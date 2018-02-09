2018-02-09T10:22:00+03:00
Звезды

То ли в шутку, то ли всерьез: Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов назначили дату свадьбы

Поклонники уже называют новую пару «Батрузиками» и гадают, на кого будут похожи их будущие дети
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Вернувшись из Таиланда, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вовсю демонстрируют нежные чувства друг к другу. Шоумен и телеведущая даже снялись вместе для рекламы модной коллекции к Дню влюбленных. Фото: Инстаграм.Вернувшись из Таиланда, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вовсю демонстрируют нежные чувства друг к другу. Шоумен и телеведущая даже снялись вместе для рекламы модной коллекции к Дню влюбленных. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Похоже, у курортного романа поющей телеведущей Ольги Бузовой и резидента «Камеди клаб» Тимура Батрутдинова все-таки будет продолжение. Давние приятели провели вместе две романтические недели в Таиланде на Пхукете. А вернувшись в Москву, вовсю демонстрировали нежные чувства друг к другу – якобы «совершенно случайно» встречались в кафе и даже приняли участие в романтической фотосессии, посвященной Дню влюбленных. И вот теперь поклонники всерьез обсуждают их будущую свадьбу. Тем более, что стала известна точная дата предполагаемого торжества. Как заявил шоумен в соцсетях (то ли в шутку, то ли всерьез), они с Ольгой сыграют свадьбу 28 октября в Барселоне.

buzova_batrutdinov_officialbuzova_batrutdinov_official
Когда они скажут что пара,как думаете? #тимуроля #тимур #тимурчат #бузова #батрутдинов #любовь #дом2 #семья
22 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

О своем намерении жениться на 32-летней звезде «Дома-2» 39-летний Батрутдинов говорил и раньше: еще перед новым годом Тимур пошутил, что если они с Бузовой в 2018 году не встретят свою любовь, то сыграют свадьбу друг с другом. Тогда никто не воспринял это обещание всерьез. Но после тайского отпуска, во время которого пара каталась вместе на яхте, провожала заходящее солнце на романтических пляжах и обнималась в бассейне, даже самые отъявленные скептики подумали: а вдруг это любовь? Вернувшись из Таиланда в Москву, Тимур посвятил Ольге нежный пост в Инстаграме:

- Я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться! Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом. Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты! До встречи в Москве!

timurbatrutdinovtimurbatrutdinov
@buzova86 , я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь ,на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!)
384634 отметок «Нравится»9509 комментариевInstagram

Поклонники в восторге: в соцсетях новоиспеченную пару уже называют «батрузиками» (по аналогии с «тарабузиками» - так прозвали Бузову и ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова) и гадают, на кого будут похожи их будущие дети. А в Инстаграме множатся мемы на тему свадьбы и того, как Батрутдинова ревнует к Бузовой его партнер по «Камеди клаб» Гарик Харламов.

buzovatvoiludibuzovatvoiludi
#батрутдинов #бузя #ББ #дружбанаграни #любви
428 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram
radiocomedyradiocomedy
Друзья, а вы ревнивы? Пишите в коменты #счастливыелюди #comedyradio #comedyclub #ББ #антихайп #бузова #батрудинов #тимурбатрутдинов #ольгабузова #гарикхарламов
965 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram

Впрочем, у внезапно вспыхнувшей страсти Бузовой и Батрутдинова есть по крайней мере одно вполне конкретное объяснение: пиар на нежных чувствах выгоден им обоим. Как признался Тимур, за последние недели благодаря Ольге число его подписчиков в Инстаграме выросло в разы. Резидент «Камеди клаб» рассказал, что раньше самым популярным в его Инстаграме был снимок с голливудским актером Мэттом Деймоном. Однако романтическая фотография с Бузовой на яхте за каких-то пару дней набрала больше лайков, чем Деймон за два года. А всего за сутки на страничку Батрутдинова подписалось больше пользователей, чем за весь предыдущий год. Таких скачков юморист не наблюдал с тех пор, как завел аккаунт в Инстаграме.

dixona_69dixona_69
Сегодня день мемов)
12 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

К слову, Тимур Батрутдинов к своим 39 годам никогда не был женат. И даже в громких романах не замечен. В 2015 году резидент «Камеди клаб» участвовал в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, в финале которого выбрал в качестве своей невесты Дарью Канануху. Однако после окончания проекта они расстались.

dom2_novosti_dom2dom2_novosti_dom2
Народное творчество Смотрятся вместе?
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
timurbatrutdinovtimurbatrutdinov
Таким видят ребята с @comedyclubru партнёра Оли @buzova86 по клипу на песню "Wi-fi". Спасибо за творческий троллинг)
237421 отметок «Нравится»4266 комментариевInstagram
buzova_batrutdinov_officialbuzova_batrutdinov_official
Визуализация)
30 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Путин рассчитывает на нормализацию отношений с Западом и отмену экономических санкций
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар