады – тигренок Сухоранг.). Высыпали на площадь перед мэрией Каннына настоящей развеселой бандой. Дети, молодежь, люди постарше, – все в ослепительных белых куртках с флагом России на плечах. Актеры, музыканты, танцоры, комедианты. Настоящие звезды шоу-бизнеса. Знаменитости Кореи. Окружили меня, хохотали, кланялись, как это принято у корейцев.

Наши керлингисты не остались без поддержкиФото: Дарья АСЛАМОВА

Я научила их кричалке: «Рос-си-я! Ура!» Директор группы Ли Джум Сон так объяснил их задачу: «Олимпиада – это прежде всего праздник мира и радости. Это как международный фестиваль. А русские болельщики не могут приехать. Кто же за русских будет болеть? А мы будем стоять за ваших спортсменов до конца Олимпиады и по-настоящему поддерживать их. Не подведем! Мы же друзья».

Собачья жизнь

Любят ли здесь русских? Не знаю, но любезны по-восточному. Этикет и поклоны прежде всего. Хотя бурных эмоций тоже хватает. С теми же японцами не сравнить. А с простыми людьми и вовсе нет проблем. Помню, когда мы застряли в пробке, и таксист достал мешок(!) холодных сосисок в полиэтилене. Я знаками показала, что не понимаю, как это есть. Хоть бы в микроволновке разогреть, что ли. Но таксист ловко разворачивал сосиски и совал мне их прямо в рот. Вкус, прямо скажем, странный, но за полчаса мешок сосисок мы с ним умяли. Надеюсь, это была не собачатина.

Российских болельщиков в Корее днем с огнем не сыщешьФото: Дарья АСЛАМОВА

У меня психологическая травма еще с моего хабаровского детства. Была у меня хорошая жирная собачка по кличке «Гуляш», которая однажды ушла гулять в корейский квартал да так и не вернулась. Съели моего Гуляша.

Так что к мясу я здесь отношусь избирательно. Зато пристрастилась к зеленым безвкусным рисовым палочкам и рисовому желе, тоже зеленому. Отличная закуска, только вот закусывать нечего. То, что корейцы называют водкой, - молочно-рисовая дрожжевая пенящаяся смесь, - русскому человеку пить невозможно.

«Пали-пали»

Одна беда: местные люди не знают ни слова по-английски. Ни здравствуйте, ни до свидания. Даже в отелях. Но здешние власти вышли из положения. Граждане дисциплинированно скачали на мобильные телефоны программы перевода. Выглядит все анекдотично, но в трудных случаях работает: сначала кореец старательно спрашивает вас, а телефон переводит, а потом вы отвечаете, и он смотрит перевод, часто бессмысленный и вгоняющий в ступор. И так можно тридцать минут объяснять, что вам нужна бутылка воды. Зато я выучила, как будет по-корейски «Давай гони, не тормози». («Пали-пали»).

Российских болельщиков заменили корейцыФото: Дарья АСЛАМОВА

Корейцы часто кланяются и за все извиняются. Главным образом за свирепую, зверски холодную зиму без снега. «Никогда такой зимы не было», - клянутся они. Ветер продувает до костей, и на автобусных остановках додумались установить газовые горелки. Я дрожу в своей шубе и смотрю на веселых корейских девочек в кроссовках и легких куртках нараспашку. «Мода, - вздыхает мой переводчик Джан. – Главное, чтобы стиль соблюсти. А у тебя есть что-нибудь потеплее шубы? Ну, шапка-ушанка, варежки. Тут тебе не Россия».

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