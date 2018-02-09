9 Февр. 2018 2018-02-08T13:07:19+03:00

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Американские нейробиологи из компании Statespace создали учебное программное обеспечение Aim Lab для тренировки киберспортсменов. Она предлагает геймерам возможность улучшить их меткость, отслеживает их производительность и обеспечивает обратную связь.

Алгоритмы, которыми оснащен Aim Lab, самостоятельно выстраивают эффективную систему для тренировок, а также анализируют точность стрельбы на разных дистанциях и скорость реакции. Например, в одном из заданий игроку дают пять патронов на пять целей, которые двигаются по случайной траектории. На другом уровне геймеров просят удерживать прицел, направленный на единственную мишень. В конце упражнений игроку будет представлена статистика попаданий по целям.

Нейробиологи создали тренажер меткости для тренировки киберспортсменов.

“То, что мы пытаемся сделать, выходит за рамки простого обучения. Наша цель - улучшить производительность и данные в играх, так же, как улучшалась механика традиционных видов спорта”, - заявили разработчики.

“Я узнал, что лучше стреляю из пистолетов и не довожу прицел, когда двигаю курсором слева направо. Согласно внутренним метрикам Aim Lab, точность моей стрельбы из пистолета возросла с 67 до 77 процентов, а из винтовки с 28 до 60. Да, я был весьма плох”, - заявил журналист Мэтью Голт.

Пока Aim Lab находится в режиме бета-тестирования. В скором времени приложение появится в Steam.