9 Февр. 2018 2018-02-09T16:02:42+03:00

Теперь у Григория Родченкова не такая кудрявая шевелюра, которая видна на всех его фотографиях, а прямые, зачесанные назад волосы Фото: скрин с видео

У главного информатора ВАДА распухшее лицо и теперь он не носит усы [видео]

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Американский канал CBS анонсировал программу «60 минут», в которой появится главный информатор ВАДА Григорий Родченков. Он долго скрывался ото всех, и даже показания в суде давал, не открывая лицо. Ходили слухи, то Родченкову в рамках программы защиты свидетелей даже сделали пластическую операцию. Но на видеоролике американского телеканала экс-глава Московской антидопинговой лаборатории показан крупным планом. И он действительно изменился.

Так еще недавно выглядел главный информатор ВАДАФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще три недели назад Григорий Родченков отказывался показаться перед судьями Спортивного арбитражного суда. Информатор ВАДА, на показаниях которого строятся все обвинения России в допинг-нарушениях, давал показания по видеосвязи, но судьям транслировали только его руки.

"Маскировку делают ради безопасности. Есть информация, что моя жизнь в опасности, и мы принимаем все меры" - сказал Родченков в интервью СВS.

Та же история была с немецким каналом ARD - скандальному журналисту Зеппельту Родченков тоже не стал показываться. А вот перед американским ТВ информатор ВАДА предстал во всей новой красе - то что не могут увидеть арбитры главного спортивного суда, для телеканалов США не делают тайны.

Над лицом Родченкова поколдовали гримерыФото: скриншот видео

Родченкова американцы показывают во всех ракурсах, и разговоры о пластической операции видимо шли не зря. Лицо информатора ВАДА распухло, словно ему кололи ботокс. Теперь у Григория Родченкова не такая кудрявая шевелюра, которая видна на всех его фотографиях, а прямые, зачесанные назад волосы. И главное - Родченков теперь без усов.

Американский канал показал как теперь выглядит Родченков.

Зачем Григорий сбрил усы, он успевает объяснить в коротком ролике. Информатор ВАДА раз за разом повторяет, что «Кремль хочет заставить его замолчать», а ведущий постоянно спрашивает его о том, действительно ли его хотят убить. А в самом начале видео с Родченкова снимают что-то похожее на бронежилет - еще один трюк показать, как доктор, который организовывал допинговые нарушения в Московской лаборатории теперь беспокоится за свою жизнь.

В самом начале видео с Родченкова снимают что-то похожее на бронежилетФото: скриншот видео

В интервью информатора нет ничего нового. Все те же намеки, что его хотят устранить. Но в России давно привыкли - Родченков никогда не появляется на телеэкранах просто так, почти всегда это информационная подготовка к какому-то новому удару.

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