То ли в шутку, то ли всерьез: Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов назначили дату свадьбы

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:22:00+03:00

Вернувшись из Таиланда, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вовсю демонстрируют нежные чувства друг к другу. Шоумен и телеведущая даже снялись вместе для рекламы модной коллекции к Дню влюбленных. Фото: Инстаграм.

Поклонники уже называют новую пару «Батрузиками» и гадают, на кого будут похожи их будущие дети

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Похоже, у курортного романа поющей телеведущей Ольги Бузовой и резидента «Камеди клаб» Тимура Батрутдинова все-таки будет продолжение. Давние приятели провели вместе две романтические недели в Таиланде на Пхукете. А вернувшись в Москву, вовсю демонстрировали нежные чувства друг к другу – якобы «совершенно случайно» встречались в кафе и даже приняли участие в романтической фотосессии, посвященной Дню влюбленных. И вот теперь поклонники всерьез обсуждают их будущую свадьбу. Тем более, что стала известна точная дата предполагаемого торжества. Как заявил шоумен в соцсетях (то ли в шутку, то ли всерьез), они с Ольгой сыграют свадьбу 28 октября в Барселоне.

buzova_batrutdinov_official Когда они скажут что пара,как думаете? #тимуроля #тимур #тимурчат #бузова #батрутдинов #любовь #дом2 #семья

О своем намерении жениться на 32-летней звезде «Дома-2» 39-летний Батрутдинов говорил и раньше: еще перед новым годом Тимур пошутил, что если они с Бузовой в 2018 году не встретят свою любовь, то сыграют свадьбу друг с другом. Тогда никто не воспринял это обещание всерьез. Но после тайского отпуска, во время которого пара каталась вместе на яхте, провожала заходящее солнце на романтических пляжах и обнималась в бассейне, даже самые отъявленные скептики подумали: а вдруг это любовь? Вернувшись из Таиланда в Москву, Тимур посвятил Ольге нежный пост в Инстаграме:

- Я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться! Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом. Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты! До встречи в Москве!

timurbatrutdinov @buzova86 , я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь ,на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!)

Поклонники в восторге: в соцсетях новоиспеченную пару уже называют «батрузиками» (по аналогии с «тарабузиками» - так прозвали Бузову и ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова) и гадают, на кого будут похожи их будущие дети. А в Инстаграме множатся мемы на тему свадьбы и того, как Батрутдинова ревнует к Бузовой его партнер по «Камеди клаб» Гарик Харламов.

radiocomedy Друзья, а вы ревнивы? Пишите в коменты #счастливыелюди #comedyradio #comedyclub #ББ #антихайп #бузова #батрудинов #тимурбатрутдинов #ольгабузова #гарикхарламов

Впрочем, у внезапно вспыхнувшей страсти Бузовой и Батрутдинова есть по крайней мере одно вполне конкретное объяснение: пиар на нежных чувствах выгоден им обоим. Как признался Тимур, за последние недели благодаря Ольге число его подписчиков в Инстаграме выросло в разы. Резидент «Камеди клаб» рассказал, что раньше самым популярным в его Инстаграме был снимок с голливудским актером Мэттом Деймоном. Однако романтическая фотография с Бузовой на яхте за каких-то пару дней набрала больше лайков, чем Деймон за два года. А всего за сутки на страничку Батрутдинова подписалось больше пользователей, чем за весь предыдущий год. Таких скачков юморист не наблюдал с тех пор, как завел аккаунт в Инстаграме.

dixona_69 Сегодня день мемов)

К слову, Тимур Батрутдинов к своим 39 годам никогда не был женат. И даже в громких романах не замечен. В 2015 году резидент «Камеди клаб» участвовал в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, в финале которого выбрал в качестве своей невесты Дарью Канануху. Однако после окончания проекта они расстались.

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