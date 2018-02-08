2018-02-08T14:59:02+03:00
Звезды

ХХХ-files: Дана Скалли на пороге пятидесятилетия сняла с себя все

Актриса Джиллиан Андерсен снялась в эротической фотосессии
Кира БУЛЫЧЕВА
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Да, Джиллиан будет 50 только в этом году. И это как раз то самое время, когда тебя еще воспринимают как красивую женщинуДа, Джиллиан будет 50 только в этом году. И это как раз то самое время, когда тебя еще воспринимают как красивую женщинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поводом для обнажения любимой миллионами актрисы стала съемка для природоохранной организации PETA, которая занимается защитой животных. На фото исполнительница роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы» позирует в милых «ушках», прикрыв интимные части тела руками.

«Я лучше сниму с себя все, чем надену мех» - подписала фото Андерсен. «От рекламы мехов людей отлично отвлекают «голые» фотографии. И я горжусь, что являюсь частью такой кампании» - прокомментировала свое участие в съемке Дана, простите, Джиллиан. Надо сказать, что фигура у Джиллиан действительно хороша - можно даже было и не фотошопить.

Она не в первый раз снимается обнаженной (мы, признаться, видели и побольше на более ранних снимках актрисы). Так что никаких «x-files» (то бишь секретных материалов) для нас уже не осталось. Но новым красивым фото всегда будем только рады.

petapeta
She d rather go naked than wear fur @GillianA, star of #TheXFiles, strips down in a liberating new PETA ad. To see more, tap link in profile or go to: peta.vg/gillian4peta
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Такое ощущение, что женщины в какой-то момент своей жизни вдруг спохватываются и начинают делать «голые» фотки. Пока прелести не стали морщинистыми, а тело дряблым, его надо запечатлеть для потомков. Да, Джиллиан будет 50 только в этом году. И это как раз то самое время, когда тебя еще воспринимают как красивую женщину, а не как мадам, которая уже не вдохновляет мужчин, но вызывает лишь восхищение своим подтянутым видом.

Как, например, несколько лет назад, когда Хелен Миррен в свои 64 снялась полностью голой для роли в фильме «Ранчо».

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