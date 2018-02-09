Нейробиологи создали тренажер меткости для тренировки киберспортсменов
Американские нейробиологи из компании Statespace создали учебное программное обеспечение Aim Lab для тренировки киберспортсменов. Она предлагает геймерам возможность улучшить их меткость, отслеживает их производительность и обеспечивает обратную связь.
Алгоритмы, которыми оснащен Aim Lab, самостоятельно выстраивают эффективную систему для тренировок, а также анализируют точность стрельбы на разных дистанциях и скорость реакции. Например, в одном из заданий игроку дают пять патронов на пять целей, которые двигаются по случайной траектории. На другом уровне геймеров просят удерживать прицел, направленный на единственную мишень. В конце упражнений игроку будет представлена статистика попаданий по целям.
Нейробиологи создали тренажер меткости для тренировки киберспортсменов.
“То, что мы пытаемся сделать, выходит за рамки простого обучения. Наша цель - улучшить производительность и данные в играх, так же, как улучшалась механика традиционных видов спорта”, - заявили разработчики.
“Я узнал, что лучше стреляю из пистолетов и не довожу прицел, когда двигаю курсором слева направо. Согласно внутренним метрикам Aim Lab, точность моей стрельбы из пистолета возросла с 67 до 77 процентов, а из винтовки с 28 до 60. Да, я был весьма плох”, - заявил журналист Мэтью Голт.
Пока Aim Lab находится в режиме бета-тестирования. В скором времени приложение появится в Steam.